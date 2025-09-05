Πετάει… φωτιές ο Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το εντυπωσιακό επίτευγμα στο Eurobasket 2025 (vids)

Η Ελλάδα επικράτησε της Ισπανίας με 90-86 στην 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Κυριακή (7/9, 21:45). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε μεγάλους πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ, που «κουβάλησαν» στην επίθεση, με τον δεύτερο να σκοράρει το ένα τρίποντο μετά το άλλο.

Ο ομογενής γκαρντ του Ολυμπιακού και της «γαλανόλευκης» πραγματοποιεί σπουδαίο Eurobasket, ενώ στην αναμέτρηση με τη «φούρια ρόχα» ήταν «killer» έξω από την γραμμή των 6.75, πετυχαίνοντας 6/9 τρίποντα και συνολικά 22 πόντους, ενώ είχε και 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ήταν ο… Ρόμπιν του Greek Freak.

Ο Ντόρσεϊ είναι εξαιρετικός στα πρώτα παιχνίδια και αποτελεί τον πιο «καυτό» σουτέρ του Eurobasket, καθώς έχει σκοράρει τα περισσότερα τρίποντα από οποιονδήποτε άλλον κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Ο Ντόρσεϊ και η λίστα με τους πέντε παίκτες που έχουν πετύχει τα περισσότερα τρίποντα κατά τη διάρκεια του τουρνουά:

Τάιλερ Ντόρσει 18/37 (48.7%)

Τζόρνταν Λόιντ 15/31 (57.7%)

Αντρέας Ομπστ 15/28 (53.6%)

Τσέντι Όσμαν 15/29 (51.7 %)

Λούκα Ντόντσιτς 15/51 (39.4%)

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στη Ιταλία, κατά τη διάρκεια δηλαδή της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων, δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε κανένα σουτ έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Αυτό σημαίνει πως η στιγμή που βρήκε ρυθμό ο γκαρντ του Ολυμπιακού, ήταν η αναμέτρηση απέναντι στους Κυπρίους. Από τότε μέχρι και σήμερα (σε τρεις αγώνες δηλαδή), σκόραρε 18 φορές έξω από τα 6.75.

Τα τρίποντα που έχει πετύχει ο Ντόρσεϊ

4/6 κόντρα στην Κύπρο

4/8 κόντρα στην Γεωργια

4/10 κόντρα στην Βοσνία

6/9 κόντρα στην Ισπανία