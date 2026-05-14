ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;

Σκληρή απάντηση έδωσε το ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος υιοθέτησε τη λασπολογία Γεωργιάδη για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, όμως, θέτει μία σειρά ερωτημάτων για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου, γι’ αυτό και τον καλεί να απαντήσει «καθαρά και άμεσα» αν το Mononews έχει δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης δημοσιογράφο ή εργαζόμενο με το όνομα «Δημήτρης Κατακουζηνός», τον οποίο χαρακτηρίζει «ανύπαρκτο πρόσωπο».

«Και τώρα ερχόμαστε στο κατεξοχήν πεδίο των αρμοδιοτήτων του κυβερνητικού εκπροσώπου», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχετε την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου και επειδή εσείς ο ίδιος υιοθετήσατε δημόσια ‘αποκαλύψεις’ που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα Mononews με την υπογραφή ενός φερόμενου δημοσιογράφου, του ‘Δημήτρη Κατακουζηνού’, ο οποίος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι ανύπαρκτο πρόσωπο, καλείστε να απαντήσετε καθαρά και άμεσα:

– »Έχει δηλωθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από την Monocle Media Lab – Mononews ΑΕ δημοσιογράφος ή εργαζόμενος με αυτό το όνομα, όπως προβλέπει ο Ν. 5005/2022 για τα μέσα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου;».

Όπως υπογραμμίζει, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ, «αν δεν έχει δηλωθεί κανένα τέτοιο πρόσωπο, τότε μιλάμε για ένα μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδώνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις».

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά να μάθει, επίσης, αν «ο ‘δημοσιογράφος’ ‘Δημήτρης Κατακουζηνός’ είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ;», προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «το ερώτημα είναι πολύ απλό: πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου ή για ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου ‘Ομάδα Αλήθειας’»;

«Αναμένουμε τις απαντήσεις σας άμεσα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πλέον σαφές ότι μόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο ‘δημοσιογράφο’ και ότι από το πρωί εκτυλίσσεται μια ακόμη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα», επισημαίνει.

«Ο Μαρινάκης ανέλαβε συνήγορος του Γεωργιάδη»

Ως προς τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφορικά με το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «ο κ. Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κ. Γεωργιάδη».

Και τονίζει χαρακτηριστικά πως «σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του υπουργού και αφού πήγαν… κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί ‘παρανομιών’, τώρα απευθύνουν τη μομφή τής… ‘ανηθικότητας’».

Το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, απευθύνει δύο αυτονόητα ερωτήματα επί του θέματος στον Παύλο Μαρινάκη, ρωτώντας αν «είναι μη ηθικόμ κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να εκμισθώνεται επαγγελματικό ακίνητο με νόμιμους διαφανείς διαγωνισμούς και συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών;», καθώς και αν «είναι μη ηθικό σε σειρά δηλώσεων ‘πόθεν έσχες’ του κ. Ανδρουλάκη να είναι, δηλωμένα, δημοσιευμένα και ελεγμένα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και οι καταθέσεις του;».

«Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» η απάντηση Μαρινάκη

Ευλογώντας τα «γένια» του για την «εμβληματική», όπως την χαρακτηρίζει, «μεταρρύθμιση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου», επέλεξε να απαντήσει στο ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αφού σημειώνει ότι «είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς», υποστηρίζοντας πως «έτσι και σήμερα, δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέσαμε», επιμένει στα περί ηθικής αναφορικά με το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Ούτε για το αν τίθεται ηθικό ζήτημα για τα 1,2 εκατομμύρια εύρω κρατικού χρήματος που έχει εισπράξει ο κ. Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του κτιρίου, ούτε για το αν θα προβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τυχόν νομικές ενέργειες απέναντι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή έθεσε το ανωτέρω ηθικό και όχι νομικό ζήτημα» απάντησε το ΠΑΣΟΚ, λέει ο κ. Μαρινάκης και μας εξηγεί πως «δηλαδή, δεν απάντησε, αν θα ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική», ενώ όπως υποστηρίζει: «ψευδώς, δε μάλιστα, λέει ότι εγώ ‘παρακαλώ’ να μην κάνουν αγωγή στον Άδωνι Γεωργιάδη. Το αντίθετο. Επεσήμανα την υποκρισία τους, όπως επεσήμανα και ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να θέσουμε ζητήματα νομιμότητας, καθώς στην κυβέρνηση δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν θα γίνουμε σαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο».

Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στέλνει στη Βουλή τη μία δικογραφία μετά την άλλη για στλέχη της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει ότι η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει το κοινοβούλιο σε δικαστήριο…

Επίσης, προσθέτει ο κ. Μαρινάκης, «το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε για το αν θα κινηθεί νομικά και κατά του μέσου που δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο, τη στιγμή που συστηματικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παριστάνουν τους ‘προστάτες’ της ελευθερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου».

Κατά τα λοιπά, εκφράζει την ειλικρινή χαρά του «που σήμερα το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την εμβληματική μεταρρύθμιση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία θέτουν κανόνες διαφάνειας στον χώρο των ΜΜΕ. Και μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να επιλέγει την αφωνία σε όσα ρωτήσαμε, ωστόσο εγώ χωρίς να κρύβομαι έρχομαι να απαντήσω», όπως λέει, παραθέτοντας τα εξής:

– «Μια ιστοσελίδα για να εγγραφεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου οφείλει να δηλώσει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απασχολεί περισσότερους εργαζομένους από όσους έχει δηλώσει. Το ότι ένα μέσο είναι πιστοποιημένο από το Μητρώο σημαίνει ότι πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας. Τα Μητρώα, δεν ελέγχουν το περιεχόμενο που δημοσιεύει κάθε μέσο. Αυτό, όπως και πολλά άλλα, το αξιολογούν οι αναγνώστες. Ενώ, σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ενός μέσου καταφεύγει στη Δικαιοσύνη και όχι στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που τηρεί τα Μητρώα.

– »Πριν περίπου από έναν χρόνο, ως αρμόδιος υφυπουργός εισηγήθηκα και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο νόμος 5212/2025 για την Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στον οποίο καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια διάταξη τομή: Η ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Η διάταξη αυτή αφορά στην υποχρέωση των μέσων που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της ΓΓΕΕ, να φέρουν και ενυπόγραφα άρθρα».

Τονίζει, μάλιστα, πως «σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύτηκε η χρήση ψευδωνύμων. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ούτε σε απολυταρχικά καθεστώτα που διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις, τις οποίες ενίοτε και το ΠΑΣΟΚ επικαλείται, μας τοποθετούν χαμηλότερα από αυτά στους ‘δείκτες’ τους».

Παρ’ όλα αυτά, προσθέτει, «το ισχύον νομικό καθεστώς προστατεύει κάποιον που θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ακόμα κι αν αυτό είναι ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο με ψευδώνυμο».

– «Θα έπρεπε να γνωρίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε υφυπουργού αρμόδιου για τον Τύπο, ούτε της υπαγόμενης σε εκείνον υπηρεσίας το αν ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος είναι ή όχι μέλος της οποιασδήποτε δημογραφικής ένωσης και ότι αυτό είναι κάτι που μόνο η ίδια η Ένωση μπορεί να το πιστοποιήσει», αναφέρει επίσης, για να καταλήξει πως «αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να ψεύδονται και να ‘πετάνε την μπάλα στην εξέδρα’, ας απαντήσουν στα της ‘ταμπακιέρας’ έστω και με τόση καθυστέρηση».