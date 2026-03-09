Έλειπε ο Αντετοκούνμπο, βαριά» ήττα για τους Μπακς – Τα αποτελέσματα του NBA
Οι Μιλγουόκι Μπακς έχασαν πολύ εύκολα δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Όλη η βραδινή δράση από το NBA
Δέκα αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA! Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους, γνώρισαν ακόμη μια ήττα με μεγάλη διαφορά, αυτή τη φορά από τους Ορλάντο Μάτζικ με σκορ 130-91.
Οι Φοίνιξ Σανς μετά από μεγάλη «μάχη» έκαμψαν την αντίσταση των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 111-99. Μεγάλη νίκη και για τους Λέικερς με 110-97 εντός έδρας επί των Νιου Γιορκ Νικς.
Οι Σικάγο Μπουλς γνώρισαν οδυνηρή ήττα από τους Σακραμέντο Κινγκς (126-110) και μένουν πίσω στην «μάχη» της εισόδου στο play in tournament.
Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πέρασαν με άνεση το εμπόδιο των Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 131-111, συνεχίζοντας την προσπάθεια εισόδου στα play offs.
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς πανηγυρίζοντας τη νίκη με 145-120. Στα υπόλοιπα ματς σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Μπόστον Σέλτικς, Μαϊάμι Χιτ, Τορόντο Ράπτορς και Νιου Όρλινς Πέλικανς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μπόστον Σέλτικς 98-109
Λος Άντζελες Λέικερς – Νιου Γιορκ Νικς 110-97
Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς 121-110
Τορόντο Ράπτορς – Ντάλας Μάβερικς 122-92
Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 138-118
Μιλγουόκι Μπακς – Ορλάντο Μάτζικ 91-130
Σαν Αντόνιο Σπερς – Χιούστον Ρόκετς 145-120
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ιντιάνα Πέισερς 131-111
Σακραμέντο Κινγκς – Σικάγο Μπουλς 126-110
Φοίνιξ Σανς – Σάρλοτ Χόρνετς 111-99
