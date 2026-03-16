Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)

Επιστροφή στις νίκες για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123, σε μία βραδιά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε μέχρι την περίοδο, αλλά τραυματίστηκε στη συνέχεια και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα.

Ο Greek Freak σημείωσε συνολικά 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως μία άτσαλη προσγείωση του σε ένα κάρφωμα, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μη συνεχίσει στο ματς, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι.

Η στιγμή του τραυματισμού του Αντετοκούνμπο

GIANNIS WITH THE SPIN AND THE POSTER. 🤯 pic.twitter.com/KtGawn8yUo — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 15, 2026

Άξιος συμπαραστάτης του Αντετοκούνμπο στο σκοράρισμα ήταν ο ο Πόρτις, με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ. Τα «Ελάφια» μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα ανέβηκαν στο 28-39 και παρέμειναν ζωντανοί στη μάχη της εισόδου για τα play in.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-34, 62-65, 102-96, 134-123

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Θάντερ-Τίμπεργουλβς 116-103

Καβαλίερς-Μάβερικς 120-130

Μπακς-Πέισερς 134-123

Ράπτορς-Πίστονς 119-108

Σίξερς-Μπλέιζερς 109-103

Νικς-Γουόριορς 110-107

Κινγκς-Τζαζ 116-111