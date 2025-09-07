sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά - Μαχαίρωσαν δύο άντρες μέσα στο σπίτι τους
Άρνας Βελίτσκα: Ο… «Άλεξ Καρούζο» της Λιθουανίας που την έστειλε στα προημιτελικά.
On Field 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:24

Άρνας Βελίτσκα: Ο… «Άλεξ Καρούζο» της Λιθουανίας που την έστειλε στα προημιτελικά.

Ο Άρνας Βελίτσκα, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Λετονία έγραψε το όνομά του στα χρονικά της ιστορίας του Ευρωμπάσκετ και της Εθνικής Λιθουανίας.

Βιδιάνος Ρούσσος
Vita.gr
Η Λιθουανία ξεπέρασε τις προσδοκίες το Σάββατο, νικώντας την Λετονία, η οποία ως οικοδέσποινα ήλπιζε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Αυτή η νίκη, με 88-79, οδήγησε τη Λιέτουβα στα προημιτελικά, μετά από μια δεκαετή διακοπή, για να αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ την Τρίτη.

Σε τέτοιες διοργανώσεις εκτός από τους σταρ, μπορούν να λάμψουν και κάποιοι πιο «άσημοι» παίκτες φτιάχνοντας ορισμένες παραμυθένιες ιστορίες.

Ο Άρνας Βελίτσκα, έγινε ο παράγοντας Χ για τη Λιθουανία και τελείωσε τον αγώνα καταγράφοντας double-double με 21 πόντους, 11 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 23 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

Με παρουσιαστικό που θυμίζει έντονα τον Άλεξ Καρούζο. Τον παίκτη των πρωταθλητών του ΝΒΑ, Oklahoma City Thunder.

Ο Βελίτσκα έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ευρωμπάσκετ τα τελευταία τριάντα χρόνια που σκόραρε τουλάχιστον 20 πόντους, μοίρασε 10 ασίστ και πήρε 5 ριμπάουντ σε έναν μόνο αγώνα. Οι άλλοι δύο παίκτες που το έχουν καταφέρει αυτό είναι ο Πολωνός, Ματέους Πονίτκα και ο Σλοβένος, Λούκα Ντόντσιτς.

Ο 25χρονος γκαρντ, που πλέον θα αγωνίζεται στη Νεπτούνας – πέρυσι φορούσε τη φανέλα της Μπράουνσβαϊγκ, έγινε επίσης μόλις ο τρίτος παίκτης της εθνικής ομάδας της Λιθουανίας που έχει τουλάχιστον 10 ασίστ στα πλέι οφ του Ευρωμπάσκετ. Προηγουμένως, μόνο οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Μάντας Καλνιέτις το είχαν καταφέρει.

Λίγο μετά από αυτόν τον αγώνα, η επίσημη σελίδα των διοργανωτών στο Instagram τον συνέκριναν με τον Σάρας και του υπενθύμισαν ότι αναδύθηκε από τον τραυματισμό του Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Ο Βελίτσκα έδωσε τον τόνο από τα πρώτα λεπτά, με τρία συνεχόμενα τρίποντα, τα οποία του επέτρεψαν στη Λιθουανία να χτίσει διψήφιο προβάδισμα. Στο τρίτο δεκάλεπτο, αναγκάστηκε να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια γιατί τραυματίστηκε στο κεφάλι, όμως επέστρεψε με επίδεσμο και συνέχισε από εκεί που σταμάτησε. Συμπλήρωσε 35 λεπτά στο παρκέ. Επίσης κάτι που ενδιαφέρει την Εθνική μας ομάδα είναι (σε περίπτωση που προκριθεί) ότι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε για κάτι λιγότερο από 10 λεπτά. Που σημαίνει ότι θα είναι ξεκούραστος.

