«Παρών» στο Elimination Chamber ο Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Elimination Chamber του WWE
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως οι Μιλγουόκι Μπακς δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις χθες και έτσι έδωσε το «παρών» στο Elimination Chamber του WWE, μαζί με τον αδερφό του Θανάση.
Ο Greek Freak έχει δηλώσει αρκετές φορές πως είναι fan του wrestling και δεν έχασε την ευκαιρία να δει ένα μεγάλο event δια ζώσης γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό.
Μάλιστα, τράβηξε και πάνω του τα βλέμματα, με την εταιρεία να προχωράει σε ανάρτηση στα social media για την παρουσία του «Greek Freak».
Ο εκφωνητής της τηλεόρασης, Μάικλ Κόουλ, όταν ο σκηνοθέτης έκανε ένα πλάνο πάνω στον 31χρονο σούπερ σταρ τον… παρακαλούσε να πάει στους Νικς και τη Νέα Υόρκη.
Σημειώνεται πως το event έγινε στο Σικάγο και απόψε (1/3, 22:30) τα «Ελάφια» θα αναμετρηθούν εκτός έδρας με τους Μπουλς.
Δείτε το βίντεο με τον Αντετοκούνμπο:
