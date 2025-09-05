Η πρώτη φάση του Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκε και πλέον έχουμε ένα σαφές δείγμα για τις ικανότητες των 16 ομάδων που προκρίθηκαν. Τα θετικά και τα αρνητικά τους. Έτσι αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον η δημοσίευση της λίστας από πλευράς FIBA με τα ανανεωμένα power rankings για τη νοκ-άουτ.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία λαμβάνει υπόψιν της τόσο την παρουσία των Εθνικών στους ομίλους όσο και το «μονοπάτι» που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα στη διοργάνωση.

Όπως και προτού ξεκινήσει το Eurobasket 2025, η «Γαλανόλευκη» τοποθετείται από τη FIBA στην 4η θέση με το εξής σχόλιο: «Υπήρχαν κάποια ελαττώματα, σίγουρα. Θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει τον όμιλο λίγο πιο ομαλά, σίγουρα. Θα μπορούσαν να είχαν σαρώσει τον όμιλο, σίγουρα.

Από εκεί και πέρα το 5-0 της Γερμανίας και κυρίως η επιβλητική της εικόνα την ανάγει σε πρώτο φαβορί με +1 στη βαθμολογία μάλιστα. Εξάλλου η μεγάλη αλλαγή αφορά την Τουρκία, η οποία μετά το δικό της 5-0 στο Α’ γκρουπ και τη νίκη επί του μέχρι πρότινος φαβορί Σερβίας, φιγουράρει στη 2η θέση με +4.

«Σας προειδοποιήσαμε για αυτούς τους τύπους. Σας είπαμε να μην τους υποτιμήσετε επειδή είχαν ρεκόρ 3-2 στα παιχνίδια προετοιμασίας, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, τους υποτιμήσαμε τοποθετώντας τους μόνο στην έκτη θέση στην τελευταία έκδοση των Power Rankings» σχολιάζει στο κείμενό της η FIBA και προσθέτει:

«Είναι πολύ διασκεδαστικό να παρακολουθείς τον Αλπερέν Σενγκούν μέχρι στιγμής. Οι τρεις μεγάλοι παίκτες τους, Σενγκούν, Σέιν Λάρκιν και Τσέντι Οσμάν, έχουν μέσο όρο σχεδόν 50 πόντους ανά παιχνίδι, με 58% ευστοχία στα σουτ εντός παιδιάς.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες θέσεις, η Σερβία μετά την ήττα από την Τουρκία και του τραυματισμού τουΜπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έπεσε στην 3η θέση με -2 ενώ, 5η και… καταϊδρωμένη έρχεται η Γαλλία επίσης με -2.