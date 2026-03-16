Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)
Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123 – Τραυματίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.
Επιστροφή στις νίκες για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123, σε μία βραδιά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε μέχρι την περίοδο, αλλά τραυματίστηκε στη συνέχεια και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα.
Ο Greek Freak σημείωσε συνολικά 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως μία άτσαλη προσγείωση του σε ένα κάρφωμα, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μη συνεχίσει στο ματς, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι.
Η στιγμή του τραυματισμού του Αντετοκούνμπο
GIANNIS WITH THE SPIN AND THE POSTER. 🤯 pic.twitter.com/KtGawn8yUo
— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 15, 2026
Άξιος συμπαραστάτης του Αντετοκούνμπο στο σκοράρισμα ήταν ο ο Πόρτις, με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ. Τα «Ελάφια» μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα ανέβηκαν στο 28-39 και παρέμειναν ζωντανοί στη μάχη της εισόδου για τα play in.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-34, 62-65, 102-96, 134-123
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA
Θάντερ-Τίμπεργουλβς 116-103
Καβαλίερς-Μάβερικς 120-130
Μπακς-Πέισερς 134-123
Ράπτορς-Πίστονς 119-108
Σίξερς-Μπλέιζερς 109-103
Νικς-Γουόριορς 110-107
Κινγκς-Τζαζ 116-111
- Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)
