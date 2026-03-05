Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς: Πέταξε την μπάλα και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή στη βαριά ήττα των Μπακς από τους Χοκς, καθώς πέταξε την μπάλα στη βάση της μπασκέτας.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του στη νέα ήττα των Μπακς από τους Χοκς, με το τελικό 131-113 να φέρνει ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια στα «ελάφια».
Οι Μπακς αν και ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, στο φινάλε ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να κάνει άλλη μια φορά ό,τι περνάει από το χέρι του, αλλά να μην είναι αρκετό.
Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 25 λεπτά και είχε 24 πόντους, ενώ τελείωσε το ματς με 10/15 δίποντα και 4/8 βολές, προσθέτοντας πέντε ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο.
Στα τελευταία λεπτά, με τη διαφορά να έχει ανοίξει και την ήττα να μοιάζει αναπόφευκτη, ο Αντετοκούνμπο πέταξε την μπάλα στο στήριγμα της μπασκέτας, δεχόμενος τεχνική ποινή, εμφανώς εκνευρισμένος από την εικόνα της ομάδας του.
Δείτε την τεχνική ποινή του Αντετοκούνμπο
TROUBLE IN MILWAUKEE: Giannis Antetokounmpo threw the ball at the stanchion — out of frustration — & he got a technical foul 😳❌
Milwaukee lost to Atlanta, 131-113.
Should Giannis have requested a trade? 🤔 pic.twitter.com/w2lG7CAd6d
— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 5, 2026
«Προτιμώ να έχει συναισθήματα παρά να μην έχει», σχολίασε μετά το παιχνίδι ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, τονίζοντας ότι ο εκνευρισμός ήταν γενικευμένος στην ομάδα.
- Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς: Πέταξε την μπάλα και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή
- Μπακς – Χοκς 113-131: Πάλευε μόνος του ο Αντετοκούνμπο, αλλά το Μιλγουόκι ηττήθηκε ξανά
- Πώς ο Τζος Νίμπο μπορεί να βάλει… φωτιά στην αγορά της Euroleague…
- Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιουρτσεβέν
- Σαμπαλένκα: «Αν παίζαμε στα πέντε σετ θα είχα περισσότερα Grand Slam!» – Τι λένε οι υπόλοιπες
- Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
- Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο 1-0: Στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στην Ατλέτικο οι «κυανόλευκοι»!
- Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις