Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια

Η Λιθουανία, δυσκολεύτηκε αλλά τελικά επικράτησε κόντρα στην Σουηδία με 74-71 και μετά τη νίκη της Γερμανίας επί της Φινλανδίας με 91-61 λίγες ώρες αργότερα βγήκε οριστικά 2η στον B’ όμιλο του Eurobasket 2025. Συνεπώς στους «16» που είναι το πρώτο νοκ-άουτ της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τη Λετονία.

Σε ένα ματς που επιφύλαξε δυσάρεστες εξελίξεις για τους Λιθουανούς, με τον τραυματισμό του Νορμάντας (μία ακόμη απώλεια μετά τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις,) ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι με διάστρεμμα, η Λιέτουβα πήρε τη νίκη…με ζόρια έχοντας τον Γιόνας Βαλαντσιούνας σε μεγάλη μέρα (18π., 9 ριμπάουντ).

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τόσο οι Λιθουανοί, όσο και οι Σουηδοί είχαν προκριθεί, αλλά η Λιθουανία ήθελε περισσότερο τη νίκη, αφού διακυβεύεται η θέση που θα καταλάβει και ο αντίπαλος που θα βρει απέναντί της στη Ρίγα, στον νοκ άουτ χιαστί αγώνα στη φάση των «16».

Οι Σουηδοί είχαν τον έλεγχο του ματς μέχρι το πρώτο ημίχρονο (21-5, 39-33) και το αποκορύφωμα για τους Λιθουανούς μετά το σοκ με τον Γιοκουμπαίτις, ήρθε με τον τραυματισμό του Νορμάντας λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μισού του παιχνιδιού.

Η Λιέτουβα δεν ξεκίνησε καλά μέχρι το πρώτο ημίχρονο, γεγονός το οποίο μαρτυρούν και τα στατιστικά (0/10 τρίποντα, 11/17 δίποντα).

Ωστόσο, μετά το πέρας του ημιχρόνου οι Λιθουανοί με μπροστάρηδες τους Βαλαντσιούνας και Ραντζεβίτσιους, έκαναν την ανατροπή και πήραν προβάδισμα με το τρίτο δεκάλεπτο να λήγει 54-53 υπέρ τους.

Το τέταρτο δεκάλεπτο συνοδεύτηκε από διαδοχικές ανατροπές στο σκορ, αλλά οι Λιθουανοί ήταν ανώτεροι στα σημεία και επικράτησαν με το τελικό 74-71.

Τα δεκάλεπτα: 5-21, 33-39, 54-53, 74-71

Διαιτητές: Μαέστρε (Γαλλία), Ολιό (Γαλλία), Μάνχαϊμ (Ισραήλ)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Νορμάντας, Βελίτσκα 14 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Ραντζεβίτσιους 13 (3 ριμπάουντ), Τουμπέλις 12 (12 ριμπάουντ), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 18 (7/11 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 4 (4 ριμπάουντ), Σαρτζιούνας 6 (4 ριμπάουντ), Σιρβίντις 7 (1/6 τρίποντα).

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 6 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ράμστεντ 1, Φολκ 2, Μποργκ 13 (3/4 τρίποντα), Λάρσον 18 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χάκανσον 6 (1/5 τρίποντα), Γκάντεφορς 3, Πάντζαρ 4 (5 ριμπάουντ), Εντζιέ 8 (6 ασίστ), Μπιργκάντερ 10 (5 ριμπάουντ).