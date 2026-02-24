Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)
Μια συζήτηση που αποτυπώνει τη διαδρομή, τη νοοτροπία και τα κίνητρα του Κώστα Αντετοκούνμπο στη νέα σελίδα της καριέρας του με τον Άρη Betsson, αλλά και τη σημασία της οικογένειάς του
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε στο Euro Insiders powered by Betsson και μίλησε ανοιχτά για όλα, σε μια συνέντευξη που άγγιξε πολλές πτυχές της πορείας του, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Ο διεθνής ψηλός, που αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη Betsson, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική του διαδρομή, στις στιγμές που τον διαμόρφωσαν, στη σημασία της οικογένειας, αλλά και στους στόχους του με τη νέα του ομάδα.
Στη διάρκεια της συζήτησης, μοιράστηκε μια ιστορία για τον αδελφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο, που δεν είχε αποκαλύψει ποτέ στο παρελθόν και που, όπως παραδέχθηκε, τον επηρέασε:
«Έπαιζα και δεν ήταν ότι ήμουν απαραίτητα κακός, απλά ήμουν χωρίς ενέργεια. Και ήρθε στο αυτοκίνητο και μου είπε: “Σου αρέσει το μπάσκετ; Δεν φαίνεται να σου αρέσει το μπάσκετ”. Και του λέω, “Γιατί το λες αυτό;”. Μου είπε, “Απλά τρέχεις πάνω-κάτω. Δεν έχεις ενέργεια. Δεν σου λέω να βάζεις τρίποντα. Δεν σου λέω να σκοράρεις. Απλά κάνε σαν να σου αρέσει το μπάσκετ”. Και μου είπε επίσης: “Αν δεν σου αρέσει το μπάσκετ μπορείς να σταματήσεις να παίζεις. Δεν έχει σημασία. Θα σε φροντίσω εγώ”. Και αυτό με πλήγωσε. Δεν χρειάζεται να με φροντίσεις. Θα τα καταφέρω μόνος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια στιγμή που αποτέλεσε σημείο καμπής για την καριέρα του.
Παράλληλα, στάθηκε με συγκίνηση στη σημασία του να εκπροσωπεί την Ελλάδα μαζί με τα αδέλφια του, τονίζοντας το ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος αυτής της εμπειρίας για την οικογένεια Αντετοκούνμπο.
«Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές που αισθάνομαι ότι έχουμε ως οικογένεια και ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ένα βίντεο με εμάς στο YouTube, που λέει οι αδελφοί Αντετοκούνμπο που παίζουν στην εθνική ομάδα. Θυμάμαι ότι το είπα στον Γιάννη, και του είπα πως όταν μεγαλώσουμε, θα το δείχνουμε αυτό στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί».
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε και στη νέα πρόκληση της καριέρας του με τον Άρη Betsson, εκφράζοντας τον σεβασμό του για την ιστορία του συλλόγου και τη φιλοδοξία του να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία της ομάδας.
«Πρόκειται για μια πραγματικά μεγάλη ομάδα με μεγάλη ιστορία, οπότε θέλω να μπορώ να λέω ότι πήρα ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα», τόνισε, δείχνοντας ξεκάθαρα τη δίψα του για διάκριση και επιτυχίες.
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Κώστα Αντετοκούνμπο στο Euro Insiders powered by Betsson
