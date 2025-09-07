Γαλλία – Γεωργία 70-80: Νέο σοκ στο Eurobasket 2025 – Εκτός και οι Τρικολόρ!

Φαβορί δεν υπάρχουν πια. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται στο φετινό Eurobasket, καθώς μετά από την Σερβία και η Γαλλία θα δει τα προημιτελικά από το… σπίτι της. Η υπέροχη Γεωργία την πέρασε από… πάνω, νικώντας την με 80-70 και πέταξε για τους «8».

Φοβερή η «τριανδρία» της Γεωργίας με τους Μπιτάτζε, Μαμουκελασβίλι και Σενγκέλια έβαλε τους 62 από τους 80 πόντους της Εθνικής ομάδας, το οποίο φαντάζει και είναι απίθανο. Κορυφαίος αλλά και μοιράιος για τους φοβικούς Γάλλους ήταν ο Φρανσίσκο, που είχε 14 πόντους, αλλά έχασε σειρά από προσπάθειες στο τέλος.

Η Γεωργία ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, δείχνοντας από την αρχή την πορεία που θα πάρει το ματς. Στα μισά της πρώτης περιόδου ήταν μπροστά με double score (14-7). Η Γαλλία φάνηκε να βρίσκεται τρόπο ώστε να μειώσει, ωστόσο η Γεωργία παρέμεινε μπροστά και τελείωσε την αρχική περίοδο με 24-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα του παιχνιδιού παρέμεινε η ίδια με εκείνη του πρώτου. Η Γαλλία βρισκόταν πίσω στο σκορ σε απόσταση ενός καλαθιού συνήθως, πήρε σε κάποια φάση το προβάδισμα αλλά η Γεωργία ήταν εκείνη που πήγε στα αποδυτήρια με το 38-37 υπέρ της.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Γάλλοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και έδειξαν ικανοί για να πάρουν το παιχνίδι και την πρόκριση. Ωστόσο οι Γεωργιανοί ανέκαμψαν και επέστρεψαν στο προβάδισμα κλείνοντας την τρίτη περίοδο μπροστά στο +4 και σκορ 58-54.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Σενγκέλια βρήκε νέο τρίποντο για το 71-68 ενώ λίγο αργότερα ο Μπιτάτζε με τάπα έδωσε την ευκαιρία να βγει στην επίθεση, εκεί όπου ο Μπόλντουϊν πήρε τρεις βολές, ευστοχώντας σε όλες για το 74-68. Εκεί η Γαλλία είχε συνεχόμενες κακές και άστοχες επιλογές με συνέπεια το ματς και η πρόκριση να καταλήξουν στην Γεωργία, η οποία επικράτησε τελικά με 70-80.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 14 (0/2 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οκόμπο 9 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Λουγουαγού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (3/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4 (1/6 σουτ), Τζαϊτέ 10 (4/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ),

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (3/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οτσχικίτζε