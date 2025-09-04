sports betsson
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Ισπανία – Ελλάδα 86-90: Τεράστια νίκη και πρώτη θέση για την Εθνική μας (vid)
Μπάσκετ 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:41

Ισπανία – Ελλάδα 86-90: Τεράστια νίκη και πρώτη θέση για την Εθνική μας (vid)

Η Εθνική μας ομάδα νίκησε με 90-86 την Ισπανία και πήρε την πρωτιά στον όμιλο, ενώ οι Ισπανοί αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Eurobasket 2025.

Spotlight

Η Εθνική μας ομάδα ξόρκισε τον κακό της δαίμονα, την Ισπανία, καθώς την νίκησε με 90-86 και την πέταξε εκτός συνέχειας από το Ευρωμπάσκετ 2025, περνώντας παράλληλα πρώτη από τον όμιλό της στους «16».

Η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στην φάση των «16», ενώ οι Ισπανοί έμειναν εκτός από την φάση των ομίλων για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε Ευρωμπάσκετ. Κορυφαίος της Ελλάδας, ποιος άλλος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έφτασε μία ανάσα από το triple double, καθώς είχε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από κοντά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που σημείωσε 22 πόντους με 6/9 τρίποντα.

YouTube thumbnail

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε εκπληκτικά το ματς σουτάροντας αδιανόητα πίσω από τα 6.75μ. με την Ελλάδα να σουτάρει με 8/10! Κορυφαίος της Εθνικής μας ομάδας στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ο καυτός Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 14 πόντους με 5/6 εντός πεδιάς και 4/5 τρίποντα. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με την Ελλάδα στο +11 και σκορ 31-20. Από κοντά ήταν και ο Κώστας Παπανικολάου που είχε πέντε πόντους και πολύ καλή συνολική εικόνα.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ανέλαβε δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πήρε3 τις πρώτες κατοχές για την Ελλάδα και της έδωσε προβάδισμα με +14. Σε εκείνο το σημείο η Ισπανία αντέδρασε και με δύο τρίποντα του Λόπεθ – Αροστέγκι έκλεισε την διαφορά στο -7 και στο 31-18 στο 14’.

Η Εθνική μας παρά το γεγονός πως έριξε τα νούμερά της στην επίθεση, κατάφερε μέσω της άμυνας να ξεφύγει και πάλι στο σκορ από την Ισπανία, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 15 πόντους και σκορ 35-50. Η Εθνική είχε κορυφαίους στο πρώτο μέρος τον Ντόρσεϊ που είχε 17 πόντους, αλλά και τον Γιάννη που είχε 11 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Από την άλλη οι Ισπανοί είχαν καλύτερο παίκτη τον Αροστέγκι που είχε 8 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Η Ισπανία ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με το πόδι πατημένο στο γκάζι και αντέδρασε, καθώς το ματς για εκείνη είχε τον χαρακτήρα τελικού πρόκρισης. Οι «φούριας ρόχας» μετέτρεψαν το -15 του ημιχρόνου σε -4 και 56-52 με επιμέρους σκορ 17-6 και τους Πραντίγια και Γιούστα να καθοδηγούν την ομάδα του Σκαριόλο. Σε εκείνο το σημείο η Εθνική μας αντέδρασε και ξέφυγε και πάλι με +11 και 66-55 με την Ισπανία να μειώνει στους έξι. Τελικά το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με την Εθνική μας μπροστά στο σκορ με +5 και 68-63.

YouTube thumbnail

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το ματς ήταν απλά ψυχοβγαλτικό και δεν τελείωνε με τίποτα. Χουάντσο και Μπίλι έβαλαν τους πρώτους πέντε της τέταρτης (68-70 στο 32′), η Ισπανία πέρασε μπροστά (73-72) και ο Παπανικολάου έβαλε τεράστιο τρίποντο. Τεράστιο, αλλά το ματς είχε γίνει «αίμα και άμμος».

Ο Αλντάμα με βολές έγραψε το 82-81 στο 37′, ο Σλούκας είχε το καλάθι για το 84-88 στο 39′ και όλα πήγαιναν επιτέλους με το μέρος μας. Ο Τολιόπουλος έκανε λάθος στην επαναφορά, έκανε και φάουλ στον Χουάντσο στα 13.4″, οι Ισπανοί έχασαν βολές και ο Σλούκας κλείδωσε το ματς με δύο δικές του για το 85-90 που δεν γινόταν να ανατραπεί.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

Ισπανία (Σκαριόλο): Πουέρτο 2, ντε Λαρέα 6 (6 ασίστ), Πραντίγια 14 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Σεν-Σουπερί 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές), Λόπεθ-Αροστέγι 12 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Αλντάμα 12 (1/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ), Μπριθουέλα, Μπίλι Ερνανγκόμεθ 6 (2/5 δίποντα, 2/6 βολές), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 5 (1), Γιούστα 9 (1), Πάρα 7, Σίμα

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 22 (2/2 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 4, Σλούκας 12 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 11 (1/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κατσίβελης 3 (1), Γ. Αντετοκούνμπο 25 (9/15 δίποντα, 7/12 βολές, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα), Θ. Αντετοκούνμπο 1, Μήτογλου 2

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

World
Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Πορτογαλία: Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες μεταξύ των νεκρών στο δυστύχημα με το τελεφερίκ
Λισαβόνα 05.09.25

Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες ανάμεσα στους νεκρούς του τελεφερίκ

Το τελεφερίκ στη Λισαβόνα είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observador, και όπως ανακοινώθηκε ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες.

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»
Οικονομικές Ειδήσεις 05.09.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»

Η έκκληση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδρυτή και προέδρου του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp και βασικού μετόχου της Alter Ego Media, για τον τερματισμό του ουκρανικού πολέμου και οι αναφορές του στην κακή πραγματική οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, στην παρέμβασή του στο 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση
Wall Street 05.09.25

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο

Σύνταξη
«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»
Το δαχτυλίδι 04.09.25

«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έζησε μια ζωή με νίκες αλλά η προσωπική ιστορία του ήταν γεμάτη από θυσίες, εσωστρέφεια και μια βαθιά απώλεια που τον στοίχειωσε μέχρι το θάνατο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Greta effect 04.09.25

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Γαλλία 04.09.25

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πατήσια: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της
Πατήσια 04.09.25

«Το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”»: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της

Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης μια 35χρονη, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της

Σύνταξη
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
Τοξικότητα 04.09.25

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
