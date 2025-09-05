Πετάει… φωτιές ο Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το εντυπωσιακό επίτευγμα στο Eurobasket 2025 (vids)
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι εντυπωσιακός στο Eurobasket 2025 και είναι στην κορυφή σε όλη τη διοργάνωση, σε μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία…
Η Ελλάδα επικράτησε της Ισπανίας με 90-86 στην 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Κυριακή (7/9, 21:45). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε μεγάλους πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ, που «κουβάλησαν» στην επίθεση, με τον δεύτερο να σκοράρει το ένα τρίποντο μετά το άλλο.
Ο ομογενής γκαρντ του Ολυμπιακού και της «γαλανόλευκης» πραγματοποιεί σπουδαίο Eurobasket, ενώ στην αναμέτρηση με τη «φούρια ρόχα» ήταν «killer» έξω από την γραμμή των 6.75, πετυχαίνοντας 6/9 τρίποντα και συνολικά 22 πόντους, ενώ είχε και 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ήταν ο… Ρόμπιν του Greek Freak.
Ο Ντόρσεϊ είναι εξαιρετικός στα πρώτα παιχνίδια και αποτελεί τον πιο «καυτό» σουτέρ του Eurobasket, καθώς έχει σκοράρει τα περισσότερα τρίποντα από οποιονδήποτε άλλον κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
Ο Ντόρσεϊ και η λίστα με τους πέντε παίκτες που έχουν πετύχει τα περισσότερα τρίποντα κατά τη διάρκεια του τουρνουά:
Τάιλερ Ντόρσει 18/37 (48.7%)
Τζόρνταν Λόιντ 15/31 (57.7%)
Αντρέας Ομπστ 15/28 (53.6%)
Τσέντι Όσμαν 15/29 (51.7 %)
Λούκα Ντόντσιτς 15/51 (39.4%)
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στη Ιταλία, κατά τη διάρκεια δηλαδή της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων, δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε κανένα σουτ έξω από τη γραμμή του τριπόντου.
Αυτό σημαίνει πως η στιγμή που βρήκε ρυθμό ο γκαρντ του Ολυμπιακού, ήταν η αναμέτρηση απέναντι στους Κυπρίους. Από τότε μέχρι και σήμερα (σε τρεις αγώνες δηλαδή), σκόραρε 18 φορές έξω από τα 6.75.
Τα τρίποντα που έχει πετύχει ο Ντόρσεϊ
4/6 κόντρα στην Κύπρο
4/8 κόντρα στην Γεωργια
4/10 κόντρα στην Βοσνία
6/9 κόντρα στην Ισπανία
NO COMMENT. 🔥🔥🔥#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/RnyTYJN5qK
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
