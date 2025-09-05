Ντόρσεϊ: «Χαίρομαι με την σημερινή μας απόδοση»

Η Εθνική νίκησε την Ισπανία με 90-86 και προκρίθηκε στους «16» του Eurobasket 2025 ως πρώτη, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι εκ των κορυφαίων και να δηλώνει ανυπόμονος για τα ματς που έρχονται.

Όσα είπε ο Ντόρσεϊ:

Για το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στο Ισραήλ: «Το κάναμε. Θέλαμε ένα δύσκολο τεστ, θέλαμε έναν ακόμα τρόπο να νικήσουμε ένα κλειστό παιχνίδι στο τέλος. Το κάναμε λίγο δύσκολο στο τέλος και πρέπει να είμαστε λίγο καλύτεροι στο τέλος. Το χρειαζόμασταν αυτό. Ξέρω όλο το ρόστερ τους, ήμουν στο Τελ Αβίβ για δύο χρόνια. Θα έρθουν να τα δώσουν όλα, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ακόμα μία δύσκολη μάχη. Χαίρομαι που παίξαμε έτσι σήμερα, τώρα θα είμαστε πνευματικά έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε».

Για το πόσο ήθελαν οι παίκτες την πρώτη θέση: «Πάντα θέλουμε την πρώτη θέση. Θα παλέψουμε, ήταν καλό να έχουμε ένα τεστ σαν αυτό. Οι επόμενες ομάδες θα κάνουν αυτό που κάναμε κι εμείς σήμερα, οπότε ήταν καλό που είχαμε ένα τέτοιο τεστ».

Για το αν μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα η Εθνική στη συνέχεια: «Φυσικά, όλο το καλοκαίρι τα περιμέναμε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται. Πρέπει να δίνουμε σημασία σε όλες τις λεπτομέρειες, επειδή τα παιχνίδια είναι πολύ περίεργα, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι».

Για τα έξι τρίποντα που έβαλε σήμερα: «Δεν ξέρω ρε φίλε. Είμαι ένας σουτέρ, θα συνεχίσω να σουτάρω. Είναι όλο σχετικά με την επανάληψη. Θα το ξεχάσω το σημερινό, θα γυρίσω στο γυμναστήριο και θα συνεχίσω να δουλεύω».