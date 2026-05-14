newspaper
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Αμ' έπος, άμ' έργον ο Ανδρουλάκης: το βράδυ στην TV δίνει στοιχεία και για το νόμιμο και για το ηθικό και καταθέτει μήνυση στον Αδωνι που για Predator έπεα πτερέοντα και από τηγανίτα τίποτα

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Πολιτική Γραμματεία 14 Μαΐου 2026, 19:23

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;

Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σκληρή απάντηση έδωσε το ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος υιοθέτησε τη λασπολογία Γεωργιάδη για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, όμως, θέτει μία σειρά ερωτημάτων για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου, γι’ αυτό και τον καλεί να απαντήσει «καθαρά και άμεσα» αν το Mononews έχει δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης δημοσιογράφο ή εργαζόμενο με το όνομα «Δημήτρης Κατακουζηνός», τον οποίο χαρακτηρίζει «ανύπαρκτο πρόσωπο».

«Και τώρα ερχόμαστε στο κατεξοχήν πεδίο των αρμοδιοτήτων του κυβερνητικού εκπροσώπου», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχετε την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου και επειδή εσείς ο ίδιος υιοθετήσατε δημόσια ‘αποκαλύψεις’ που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα Mononews με την υπογραφή ενός φερόμενου δημοσιογράφου, του ‘Δημήτρη Κατακουζηνού’, ο οποίος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι ανύπαρκτο πρόσωπο, καλείστε να απαντήσετε καθαρά και άμεσα:

– »Έχει δηλωθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από την Monocle Media Lab – Mononews ΑΕ δημοσιογράφος ή εργαζόμενος με αυτό το όνομα, όπως προβλέπει ο Ν. 5005/2022 για τα μέσα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου;».

Όπως υπογραμμίζει, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ, «αν δεν έχει δηλωθεί κανένα τέτοιο πρόσωπο, τότε μιλάμε για ένα μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδώνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις».

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά να μάθει, επίσης, αν «ο ‘δημοσιογράφος’ ‘Δημήτρης Κατακουζηνός’ είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ;», προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «το ερώτημα είναι πολύ απλό: πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου ή για ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου ‘Ομάδα Αλήθειας’»;

«Αναμένουμε τις απαντήσεις σας άμεσα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πλέον σαφές ότι μόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο ‘δημοσιογράφο’ και ότι από το πρωί εκτυλίσσεται μια ακόμη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα», επισημαίνει.

«Ο Μαρινάκης ανέλαβε συνήγορος του Γεωργιάδη»

Ως προς τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφορικά με το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «ο κ. Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κ. Γεωργιάδη».

Και τονίζει χαρακτηριστικά πως «σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του υπουργού και αφού πήγαν… κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί ‘παρανομιών’, τώρα απευθύνουν τη μομφή τής… ‘ανηθικότητας’».

Το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, απευθύνει δύο αυτονόητα ερωτήματα επί του θέματος στον Παύλο Μαρινάκη, ρωτώντας αν «είναι μη ηθικόμ κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να εκμισθώνεται επαγγελματικό ακίνητο με νόμιμους διαφανείς διαγωνισμούς και συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών;», καθώς και αν «είναι μη ηθικό σε σειρά δηλώσεων ‘πόθεν έσχες’ του κ. Ανδρουλάκη να είναι, δηλωμένα, δημοσιευμένα και ελεγμένα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και οι καταθέσεις του;».

«Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» η απάντηση Μαρινάκη

Ευλογώντας τα «γένια» του για την «εμβληματική», όπως την χαρακτηρίζει, «μεταρρύθμιση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου», επέλεξε να απαντήσει στο ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αφού σημειώνει ότι «είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς», υποστηρίζοντας πως «έτσι και σήμερα, δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέσαμε», επιμένει στα περί ηθικής αναφορικά με το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Ούτε για το αν τίθεται ηθικό ζήτημα για τα 1,2 εκατομμύρια εύρω κρατικού χρήματος που έχει εισπράξει ο κ. Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του κτιρίου, ούτε για το αν θα προβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τυχόν νομικές ενέργειες απέναντι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή έθεσε το ανωτέρω ηθικό και όχι νομικό ζήτημα» απάντησε το ΠΑΣΟΚ, λέει ο κ. Μαρινάκης και μας εξηγεί πως «δηλαδή, δεν απάντησε, αν θα ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική», ενώ όπως υποστηρίζει: «ψευδώς, δε μάλιστα, λέει ότι εγώ ‘παρακαλώ’ να μην κάνουν αγωγή στον Άδωνι Γεωργιάδη. Το αντίθετο. Επεσήμανα την υποκρισία τους, όπως επεσήμανα και ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να θέσουμε ζητήματα νομιμότητας, καθώς στην κυβέρνηση δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν θα γίνουμε σαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο».

Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στέλνει στη Βουλή τη μία δικογραφία μετά την άλλη για στλέχη της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει ότι η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει το κοινοβούλιο σε δικαστήριο…

Επίσης, προσθέτει ο κ. Μαρινάκης, «το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε για το αν θα κινηθεί νομικά και κατά του μέσου που δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο, τη στιγμή που συστηματικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παριστάνουν τους ‘προστάτες’ της ελευθερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου».

Κατά τα λοιπά, εκφράζει την ειλικρινή χαρά του «που σήμερα το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την εμβληματική μεταρρύθμιση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία θέτουν κανόνες διαφάνειας στον χώρο των ΜΜΕ. Και μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να επιλέγει την αφωνία σε όσα ρωτήσαμε, ωστόσο εγώ χωρίς να κρύβομαι έρχομαι να απαντήσω», όπως λέει, παραθέτοντας τα εξής:

– «Μια ιστοσελίδα για να εγγραφεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου οφείλει να δηλώσει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απασχολεί περισσότερους εργαζομένους από όσους έχει δηλώσει. Το ότι ένα μέσο είναι πιστοποιημένο από το Μητρώο σημαίνει ότι πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας. Τα Μητρώα, δεν ελέγχουν το περιεχόμενο που δημοσιεύει κάθε μέσο. Αυτό, όπως και πολλά άλλα, το αξιολογούν οι αναγνώστες. Ενώ, σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ενός μέσου καταφεύγει στη Δικαιοσύνη και όχι στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που τηρεί τα Μητρώα.

– »Πριν περίπου από έναν χρόνο, ως αρμόδιος υφυπουργός εισηγήθηκα και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο νόμος 5212/2025 για την Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στον οποίο καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια διάταξη τομή: Η ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Η διάταξη αυτή αφορά στην υποχρέωση των μέσων που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της ΓΓΕΕ, να φέρουν και ενυπόγραφα άρθρα».

Τονίζει, μάλιστα, πως «σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύτηκε η χρήση ψευδωνύμων. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ούτε σε απολυταρχικά καθεστώτα που διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις, τις οποίες ενίοτε και το ΠΑΣΟΚ επικαλείται, μας τοποθετούν χαμηλότερα από αυτά στους ‘δείκτες’ τους».

Παρ’ όλα αυτά, προσθέτει, «το ισχύον νομικό καθεστώς προστατεύει κάποιον που θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ακόμα κι αν αυτό είναι ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο με ψευδώνυμο».

– «Θα έπρεπε να γνωρίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε υφυπουργού αρμόδιου για τον Τύπο, ούτε της υπαγόμενης σε εκείνον υπηρεσίας το αν ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος είναι ή όχι μέλος της οποιασδήποτε δημογραφικής ένωσης και ότι αυτό είναι κάτι που μόνο η ίδια η Ένωση μπορεί να το πιστοποιήσει», αναφέρει επίσης, για να καταλήξει πως «αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να ψεύδονται και να ‘πετάνε την μπάλα στην εξέδρα’, ας απαντήσουν στα της ‘ταμπακιέρας’ έστω και με τόση καθυστέρηση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

World
Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;

Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

Σύνταξη
Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Σύνταξη
Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη

Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Σύνταξη
Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Σύνταξη
Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

Σύνταξη
«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Σύνταξη
Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέοι τριγμοί 14.05.26

Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα

Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική 14.05.26

Αντίστροφη μέτρηση για τη συζήτηση της πρότασης για την προανακριτική του ΟΠΕΚEΠΕ – Παίζει καθυστερήσεις η κυβέρνηση για την εξεταστική για υποκλοπές

Η πρόταση του κ. Κακλαμάνη είναι η συζήτηση να ακολουθήσει εκείνη της προανακριτικής και να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Σύννεφα πάνω από το συνέδριο της ΝΔ: Η κρίση θεσμών στιγματίζει την κυβέρνηση – Αμείωτη η εσωκομματική δυσαρέσκεια

Με τα εσωκομματικά της ΝΔ σε όξυνση ξεκινάει το «γαλάζιο» συνέδριο, το οποίο σκιάζεται και από την κρίση θεσμών, η οποία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο ψήφου των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Κόσμος 14.05.26

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους - Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία

Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Σύνταξη
Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…

Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας
Κόσμος 14.05.26

Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας

Ο Μλάντιτς εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας και την Σφαγή της Σρεμπρένιτσα η οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε ως «γενοκτονία»

Σύνταξη
Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;

Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Παραβίαση ιδιωτικότητας 14.05.26

«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υπέβαλε αγωγή κατά της δημοφιλούς τηλεοπτικής πλατφόρμας. Υποστηρίζει ότι το Netflix «δημιούργησε σιωπηλά ένα πρόγραμμα επιτήρησης συμπεριφοράς εκπληκτικής κλίμακας».

Σύνταξη
Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Τι είχε συμβεί 14.05.26

Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Αμερικανός δικαστής έθεσε σε αναστολή τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε, καθώς έκρινε ότι η ελευθερία του λόγου έχει προτεραιότητα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»
Media 14.05.26

ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»

Το Σάββατο 16 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media διοργανώνουν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate, για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

Σύνταξη
Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

Σύνταξη
Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Άβολος Φοίνικας 14.05.26

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Διαφθορά - Πολιτοφυλακές 14.05.26

Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει

Ο Αλί Αλ Ζαΐντι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι στον πρωθυπουργικό θώκο του Ιράκ, μετά από πολλά χρόνια υπηρεσιακού πρωθυπουργού και προβλήματα που συσσωρεύονταν

Σύνταξη
Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Ελλάδα 14.05.26

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Εν μέσω σκανδάλων η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα κατάργηση του ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών και στο βάθος ιδιωτικοποίηση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 14.05.26

Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας που είδε το τροχαίο στα Άνω Πατήσια

Σύνταξη
«Το όνομα του Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.05.26

«Το όνομα του Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»

Ο Λανουά όρισε τον Ιταλό διεθνή Ανδρέα Κολόμπο στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός παρά τον σάλο που ξέσπασε στη γειτονική χώρα.

Βάιος Μπαλάφας
Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται
Εργατικό Κόμμα 14.05.26

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται

Βαθαίνει η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία και η κρίση ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, καθώς οι αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ προχωρούν σε κινήσεις που μπορεί να τον αποσταθεροποιήσουν περισσότερο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε
Νησί, καφές, ξενάγηση 14.05.26

Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies