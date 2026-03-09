sports betsson
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 08:23
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Έλειπε ο Αντετοκούνμπο, βαριά» ήττα για τους Μπακς – Τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 09 Μαρτίου 2026, 08:46

Έλειπε ο Αντετοκούνμπο, βαριά» ήττα για τους Μπακς – Τα αποτελέσματα του NBA

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχασαν πολύ εύκολα δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Όλη η βραδινή δράση από το NBA

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δέκα αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA! Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους, γνώρισαν ακόμη μια ήττα με μεγάλη διαφορά, αυτή τη φορά από τους Ορλάντο Μάτζικ με σκορ 130-91.

Οι Φοίνιξ Σανς μετά από μεγάλη «μάχη» έκαμψαν την αντίσταση των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 111-99. Μεγάλη νίκη και για τους Λέικερς με 110-97 εντός έδρας επί των Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Σικάγο Μπουλς γνώρισαν οδυνηρή ήττα από τους Σακραμέντο Κινγκς (126-110) και μένουν πίσω στην «μάχη» της εισόδου στο play in tournament.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πέρασαν με άνεση το εμπόδιο των Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 131-111, συνεχίζοντας την προσπάθεια εισόδου στα play offs.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς πανηγυρίζοντας τη νίκη με 145-120. Στα υπόλοιπα ματς σημαντικές νίκες πέτυχαν οι Μπόστον Σέλτικς, Μαϊάμι Χιτ, Τορόντο Ράπτορς και Νιου Όρλινς Πέλικανς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μπόστον Σέλτικς 98-109
Λος Άντζελες Λέικερς – Νιου Γιορκ Νικς 110-97
Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς 121-110
Τορόντο Ράπτορς – Ντάλας Μάβερικς 122-92
Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 138-118
Μιλγουόκι Μπακς – Ορλάντο Μάτζικ 91-130
Σαν Αντόνιο Σπερς – Χιούστον Ρόκετς 145-120
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ιντιάνα Πέισερς 131-111
Σακραμέντο Κινγκς – Σικάγο Μπουλς 126-110
Φοίνιξ Σανς – Σάρλοτ Χόρνετς 111-99

Headlines:
Φυσικό αέριο
Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Αθλητική Ροή
Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»

Με γκολ του Εστουπινιάν η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι κι έστω αν υπολείπεται επτά βαθμούς από τους «νερατζούρι» διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 08:33

Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλί Ανσάρι: «Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο»
Μέση Ανατολή 09.03.26

«Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο» - Αλί Ανσάρι για τις επιπτώσεις από την επίθεση στο Ιράν

Πώς κρίνει τη στρατηγική των αντιμαχόμενων πλευρών και τι προβλέπει για τον πόλεμο ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Ιράν και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιρανικών Σπουδών στο St Andrews της Σκωτίας

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
