Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του στο γόνατο: «Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα»

Οι Μπακς επικράτησαν 134-123 των Πέισερς, αλλά τρόμαξαν βλέποντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσγειώνεται άτσαλα στο παρκέ και να γυρίζει ελαφρώς το γόνατό του στο τρίτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης. Ο «Greek Freak», πάντως, μετά τον αγώνα ήταν καθησυχαστικός.

«Θα γυρίσω σπίτι, θα κοιμηθώ, θα δω πώς θα νιώσω αύριο, θα προσπαθήσω να σηκώσω μερικά βάρη. Και αν νιώσω λίγη ενόχληση, θα συνεχίσω από εκεί. Αλλά προς το παρόν, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα», δήλωσε ο 31χρονος σούπερ σταρ, που πρόλαβε σε 23 λεπτά να έχει 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Όπως είπε, ο ίδιος ήθελε να επανέλθει στο ματς, αλλά δεν του το επέτρεψαν οι άνθρωποι του ιατρικού τιμ των Μπακς, κάτι που όμως είναι πολύ πιθανό να γίνει άμεσα, εφόσον ολοκληρώσει έναν απαραίτητο κύκλο εξετάσεων που θα υποβληθεί τις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Ήθελα να επιστρέψω στο παιχνίδι. Με κοίταξαν και είπαν: “Όχι, δεν αξίζει τον κόπο”. Για μένα κάθε παιχνίδι αξίζει τον κόπο, δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο και κάθε φορά που είμαι στο παρκέ το εκτιμώ, ειδικά τώρα που βρίσκω τον ρυθμό μου και νιώθω καλά. Όμως κάποιες φορές πρέπει να ακούς τι σου λένε. Ένιωθα ότι μπορούσα να τελειώσω το ματς, αλλά το σταφ μού είπε πως δεν θα ήταν έξυπνο να πιεστώ», ανέφερε.