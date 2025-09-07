sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Γαλλία – Γεωργία 70-80: Νέο σοκ στο Eurobasket 2025 – Εκτός και οι Τρικολόρ!
Μπάσκετ 07 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία – Γεωργία 70-80: Νέο σοκ στο Eurobasket 2025 – Εκτός και οι Τρικολόρ!

Μετά τη Σερβία και η Γαλλία έμεινε εκτός Eurobasket 2025, καθώς ηττήθηκε από την Γεωργία με 80-70.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Φαβορί δεν υπάρχουν πια. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται στο φετινό Eurobasket, καθώς μετά από την Σερβία και η Γαλλία θα δει τα προημιτελικά από το… σπίτι της. Η υπέροχη Γεωργία την πέρασε από… πάνω, νικώντας την με 80-70 και πέταξε για τους «8».

Φοβερή η «τριανδρία» της Γεωργίας με τους Μπιτάτζε, Μαμουκελασβίλι και Σενγκέλια έβαλε τους 62 από τους 80 πόντους της Εθνικής ομάδας, το οποίο φαντάζει και είναι απίθανο. Κορυφαίος αλλά και μοιράιος για τους φοβικούς Γάλλους ήταν ο Φρανσίσκο, που είχε 14 πόντους, αλλά έχασε σειρά από προσπάθειες στο τέλος.

Η Γεωργία ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, δείχνοντας από την αρχή την πορεία που θα πάρει το ματς. Στα μισά της πρώτης περιόδου ήταν μπροστά με double score (14-7). Η Γαλλία φάνηκε να βρίσκεται τρόπο ώστε να μειώσει, ωστόσο η Γεωργία παρέμεινε μπροστά και τελείωσε την αρχική περίοδο με 24-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα του παιχνιδιού παρέμεινε η ίδια με εκείνη του πρώτου. Η Γαλλία βρισκόταν πίσω στο σκορ σε απόσταση ενός καλαθιού συνήθως, πήρε σε κάποια φάση το προβάδισμα αλλά η Γεωργία ήταν εκείνη που πήγε στα αποδυτήρια με το 38-37 υπέρ της.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Γάλλοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και έδειξαν ικανοί για να πάρουν το παιχνίδι και την πρόκριση. Ωστόσο οι Γεωργιανοί ανέκαμψαν και επέστρεψαν στο προβάδισμα κλείνοντας την τρίτη περίοδο μπροστά στο +4 και σκορ 58-54.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Σενγκέλια βρήκε νέο τρίποντο για το 71-68 ενώ λίγο αργότερα ο Μπιτάτζε με τάπα έδωσε την ευκαιρία να βγει στην επίθεση, εκεί όπου ο Μπόλντουϊν πήρε τρεις βολές, ευστοχώντας σε όλες για το 74-68. Εκεί η Γαλλία είχε συνεχόμενες κακές και άστοχες επιλογές με συνέπεια το ματς και η πρόκριση να καταλήξουν στην Γεωργία, η οποία επικράτησε τελικά με 70-80.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 14 (0/2 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οκόμπο 9 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Λουγουαγού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (3/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4 (1/6 σουτ), Τζαϊτέ 10 (4/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ),

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (3/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οτσχικίτζε

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

Αθλητική Ροή
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παράπονα του Νούρκιτς για τη διαιτησία: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»
Eurobasket 2025 07.09.25

Παράπονα του Νούρκιτς για τη διαιτησία: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, σε δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Βοσνίας από τη συνέχεια του Eurobasket 2025, εξέφρασε τα παράπονά του στη διαιτησία του αγώνα κόντρα στην Πολωνία.

Σύνταξη
Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»
Eurobasket 2025 07.09.25

Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»

Η Πολωνία επικράτησε με 80-72 της Βοσνίας και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Τζόρνταν Λόιντ (28 πόντοι) και ο «διπλός» Ματέους Πονίτκα (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα.

Σύνταξη
Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 07.09.25

Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»

Ο προπονητής του Ισραήλ μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, τονίζοντας ότι πρέπει να παίξουν σκληρά, ενώ έκανε ένα άστοχο σχόλιο με... όπλα για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)
Eurobasket 2025 07.09.25

Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς που έβαλε την υπογραφή του σε «χρυσό» συμβόλαιο με τη Χάποελ, δεν είναι σε καλή κατάσταση, κάτι που φάνηκε και στο Eurobasket με την εθνική Σερβίας

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα
Τότε και τώρα 07.09.25

Ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει - Από τις έκτακτες εισφορές στον μόνιμο φόρο ακινήτων

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν «άδικο». Ένας φόρος που θεσπίστηκε το 2013 και παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί έχει «ριζώσει» για τα καλά

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;
ΣΥΡΙΖΑ 07.09.25

Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

«Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
Trump 2.0 07.09.25

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ σκέφτονται να μετακομίσουν βόρεια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση του προέδρου κατά των δικαιωμάτων τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ
«Θρυλική μορφή» 07.09.25

«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση της Κιμ Νόβακ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα
Μύδροι 07.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα
Σφοδρά πυρά 07.09.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάλεσε τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας», αναφέρει το ΚΚΕ, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά…
New York Times 07.09.25

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά...

Το μοναδικό αμερικανικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο τοπίο ισχύος, ειδικά με την Κίνα να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ειδάλλως ο «αετός» δεν θα τα καταφέρει έναντι του «δράκου»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
Ήταν 43 ετών 07.09.25

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς

Στην αρχή του συγκινητικού νέου ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ κάνει μια σύνοψη της τρυφερής ταινίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών
«Οι γονείς αδυνατούν» 07.09.25

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video
Music Stage 07.09.25

Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video

Στο video ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, τραγουδά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το φεγγάρι στην περιοχή της Ακρόπολης

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα
Πολιτική 07.09.25

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε απαντήσεις στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ τόσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε όσο και για την πολιτική συγκυρία. Άκρατος κυνισμός στο θέμα του 13ου μισθού, αλλαγή πλεύσης στο πως αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο
InShorts 07.09.25

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο

Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Σύνταξη
