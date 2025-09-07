Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»

Με μια μυθική εμφάνιση, ο τεράστιος Λούκα Ντόντσιτς έστειλε… σόλο τη Σλοβενία στους προημιτελικούς του Eurobasket, αφού με 42 πόντους οδήγησε την Εθνική της πατρίδας του στη νίκη επί της Ιταλίας με 84-77. Στους «8», περιμένει πλέον η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία.

Ο Ντόντσιτς μπήκε ορεξάτος στο ματς, πετυχαίνοντας 20 πόντους μόλις στην πρώτη περίοδο και δίνοντας προβάδισμα 18 πόντων στην Σλοβενία. Με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ντόντσιτς αποχώρησε για τα αποδυτήρια, δείχνοντας να πονάει και η Ιταλία εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Σλοβένου σταρ, ρίχνοντας την διαφορά στους 12.

Ο Λούκα όμως επέστρεψε μετά από μόλις 4 μπασκετικά λεπτά και συνέχισε από εκεί που είχε μείνει. Βέβαια οι Ιταλοί είχαν πλέον ξυπνήσει και από τους 9 πόντους που πέτυχαν στο πρώτο δεκάλεπτο, έφτασαν τους 40. Πρωταγωνιστής αυτού του ιταλικού ξεσπάσματος, ο συνήθης ύποπτος, Σιμόνε Φοντέκιο με 13 πόντους και 3/6 τρίποντα. Όσο για την Σλοβενία, πήγε στα αποδυτήρια με 10 πόντους διαφορά και τον Λούκα Ντόντσιτς να έχει φτάσει ήδη τους 30 πόντους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ιταλία ανέβασε ρυθμούς και με τον Σιμόνε Φοντέκιο να ηγείται, έφτασε την διαφορά μέχρι και στον έναν πόντο, όμως η αστοχία τους στα τελευταία λεπτά και οι βολές του Λούκα Ντόντσιτς, εν τέλει τους άφησαν εκτός προημιτελικών. Ο Μέλι ήταν άστοχος, ενώ οι Γκαλινάρι και Νιάνγκ ήταν αυτοί που βοήθησαν την ομάδα τους στο τέλος να φτάσουν σε απόσταση αναπνοής από την νίκη.

Ο Λούκα «Μάτζικ» τελείωσε με 42 πόντους (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές) και 10 ριμπάουντ και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, την Εθνική Γερμανίας, η οποία το Σάββατο (6/9) απέκλεισε την Πορτογαλία με 85-58.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, με την Λιθουανία να περιμένει να μάθει απόψε το βράδυ (21.45), αν θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ή το Ισραήλ του Ντάνι Άβντιγια.

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 10 (1), Μέλι 8 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Φοντέκιο 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο 2, Νιανγκ 12 (6 ριμπάουντ), Σπίσου 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη), Ντιουφ 8, Παγιόλα 9 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλι 4 (4 ριμπάουντ), Νίκολιτς 7 (1/7 τρίποντα), Πρέπελιτς 11 (3/7 τρίποντα), Μούριτς 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράντοβιτς 2, Χρόβατ 5 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Όμιτς 7 (7 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 42 (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα)

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84

Δείτε ΕΔΩ τα αναλυτικά στατιστικά του αγώνα.