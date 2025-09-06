Τουρκία – Σουηδία 85-79: Τα βρήκε σκούρα, αλλά πέρασε στους «8» η ομάδα του Αταμάν

Όλοι περίμεναν… μονόλογο, εξελίχθηκε σε θρίλερ. Το πρώτο νοκ-άουτ της φάσης των «16» του Eurobasket 2025 κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Τουρκία να επικρατεί εν τέλει με σκορ 85-79 της άκρως μαχητικής και ανταγωνιστικής Σουηδίας!

Αντίπαλος της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στα προημιτελικά της διοργάνωσης ο νικητής του αυριανού (7/9, 12:00) Πολωνία – Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ο Τσέντι Όσμαν… πυροβολούσε συνεχώς από τα 6,75μ. πραγματοποιώντας φοβερή εμφάνιση, όπως επίσης εξαιρετικός ήταν και ο συνήθης ύποπτος, Αλπερέμ Τσενγκούν (double-double με 24π., 16ρ.). Πέντε διψήφιους είχαν οι Σκανδιναβοί, με τον Πέλε Λάρσον των Χιτ, τον Λουκ Χάκανσον και τον Σίμον Μπιργκάντερ να ξεχωρίζουν.

Η Τουρκία… κυνηγούσε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο με τη Σουηδία να έχει μπει εξαιρετικά στο ματς. Εξ ου και το σουηδικό προβάδισμα στην ανάπαυλα (37-42). Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως, οι Τούρκοι… πάτησαν το γκάζι με τον Ερτζάν Οσμάνι να κάνει σπουδαία δουλειά και τον Άλπερεν Σενγκούν να γεμίζει τη στατιστική του με εντυπωσιακό τρόπο.

Οι Σουηδοί το πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά τελικά η ομάδα του Αταμάν ήταν πιο ψύχραιμη στο φινάλε για το τελικό 85-79.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79

Οι διαιτητές: Ροσό, Τσουέκα, Κρέγιτς

Τα στατιστικά στο Τουρκία – Σουηδία

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 10 (2/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ), Χάζερ 11 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Όσμαν 17 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (1/6 τρίποντα), Σενγκούν 24 (8/15 δίποντα, 8/12 βολές, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Οσμάνι 14 (2), Σιπάχι, Γιούρτσεβεν, Μπόνα 4 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ)

Σουηδία (Ρίπινεν): Άντερσον 5 (1), Ράμστεντ 4, Μποργκ, Λάρσον 15 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάκανσον 16 (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Γκάντεφορς 15 (6/7 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάντζαρ 10 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Εντζιέ, Μπιργκάντερ 14 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 18/38 δίποντα, 9/31 τρίποντα, 22/31 βολές, 45 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 15 επιθετικά), 16 ασίστ, 3 κλεψίματα, 9 μπλοκ, 8 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Σουηδίας: 23/43 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 12/16 βολές, 33 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 10 λάθη, 24 φάουλ