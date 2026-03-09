Έλειπε ο Αντετοκούνμπο, βαριά» ήττα για τους Μπακς – Τα αποτελέσματα του NBA

Δέκα αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA! Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους, γνώρισαν ακόμη μια ήττα με μεγάλη διαφορά, αυτή τη φορά από τους Ορλάντο Μάτζικ με σκορ 130-91.

Οι Φοίνιξ Σανς μετά από μεγάλη «μάχη» έκαμψαν την αντίσταση των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 111-99. Μεγάλη νίκη και για τους Λέικερς με 110-97 εντός έδρας επί των Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Σικάγο Μπουλς γνώρισαν οδυνηρή ήττα από τους Σακραμέντο Κινγκς (126-110) και μένουν πίσω στην «μάχη» της εισόδου στο play in tournament.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πέρασαν με άνεση το εμπόδιο των Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 131-111, συνεχίζοντας την προσπάθεια εισόδου στα play offs.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς πανηγυρίζοντας τη νίκη με 145-120. Στα υπόλοιπα ματς σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Μπόστον Σέλτικς, Μαϊάμι Χιτ, Τορόντο Ράπτορς και Νιου Όρλινς Πέλικανς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μπόστον Σέλτικς 98-109

Λος Άντζελες Λέικερς – Νιου Γιορκ Νικς 110-97

Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς 121-110

Τορόντο Ράπτορς – Ντάλας Μάβερικς 122-92

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 138-118

Μιλγουόκι Μπακς – Ορλάντο Μάτζικ 91-130

Σαν Αντόνιο Σπερς – Χιούστον Ρόκετς 145-120

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ιντιάνα Πέισερς 131-111

Σακραμέντο Κινγκς – Σικάγο Μπουλς 126-110

Φοίνιξ Σανς – Σάρλοτ Χόρνετς 111-99