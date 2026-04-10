Ο Πρίφτης ανανέωσε ως το 2028 με τη Ρέτζιο Εμίλια

Η Ρέτζιο Εμίλια συμφώνησε με τον Δημήτρη Πρίφτη για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28 και θα παραμείνει στην Ιταλία για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ο Έλληνας προπονητής βρίσκεται στον πάγκο των Ιταλών από το 2023 και θα συνεχίσει το έργο του στον πάγκο της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας για τον Δημήτρη Πρίφτη:

«Ο Δημήτρης Πρίφτης θα είναι προπονητής μας μέχρι το 2028

Η Ρέτζιο Εμίλια ανακοινώνει, με τεράστια ικανοποίηση, την επισημότητα της συμφωνίας με τον Έλληνα τεχνικό που θα κάθεται στον πάγκο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/2028».