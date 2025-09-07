Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»

Η ήττα απέναντι στην Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Τζανμάρκο Ποτσέκο στον πάγκο της Ιταλίας, μετά από περισσότερα από τρία χρόνια.

Ο τεχνικός της «σκουάντρα ατζούρα» αποκάλυψε την απόφασή του στη συνέντευξη Τύπου μετά τον τελευταίο αγώνα της ομάδας του στο Eurobasket, επισημαίνοντας ότι ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ζωής του να έχει αυτόν τον ρόλο, ενώ παράλληλα δήλωσε πως «δεν τον ενδιαφέρει τι γνώμη έχει ο κόσμος» για αυτόν.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο:

«Είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πετρούσι, που μου έκανε την τιμή να είμαι προπονητής της εθνικής ομάδας. Ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ζωής μου να έχω αυτόν τον ρόλο. Μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία και με πίστεψαν από την πρώτη μέρα. Οι συνεργάτες μου είναι αδέρφια μου και αγαπώ τους παίκτες μου.

Δεν δίνω δεκάρα για το τι τύπος προπονητή είμαι, δεν με νοιάζει τι γνώμη έχετε για μένα, δεν με νοιάζει η καριέρα μου. Εγώ στη ζωή μου και στην προπονητική μου καριέρα νοιάζομαι για τους παίκτες μου. Και σήμερα είμαι στενοχωρημένος γιατί τους είδα λυπημένους. Μπορεί να είμαι ο χειρότερος προπονητής του κόσμου. Κανένας δεν έχει τόσο σεβασμό όπως εγώ για τους Ιταλούς παίκτες και κανένας δεν θα τους αγαπήσει όπως εγώ».

Για τον αγώνα: «Συγχαρητήρια στη Σλοβενία. Έκαναν ένα πραγματικά καλό παιχνίδι. Ο Λούκα είναι κάτι φανταστικό, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός. Συγχαίρω τους παίκτες μου γιατί δεν κατέθεσαν τα όπλα και πάλεψαν ως το τέλος, όπως πάντα».

Για το αν μπορεί να συγκρίνει τον Αντετοκούνμπο με τον Ντόντσιτς: «Ο Λούκα και ο Γιάννης είναι φανταστικοί. Ο Λούκα παίζει περιφερειακά και ο Γιάννης πιο μέσα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Είναι φοβεροί παίκτες, τόσο για την Ευρώπη όσο και για το ΝΒΑ. Δεν βλέπω διαφορές»