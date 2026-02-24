Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 24 Φεβρουαρίου 2026, 18:35

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)

Μια συζήτηση που αποτυπώνει τη διαδρομή, τη νοοτροπία και τα κίνητρα του Κώστα Αντετοκούνμπο στη νέα σελίδα της καριέρας του με τον Άρη Betsson, αλλά και τη σημασία της οικογένειάς του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Spotlight

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε στο Euro Insiders powered by Betsson και μίλησε ανοιχτά για όλα, σε μια συνέντευξη που άγγιξε πολλές πτυχές της πορείας του, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Ο διεθνής ψηλός, που αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη Betsson, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική του διαδρομή, στις στιγμές που τον διαμόρφωσαν, στη σημασία της οικογένειας, αλλά και στους στόχους του με τη νέα του ομάδα.

Στη διάρκεια της συζήτησης, μοιράστηκε μια ιστορία για τον αδελφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο, που δεν είχε αποκαλύψει ποτέ στο παρελθόν και που, όπως παραδέχθηκε, τον επηρέασε:
«Έπαιζα και δεν ήταν ότι ήμουν απαραίτητα κακός, απλά ήμουν χωρίς ενέργεια. Και ήρθε στο αυτοκίνητο και μου είπε: “Σου αρέσει το μπάσκετ; Δεν φαίνεται να σου αρέσει το μπάσκετ”. Και του λέω, “Γιατί το λες αυτό;”. Μου είπε, “Απλά τρέχεις πάνω-κάτω. Δεν έχεις ενέργεια. Δεν σου λέω να βάζεις τρίποντα. Δεν σου λέω να σκοράρεις. Απλά κάνε σαν να σου αρέσει το μπάσκετ”. Και μου είπε επίσης: “Αν δεν σου αρέσει το μπάσκετ μπορείς να σταματήσεις να παίζεις. Δεν έχει σημασία. Θα σε φροντίσω εγώ”. Και αυτό με πλήγωσε. Δεν χρειάζεται να με φροντίσεις. Θα τα καταφέρω μόνος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια στιγμή που αποτέλεσε σημείο καμπής για την καριέρα του.

Παράλληλα, στάθηκε με συγκίνηση στη σημασία του να εκπροσωπεί την Ελλάδα μαζί με τα αδέλφια του, τονίζοντας το ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος αυτής της εμπειρίας για την οικογένεια Αντετοκούνμπο.
«Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές που αισθάνομαι ότι έχουμε ως οικογένεια και ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ένα βίντεο με εμάς στο YouTube, που λέει οι αδελφοί Αντετοκούνμπο που παίζουν στην εθνική ομάδα. Θυμάμαι ότι το είπα στον Γιάννη, και του είπα πως όταν μεγαλώσουμε, θα το δείχνουμε αυτό στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί».

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε και στη νέα πρόκληση της καριέρας του με τον Άρη Betsson, εκφράζοντας τον σεβασμό του για την ιστορία του συλλόγου και τη φιλοδοξία του να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της ομάδας.
«Πρόκειται για μια πραγματικά μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία, οπότε θέλω να μπορώ να λέω ότι πήρα ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα», τόνισε, δείχνοντας ξεκάθαρα τη δίψα του για διάκριση και επιτυχίες.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Κώστα Αντετοκούνμπο στο Euro Insiders powered by Betsson

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Άρης Betsson BC, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας στο ευρωπαϊκό της ταξίδι στη Κλουζ-Ναπόκα, για την αναμέτρηση με την U-BT Cluj-Napoca στο πλαίσιο του EuroCup Basketball

Σύνταξη
Τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα
Τα Νέα της Αγοράς 20.02.26

Τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα

Ανακάλυψε τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα και κάνε τον χώρο σου πιο λειτουργικό, οργανωμένο και άνετο με έξυπνες λύσεις που εξοικονομούν τετραγωνικά.

Σύνταξη
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε

Οι χειμερινές εκπτώσεις δεν θα κρατήσουν για πάντα... Το τελευταίο 10ήμερο έχει φτάσει και είναι η ιδανική στιγμή για να αποκτήσετε όσα είχατε βάλει στο μάτι, πριν εξαντληθούν!

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές του με τους Ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα, στη μοναδική νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, αλλά και στη σημασία της Εθνικής Ελλάδας, σε μια συνέντευξη γεμάτη ουσία και συναίσθημα.

Σύνταξη
Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Πώς ο Ξενώνας NiVES ενσωματώνει μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη φιλοσοφία στη φιλοξενία και γιατί η βιωσιμότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
30 χρόνια πορείας 24.02.26

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος «έστησε» το πιο ωραίο πάρτι στο Λονδίνο, καθώς χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο London Palladium.

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Προδημοσίευση interview 24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
The Good Life 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη – Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 24.02.26 Upd: 19:10

Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη - Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία

Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα πορίσματα του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και αυτού που εξέδωσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ. «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο