Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς: Πέταξε την μπάλα και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του στη νέα ήττα των Μπακς από τους Χοκς, με το τελικό 131-113 να φέρνει ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια στα «ελάφια».

Οι Μπακς αν και ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, στο φινάλε ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να κάνει άλλη μια φορά ό,τι περνάει από το χέρι του, αλλά να μην είναι αρκετό.

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 25 λεπτά και είχε 24 πόντους, ενώ τελείωσε το ματς με 10/15 δίποντα και 4/8 βολές, προσθέτοντας πέντε ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο.

Στα τελευταία λεπτά, με τη διαφορά να έχει ανοίξει και την ήττα να μοιάζει αναπόφευκτη, ο Αντετοκούνμπο πέταξε την μπάλα στο στήριγμα της μπασκέτας, δεχόμενος τεχνική ποινή, εμφανώς εκνευρισμένος από την εικόνα της ομάδας του.

Δείτε την τεχνική ποινή του Αντετοκούνμπο

TROUBLE IN MILWAUKEE: Giannis Antetokounmpo threw the ball at the stanchion — out of frustration — & he got a technical foul 😳❌ Milwaukee lost to Atlanta, 131-113. Should Giannis have requested a trade? 🤔 pic.twitter.com/w2lG7CAd6d — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 5, 2026

«Προτιμώ να έχει συναισθήματα παρά να μην έχει», σχολίασε μετά το παιχνίδι ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, τονίζοντας ότι ο εκνευρισμός ήταν γενικευμένος στην ομάδα.