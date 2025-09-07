Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»
Με 42 πόντους και εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερα του NBA, o... τελευταίος βασιλιάς του παγκόσμιου μπάσκετ, Λούκα Ντόντσιτς, απέκλεισε την Ιταλία και έστειλε τη Σλοβενία στους «8» του Eurobasket, όπου περιμένει η Γερμανία.
Με μια μυθική εμφάνιση, ο τεράστιος Λούκα Ντόντσιτς έστειλε… σόλο τη Σλοβενία στους προημιτελικούς του Eurobasket, αφού με 42 πόντους οδήγησε την Εθνική της πατρίδας του στη νίκη επί της Ιταλίας με 84-77. Στους «8», περιμένει πλέον η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία.
Ο Ντόντσιτς μπήκε ορεξάτος στο ματς, πετυχαίνοντας 20 πόντους μόλις στην πρώτη περίοδο και δίνοντας προβάδισμα 18 πόντων στην Σλοβενία. Με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ντόντσιτς αποχώρησε για τα αποδυτήρια, δείχνοντας να πονάει και η Ιταλία εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Σλοβένου σταρ, ρίχνοντας την διαφορά στους 12.
Ο Λούκα όμως επέστρεψε μετά από μόλις 4 μπασκετικά λεπτά και συνέχισε από εκεί που είχε μείνει. Βέβαια οι Ιταλοί είχαν πλέον ξυπνήσει και από τους 9 πόντους που πέτυχαν στο πρώτο δεκάλεπτο, έφτασαν τους 40. Πρωταγωνιστής αυτού του ιταλικού ξεσπάσματος, ο συνήθης ύποπτος, Σιμόνε Φοντέκιο με 13 πόντους και 3/6 τρίποντα. Όσο για την Σλοβενία, πήγε στα αποδυτήρια με 10 πόντους διαφορά και τον Λούκα Ντόντσιτς να έχει φτάσει ήδη τους 30 πόντους.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ιταλία ανέβασε ρυθμούς και με τον Σιμόνε Φοντέκιο να ηγείται, έφτασε την διαφορά μέχρι και στον έναν πόντο, όμως η αστοχία τους στα τελευταία λεπτά και οι βολές του Λούκα Ντόντσιτς, εν τέλει τους άφησαν εκτός προημιτελικών. Ο Μέλι ήταν άστοχος, ενώ οι Γκαλινάρι και Νιάνγκ ήταν αυτοί που βοήθησαν την ομάδα τους στο τέλος να φτάσουν σε απόσταση αναπνοής από την νίκη.
Ο Λούκα «Μάτζικ» τελείωσε με 42 πόντους (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές) και 10 ριμπάουντ και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, την Εθνική Γερμανίας, η οποία το Σάββατο (6/9) απέκλεισε την Πορτογαλία με 85-58.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, με την Λιθουανία να περιμένει να μάθει απόψε το βράδυ (21.45), αν θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ή το Ισραήλ του Ντάνι Άβντιγια.
Οι συνθέσεις:
ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 10 (1), Μέλι 8 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Φοντέκιο 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο 2, Νιανγκ 12 (6 ριμπάουντ), Σπίσου 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη), Ντιουφ 8, Παγιόλα 9 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη)
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλι 4 (4 ριμπάουντ), Νίκολιτς 7 (1/7 τρίποντα), Πρέπελιτς 11 (3/7 τρίποντα), Μούριτς 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράντοβιτς 2, Χρόβατ 5 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Όμιτς 7 (7 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 42 (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα)
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84
Δείτε ΕΔΩ τα αναλυτικά στατιστικά του αγώνα.
