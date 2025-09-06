Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)

Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 πανηγυρίζει η Λιθουανία, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Λετονίας με 88-79, στο ντέρμπι της Βαλτικής, και θα περιμένει το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ για να μάθει τον αντίπαλό της.

Το σύνολο του Ρίμας Κουρτινάιτις είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του, με το πιο σημαντικό στοιχείο να είναι ότι δεν έχασαν ποτέ το προβάδισμα και στο τέλος παρά την προσπάθεια των Λετονών, έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα και πήραν την πρόκριση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο εκπληκτικός Άρνας Βελίτσκα που είχε 21 πόντους και 12 ασίστ, με τους Ντέιβιντας Σιρβίντις και Αζούολας Τουμπέλις να έχουν από 18 πόντους έκαστος. Από την άλλη πλευρά, ο Κριστάπς Πορζίνγκις σταμάτησε στους 34 πόντους και τα 19 ριμπάουντ, με τον Ρίχαρντς Λόμαζ να προσθέτει άλλους 21 πόντους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Λιθουανούς να μπαίνουν καλύτερα και να τρέχουν ένα σερί 7-0, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Οι Λετονοί χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να επιστρέψουν, αλλά κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ μειώνοντας σε 10-6. Η «Λιέτουβα» πάντως βρέθηκε στο +8 (18-10) στο 5′. Το σύνολο του Ρίμας Κουρτινάιτις ήταν ανώτερο και έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά με το 26-15 στο 8′, ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε στο 28-18 για τους Λιθουανούς.

Οι Λετονοί εμφανίστηκαν διαφορετικοί στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, παίζοντας καλύτερη άμυνα, με αποτέλεσμα να μειώσει σε 28-26 στο 12′. Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι παρέμενε κοντά στο σκορ και δεν άφηνε τους Λιθουανούς να ξεφύγουν, που παρότι δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό, κρατούσαν το προβάδισμα (34-31, 16′). Έτσι κάποια στιγμή, οι παίκτες του Κουρτινάιτις ξέσπασαν και έφτασαν ξανά σε διψήφια διαφορά (+12) με το 47-35 στο 19′, με το πρώτο μέρος να κλείνει στο 47-37.

Στην έναρξη της δευτέρου ημιχρόνου η Λετονία μείωσε σε 48-41 στο 21′, όμως η Λιθουανία βρέθηκε ξανά στο +10 (54-44) στο 24′ και λίγο αργότερα, στο 28′ πήρε τη μεγαλύτερη διαφορά της έως τότε στο ματς με το +13 (62-49). Το σύνολο του Κουρτινάιτις παρέμεινε σε καλό ρυθμό και έτσι η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο +12 με το 66-54.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Λιθουανία πήρε τη μεγαλύτερη διαφορά της στο ματς φτάνοντας στο +15 (75-60) στο 34′. Κάπου εκεί οι Λετονοί έτρεξαν ένα επιμέρους 9-1 για να μειώσουν σε 76-69 στο 36′. Η ομάδα του Κουρτινάιτις όμως δεν πτοήθηκε από την αντεπίθεση των αντιπάλων, έλεγξε το ματς και έφτασε στη νίκη με το τελικό 88-79, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9 (3/7 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 6 λάθη), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βαλαντσιούνας 9 (4/5 δίποντα, 1/3 βολές), Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3 (3/4 βολές), Σιρβίντις 18 (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/7 βολές, 7 ριμπάουντ)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (6/14 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 10/15 βολές, 19 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8 (4/5 δίποντα), Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4/8 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 7 ασίστ), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6 (3/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Ζόρικς 3 (1)