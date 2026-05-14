Ιταλία: Προπονητής της χρονιάς ο Πρίφτης (pic)

Την πολύ καλή πορεία της Ρέτζιο Εμίλια στο ιταλικό πρωτάθλημα επιστέγασε ο Δημήτρης Πρίφτης λαμβάνοντας βραβείο του προπονητή της χρονιάς.

Ο Έλληνας τεχνικός «δημιούργησε μια αναγνωρίσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική ομάδα», όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η διοίκηση του συλλόγου έδειξε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους έως το 2028.

Dimitris Priftis della @PallacReggiana si aggiudica il Sandro Gamba Trophy – Coach of the Year – @ErreaOfficial della regular season 2025-26, lasciandosi alle spalle i colleghi Matteo Cotelli e Mario Fioretti 👏🏻#LBAAwards #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/xASXGL1aiG — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 14, 2026

Η ανακοίνωση του ιταλικού πρωταθλήματος:

«Ο Δημήτρης Πρίφτης (Ρέτζιο Εμίλια) κέρδισε το Βραβείο «Sandro Gamba» – Προπονητής της Χρονιάς – ERRE À, νικώντας τους συναδέλφους του Ματέο Κοτέλι (Μπρέσια) και Μάριο Φιορέτι (Τορτόνα). Το βραβείο απονεμήθηκε μετά από ψηφοφορία των συλλόγων, των μέσων ενημέρωσης και των φιλάθλων.

Κατά τη διάρκεια μιας μακράς, περίπλοκης και συχνά απρόβλεπτης σεζόν, όπως η Unipol Serie A 2025/26, μία από τις πιο σταθερές και σημαντικές προπονητικές προσπάθειες φέρει αναμφίβολα την υπογραφή του Δημήτρη Πρίφτη. Η πορεία που χάραξε ο προπονητής της Ρέτζιο Εμίλια αξίζει να εξεταστεί στο σύνολό της, καθώς αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την αξία της ικανότητας, της υπομονής και της δυνατότητας να προσδίδει κανείς ταυτότητα σε μια ομάδα, όταν η κατάσταση φαινόταν να απαιτεί άμεσες αντιδράσεις. Παρά την δύσκολη αρχή, εβδομάδα με την εβδομάδα, ο Έλληνας προπονητής κατάφερε να ενσταλάξει τις τεχνικές και τακτικές του αρχές στην ομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η έκτη θέση στην κανονική περίοδο, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο εκκίνησης, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της σεζόν ήταν η ικανότητα του προπονητή να καλλιεργήσει χημεία μέσα στην ομάδα: παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά βρήκαν σαφείς ρόλους, καθορισμένες ευθύνες και σταθερή απόδοση. Η ομάδα άρχισε να προχωρά με αυξανόμενη αυτοπεποίθηση, αναπτύσσοντας εκείνο το αίσθημα συλλογικής αλληλεγγύης που μόνο οι πιο ικανοί προπονητές μπορούν να μεταδώσουν. Οι οπαδοί της Ρέτζιο Εμίλια ανακάλυψαν σταδιακά ξανά τον ενθουσιασμό και την ταύτιση με μια ομάδα ικανή να παλεύει για κάθε κατοχή και να παίζει αξιόπιστο και φιλόδοξο μπάσκετ. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Έλληνα προπονητή: το ότι δημιούργησε μια αναγνωρίσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική ομάδα που δεν έχανε ποτέ την ψυχραιμία της στις δύσκολες στιγμές, κάτι που του εξασφάλισε επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2028 και το πολυπόθητο τρόπαιο Sandro Gamba – το βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς».