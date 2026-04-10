Ο Πρίφτης ανανέωσε ως το 2028 με τη Ρέτζιο Εμίλια
Νέο συμβόλαιο με τον Δημήτρη Πρίφτη έως το 2028 η Ρέτζιο Εμίλια - Η ανακοίνωση του συλλόγου
Η Ρέτζιο Εμίλια συμφώνησε με τον Δημήτρη Πρίφτη για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28 και θα παραμείνει στην Ιταλία για τουλάχιστον δύο χρόνια.
Ο Έλληνας προπονητής βρίσκεται στον πάγκο των Ιταλών από το 2023 και θα συνεχίσει το έργο του στον πάγκο της ομάδας.
Η ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας για τον Δημήτρη Πρίφτη:
«Ο Δημήτρης Πρίφτης θα είναι προπονητής μας μέχρι το 2028
Η Ρέτζιο Εμίλια ανακοινώνει, με τεράστια ικανοποίηση, την επισημότητα της συμφωνίας με τον Έλληνα τεχνικό που θα κάθεται στον πάγκο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/2028».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις