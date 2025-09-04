Ισπανία – Ελλάδα 86-90: Τεράστια νίκη και πρώτη θέση για την Εθνική μας (vid)

Η Εθνική μας ομάδα ξόρκισε τον κακό της δαίμονα, την Ισπανία, καθώς την νίκησε με 90-86 και την πέταξε εκτός συνέχειας από το Ευρωμπάσκετ 2025, περνώντας παράλληλα πρώτη από τον όμιλό της στους «16».

Η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στην φάση των «16», ενώ οι Ισπανοί έμειναν εκτός από την φάση των ομίλων για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε Ευρωμπάσκετ. Κορυφαίος της Ελλάδας, ποιος άλλος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έφτασε μία ανάσα από το triple double, καθώς είχε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από κοντά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που σημείωσε 22 πόντους με 6/9 τρίποντα.

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε εκπληκτικά το ματς σουτάροντας αδιανόητα πίσω από τα 6.75μ. με την Ελλάδα να σουτάρει με 8/10! Κορυφαίος της Εθνικής μας ομάδας στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ο καυτός Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 14 πόντους με 5/6 εντός πεδιάς και 4/5 τρίποντα. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με την Ελλάδα στο +11 και σκορ 31-20. Από κοντά ήταν και ο Κώστας Παπανικολάου που είχε πέντε πόντους και πολύ καλή συνολική εικόνα.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ανέλαβε δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πήρε3 τις πρώτες κατοχές για την Ελλάδα και της έδωσε προβάδισμα με +14. Σε εκείνο το σημείο η Ισπανία αντέδρασε και με δύο τρίποντα του Λόπεθ – Αροστέγκι έκλεισε την διαφορά στο -7 και στο 31-18 στο 14’.

Η Εθνική μας παρά το γεγονός πως έριξε τα νούμερά της στην επίθεση, κατάφερε μέσω της άμυνας να ξεφύγει και πάλι στο σκορ από την Ισπανία, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 15 πόντους και σκορ 35-50. Η Εθνική είχε κορυφαίους στο πρώτο μέρος τον Ντόρσεϊ που είχε 17 πόντους, αλλά και τον Γιάννη που είχε 11 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Από την άλλη οι Ισπανοί είχαν καλύτερο παίκτη τον Αροστέγκι που είχε 8 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Η Ισπανία ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με το πόδι πατημένο στο γκάζι και αντέδρασε, καθώς το ματς για εκείνη είχε τον χαρακτήρα τελικού πρόκρισης. Οι «φούριας ρόχας» μετέτρεψαν το -15 του ημιχρόνου σε -4 και 56-52 με επιμέρους σκορ 17-6 και τους Πραντίγια και Γιούστα να καθοδηγούν την ομάδα του Σκαριόλο. Σε εκείνο το σημείο η Εθνική μας αντέδρασε και ξέφυγε και πάλι με +11 και 66-55 με την Ισπανία να μειώνει στους έξι. Τελικά το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με την Εθνική μας μπροστά στο σκορ με +5 και 68-63.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το ματς ήταν απλά ψυχοβγαλτικό και δεν τελείωνε με τίποτα. Χουάντσο και Μπίλι έβαλαν τους πρώτους πέντε της τέταρτης (68-70 στο 32′), η Ισπανία πέρασε μπροστά (73-72) και ο Παπανικολάου έβαλε τεράστιο τρίποντο. Τεράστιο, αλλά το ματς είχε γίνει «αίμα και άμμος».

Ο Αλντάμα με βολές έγραψε το 82-81 στο 37′, ο Σλούκας είχε το καλάθι για το 84-88 στο 39′ και όλα πήγαιναν επιτέλους με το μέρος μας. Ο Τολιόπουλος έκανε λάθος στην επαναφορά, έκανε και φάουλ στον Χουάντσο στα 13.4″, οι Ισπανοί έχασαν βολές και ο Σλούκας κλείδωσε το ματς με δύο δικές του για το 85-90 που δεν γινόταν να ανατραπεί.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

Ισπανία (Σκαριόλο): Πουέρτο 2, ντε Λαρέα 6 (6 ασίστ), Πραντίγια 14 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Σεν-Σουπερί 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές), Λόπεθ-Αροστέγι 12 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Αλντάμα 12 (1/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ), Μπριθουέλα, Μπίλι Ερνανγκόμεθ 6 (2/5 δίποντα, 2/6 βολές), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 5 (1), Γιούστα 9 (1), Πάρα 7, Σίμα

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 22 (2/2 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 4, Σλούκας 12 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 11 (1/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κατσίβελης 3 (1), Γ. Αντετοκούνμπο 25 (9/15 δίποντα, 7/12 βολές, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα), Θ. Αντετοκούνμπο 1, Μήτογλου 2