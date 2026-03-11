Μιλγουόκι Μπακς – Φοίνιξ Σανς 114-129: Δεν σηκώνουν… κεφάλι τα «Ελάφια», δεν έφτανε ο Αντετοκούνμπο (vid)

Ακόμη μία ήττα γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, αυτή τη φορά από τους Φοίνιξ Σανς με 129-114, σε μία βραδιά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, αλλά η συνεισφορά του δεν ήταν αρκετή για να πάρουν τα «Ελάφια» τη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak τελείωσε το ματς με 22 πόντους με 10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ,1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Μπακς, την καλύτερη επίδοση του αγώνα είχε ο Κάιλ Κούζμα με 33 πόντους με 12/21 σουτ εκ των οποίων 6/10 τρίποντα, ενώ άλλους 22 πόντους με 5/8 τρίποντα.

Οι Σανς εκτέλεσαν τους Μπακς από το τρίποντο, καθώς είχαν τρομερά ποσοστά ευστοχίας με 24/51 εύστοχα σουτ από την περιφέρεια.

Τα highlights στο Μπακς – Σανς

Μετά τη νέα ήττα που γνώρισαν τα «Ελάφια», έπεσαν στο 27-37 και πλέον, απομακρύνθηκαν κι άλλο από την 10η θέση της Ανατολής.