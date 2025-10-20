Σοκ στην Ιταλία: Σκοτώθηκε οδηγός πούλμαν από επίθεση οπαδών
Σοκαριστικό περιστατικό πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, καθώς ο οδηγός που μετέφερε οπαδούς της Πιστόια σκοτώθηκε από επίθεση χούλιγκαν.
- Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
- Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με τη μητέρα του
- Αναζητείται γυναίκα που σκάει λάστιχα αυτοκινήτων - Δείτε βίντεο
- Σοκ στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του
Στην Ιταλία, η Ριέτι υποδέχτηκε την Πιστόια για την Α2 κατηγορία μπάσκετ, ωστόσο το παιχνίδι αμαυρώθηκε από τα επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν και στέρησαν τη ζωή ενός οδηγού πούλμαν.
Οι οπαδοί της Πιστόια επέστρεφαν στην Τοσκάνη μετά την εκτός έδρας νίκη τους, ωστόσο στο δρόμο εμφανίστηκαν οπαδοί της Ριέτι, οι οποίοι πέταξαν δύο μεγάλα τούβλα στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και έσπασαν το παρμπρίζ, ακριβώς στο σημείο όπου καθόταν ο συνοδηγός.
Τι συνέβη με τον οδηγό που σκοτώθηκε στην Ιταλία
Ο αναπληρωματικός οδηγός χτυπήθηκε και είχε σοβαρά τραύματα, ενώ φαινόταν εξ’ αρχής η σοβαρότητα της κατάστασης του. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπάθησαν να τον σώσουν, ωστόσο ο άντρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του.
Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε άμεσα μεγάλος αριθμός αστυνομικών, ενώ άμεσα ξεκίνησε η αναζήτηση για τους δράστες.
Για το σοκαριστικό επεισόδιο που πραγματοποιήθηκε, ο δήμαρχος της Πιστόια δήλωσε: «Μια εγκληματική πράξη που μας αφήνει άναυδους, η επίθεση με πέτρες στο λεωφορείο των οπαδών της Πιστόια μετά τον αγώνα με τη Ριέτι. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του οδηγού που σκοτώθηκε. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους. Είμαστε σε επαφή με τους κατοίκους της Πιστόια που βρίσκονταν στο λεωφορείο και με τις αρχές που διεξάγουν την έρευνα»
- Τι είπε ο Ράντονιτς για τις συνθήκες στον Παναθηναϊκό και την απόλυση του
- Η εποχή Μπενίτεθ (πρέπει) να έχει και κεντρική ιδέα
- Σοκ στην Ιταλία: Σκοτώθηκε οδηγός πούλμαν από επίθεση οπαδών
- Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)
- Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA
- «Μαλλί μπρόκολο»: Το κούρεμα του Λαμίν Γιαμάλ που έγινε μανία στα πιτσιρίκια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις