Μπακς – Χοκς 113-131: Πάλευε μόνος του ο Αντετοκούνμπο, αλλά το Μιλγουόκι ηττήθηκε ξανά

Τι και αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπορούν να… ορθοποδήσουν.

Ηττήθηκαν με 131-113 από τους Ατλάντα Χοκς, έπεσαν στο 26-35 και βρίσκονται πλέον πέντε νίκες πίσω από τη 10η θέση της Ανατολής, που οδηγεί στα playoffs.

Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα των Μπακς και το δεύτερο ματς του Αντετοκούνμπο μετά την επιστροφή του, στο οποίο σημείωσε 24 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Για τους νικητές, ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ σκόραρε 23 πόντους, ενώ οι Ονιέκα Οκόνγκου και Τζέιλεν Τζόνσον ακολούθησαν με 21 και 20 πόντους, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Νικς-Θάντερ 100-103

Σέλτικς-Χόρνετς 89-118

Σίξερς-Τζαζ 106-102

Γκρίζλις-Μπλέιζερς 114-122

Μπακς-Χοκς 113-131

Κλίπερς-Πέισερς 130-107