Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα με τραμ στην Πορτογαλία - 15 νεκροί (βίντεο)
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια
Μπάσκετ 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:33

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και κατέλαβε οριστικά τη 2η θέση του Β' ομίλου. Κόντρα στη Λετονία στους «16».

Σύνταξη
Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Η Λιθουανία, δυσκολεύτηκε αλλά τελικά επικράτησε κόντρα στην Σουηδία με 74-71 και μετά τη νίκη της Γερμανίας επί της Φινλανδίας με 91-61 λίγες ώρες αργότερα βγήκε οριστικά 2η στον B’ όμιλο του Eurobasket 2025. Συνεπώς στους «16» που είναι το πρώτο νοκ-άουτ της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τη Λετονία.

Σε ένα ματς που επιφύλαξε δυσάρεστες εξελίξεις για τους Λιθουανούς, με τον τραυματισμό του Νορμάντας (μία ακόμη απώλεια μετά τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις,) ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι με διάστρεμμα, η Λιέτουβα πήρε τη νίκη…με ζόρια έχοντας τον Γιόνας Βαλαντσιούνας σε μεγάλη μέρα (18π., 9 ριμπάουντ).

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τόσο οι Λιθουανοί, όσο και οι Σουηδοί είχαν προκριθεί, αλλά η Λιθουανία ήθελε περισσότερο τη νίκη, αφού διακυβεύεται η θέση που θα καταλάβει και ο αντίπαλος που θα βρει απέναντί της στη Ρίγα, στον νοκ άουτ χιαστί αγώνα στη φάση των «16».

Οι Σουηδοί είχαν τον έλεγχο του ματς μέχρι το πρώτο ημίχρονο (21-5, 39-33) και το αποκορύφωμα για τους Λιθουανούς μετά το σοκ με τον Γιοκουμπαίτις, ήρθε με τον τραυματισμό του Νορμάντας λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μισού του παιχνιδιού.

Η Λιέτουβα δεν ξεκίνησε καλά μέχρι το πρώτο ημίχρονο, γεγονός το οποίο μαρτυρούν και τα στατιστικά (0/10 τρίποντα, 11/17 δίποντα).

Ωστόσο, μετά το πέρας του ημιχρόνου οι Λιθουανοί με μπροστάρηδες τους Βαλαντσιούνας και Ραντζεβίτσιους, έκαναν την ανατροπή και πήραν προβάδισμα με το τρίτο δεκάλεπτο να λήγει 54-53 υπέρ τους.

Το τέταρτο δεκάλεπτο συνοδεύτηκε από διαδοχικές ανατροπές στο σκορ, αλλά οι Λιθουανοί ήταν ανώτεροι στα σημεία και επικράτησαν με το τελικό 74-71.

Τα δεκάλεπτα: 5-21, 33-39, 54-53, 74-71

Διαιτητές: Μαέστρε (Γαλλία), Ολιό (Γαλλία), Μάνχαϊμ (Ισραήλ)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Νορμάντας, Βελίτσκα 14 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Ραντζεβίτσιους 13 (3 ριμπάουντ), Τουμπέλις 12 (12 ριμπάουντ), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 18 (7/11 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 4 (4 ριμπάουντ), Σαρτζιούνας 6 (4 ριμπάουντ), Σιρβίντις 7 (1/6 τρίποντα).

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 6 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ράμστεντ 1, Φολκ 2, Μποργκ 13 (3/4 τρίποντα), Λάρσον 18 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χάκανσον 6 (1/5 τρίποντα), Γκάντεφορς 3, Πάντζαρ 4 (5 ριμπάουντ), Εντζιέ 8 (6 ασίστ), Μπιργκάντερ 10 (5 ριμπάουντ).

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

inWellness
inTown
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Κάρφια» της «Marca» για Χουάντσο: «Άτονος στην Ισπανία, τεράστια η διαφορά του με τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 03.09.25

«Κάρφια» της «Marca» για Χουάντσο: «Άτονος στην Ισπανία, τεράστια η διαφορά του με τον Παναθηναϊκό»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής της «Marca» για την απόδοση του στο Eurobasket, με την ισπανική ιστοσελίδα να κάνει συγκρίσεις με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)
Ολυμπιακός 03.09.25

Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με απουσίες, όμως η επιστροφή του Κίναν Έβανς και ο Καλίφα Κουμάτζε έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!
Μπάσκετ 03.09.25

Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Τσετ Χόλγκρεν, ρωτήθηκε στα social media για τη δική του κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών και η απάντησή του δεν ήταν η... αναμενόμενη!

Σύνταξη
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Κόσμος 03.09.25

Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτικὴ Ἀδελφότητα.

Σύνταξη
Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται
«Λυπηρό» 03.09.25

Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται

Η εικόνα του Λουίτζι Μαντζιόνε χρησιμοποιήθηκε στον ιστότοπο για να προωθήσει ένα φλοράλ πουκάμισο και εντοπίστηκε αμέσως από τους χρήστες του X, οι οποίοι την έκαναν viral.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Συναυλίες 03.09.25

Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου
Κόσμος 03.09.25

Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου

«Ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού σε μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην εκστρατεία γενοκοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα» - Είναι στην Ελλάδα ως τουρίστας

Σύνταξη
Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες

Η ιστοσελίδα trasnfermarkt δημοσίευσε λίστα με τα ακριβότερα ρόστερ ποδόσφαιρο, στην οποία περιλαμβάνονται Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λισαβόνα: Στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό Τραμ
Κόσμος 03.09.25 Upd: 22:48

Λισαβόνα: Στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 18 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Σύνταξη
Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα
Κόσμος 03.09.25

Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αι, παρουσιάζεται ως η πιθανή διάδοχος για την ηγεσία στη Βόρεια Κορέα και η 4η που θα συνεχίσει την δυναστεία των Κιμ. Τι είναι γνωστό για αυτήν

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

