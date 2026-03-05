sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς: Πέταξε την μπάλα και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή
Μπάσκετ 05 Μαρτίου 2026, 09:23

Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μπακς: Πέταξε την μπάλα και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή στη βαριά ήττα των Μπακς από τους Χοκς, καθώς πέταξε την μπάλα στη βάση της μπασκέτας.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του στη νέα ήττα των Μπακς από τους Χοκς, με το τελικό 131-113 να φέρνει ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια στα «ελάφια».

Οι Μπακς αν και ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, στο φινάλε ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να κάνει άλλη μια φορά ό,τι περνάει από το χέρι του, αλλά να μην είναι αρκετό.

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 25 λεπτά και είχε 24 πόντους, ενώ τελείωσε το ματς με 10/15 δίποντα και 4/8 βολές, προσθέτοντας πέντε ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο.

Στα τελευταία λεπτά, με τη διαφορά να έχει ανοίξει και την ήττα να μοιάζει αναπόφευκτη, ο Αντετοκούνμπο πέταξε την μπάλα στο στήριγμα της μπασκέτας, δεχόμενος τεχνική ποινή, εμφανώς εκνευρισμένος από την εικόνα της ομάδας του.

Δείτε την τεχνική ποινή του Αντετοκούνμπο

«Προτιμώ να έχει συναισθήματα παρά να μην έχει», σχολίασε μετά το παιχνίδι ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, τονίζοντας ότι ο εκνευρισμός ήταν γενικευμένος στην ομάδα.

Economy
Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Ιρανικό χτύπημα σε βάσεις των Κούρδων στο Ιράκ

Ιρανικό χτύπημα σε βάσεις των Κούρδων στο Ιράκ

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
Μπάσκετ 04.03.26

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Για το όραμα που του έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πώς κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, μίλησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον δικέφαλο. Οι στόχοι που έθεσε.

Σύνταξη
Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο

Δεν υπήρξε άλλη αναβολή κι έτσι ο αστέρας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για όσα έκανε το 2020 στη Μύκονο, με τις ελληνικές Αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Κινητοποίηση 05.03.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν – Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 05.03.26 Upd: 08:56

Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν – Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν - Σενάρια και για χερσαία επιχείρηση με κεντρικό ρόλο των Κούρδων - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26

Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης

Σε μια εποχή λαϊκισμού και κοινωνικής οργής, η σκέψη του Μάικλ Σάντελ επανέρχεται ως κλειδί κατανόησης: εξηγεί πώς η κυριαρχία των αγορών και η αποφυγή ηθικής σύγκρουσης αποδυνάμωσαν τη δημοκρατία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης
«Δημοκρατικές αρχές» 05.03.26

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης

Οι συμφωνίες που έχουν συνάψει η Anthropic και η OpenAI με το Πεντάγωνο προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Αμερικανών. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Πολιτική 05.03.26

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο