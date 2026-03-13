Κιούμπαν: «Ο Αντετοκούνμπο ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου…»

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «The Adam Friedland Show» παραχώρησε ο πρώην ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα λάθη που έκανε στη θητεία του.

Μάλιστα, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αναφέρθηκε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παραδεχόμενος πως ήταν το μεγαλύτερο λάθος του το ότι δεν τον επέλεξε στο draft του 2013, ενώ κάτι παρόμοιο ανέφερε και για τον Ταϊρίζ Μάξεϊ.

Η δήλωση του Μαρκ Κιούμπαν:

«Ο Ταϊρίζ Μάξεϊ ήταν μεγάλο λάθος για εμάς πρόσφατα. Ο “Greek Freak” πιθανότατα όμως ήταν το μεγαλύτερο. Μετανιώνω που υπέγραψα τον Χάρισον. Εκ των υστέρων, ήταν λάθος, αλλά τέλος πάντων…».