Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Κιούμπαν: «Ο Αντετοκούνμπο ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου…»
Μπάσκετ 13 Μαρτίου 2026, 08:12

Κιούμπαν: «Ο Αντετοκούνμπο ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου…»

Ο Μαρκ Κιούμπαν αναφέρθηκε στα… λάθη που έκανε όσο ήταν ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, τονίζοντας πως το μεγαλύτερο ήταν ότι δεν επέλεξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο draft του 2013.

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «The Adam Friedland Show» παραχώρησε ο πρώην ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα λάθη που έκανε στη θητεία του.

Μάλιστα, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αναφέρθηκε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παραδεχόμενος πως ήταν το μεγαλύτερο λάθος του το ότι δεν τον επέλεξε στο draft του 2013, ενώ κάτι παρόμοιο ανέφερε και για τον Ταϊρίζ Μάξεϊ.

Η δήλωση του Μαρκ Κιούμπαν:

«Ο Ταϊρίζ Μάξεϊ ήταν μεγάλο λάθος για εμάς πρόσφατα. Ο “Greek Freak” πιθανότατα όμως ήταν το μεγαλύτερο. Μετανιώνω που υπέγραψα τον Χάρισον. Εκ των υστέρων, ήταν λάθος, αλλά τέλος πάντων…».

YouTube thumbnail

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Κόσμος
Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

Μπάσκετ 13.03.26

«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν

Το project του NBA Europe έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει πρόταση για τη δημιουργία franchise και τη συμμετοχή της στη πολυσυζητημένη διοργάνωση.

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια
Ελλάδα 13.03.26

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια

Η σύζυγος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μεταφέρθηκε στις φυλακές από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης όπου και κρατείτο από χθες

Σύνταξη
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Ανάρτηση 13.03.26

Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»

Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Σύνταξη
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Πολύτιμες πληροφορίες 13.03.26

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»
Ανησυχία 13.03.26

«Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»

Το στενό στο κέντρο του κόσμου και η σύγκρουση για τον έλεγχό του. Οι ανοιχτή απειλή των Ιρανών για το στρατηγικό σημείο που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Τι θα συμβεί αν κλείσει.

Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
«Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου» 13.03.26

Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια

Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»

Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα

Επεσε συθέμελα το αφήγημα της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη του Ταλ Ντίλιαν. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα».

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της καθηγήτριας μετά την επιστολή γονέων
«Μυρίζει συγκάλυψη» 13.03.26

Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της 57χρονης καθηγήτριας μετά την επιστολή των γονέων

«Παίρνω πολλά τηλέφωνα που δεν μου αρέσουν και εννοώ ότι μου μυρίζει συγκάλυψη» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της 57χρονης καθηγήτριας από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών

«Μετά την παραδοχή Ντίλιαν, δεν υπάρχει πλέον ούτε μία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ ήταν οι πελάτες της Intellexa, αγόρασαν το Predator και το χρησιμοποίησαν παρακολουθώντας 87 στόχους» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης» τονίζοντας ότι «ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί για σημαντικά κακουργήματα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Μεταπολίτευση»

Σύνταξη
Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτου

Με τρεις λέξεις ρίχνεται στη μάχη ο πρώην πρωθυπουργός, βρίσκουν ακροατήριο οι προτάσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα, θετικό πρόσημο στις κυλιόμενες μετρήσεις.

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Κόσμος 13.03.26

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Σι είπε στον Τραμπ τον Φεβρουάριο ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με «προσοχή»

Σύνταξη
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
«Έψαχναν παιδιά, ανήλικες» 13.03.26

Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ

Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

