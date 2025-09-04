Τα πρώτα «ζευγάρια» της φάσης των 16 του Eurobasket

Η Βοσνία νίκησε την Γεωργία και προκρίθηκε στους «16 του Eurobasket, την ίδια ώρα που η Εθνική μας ομάδα το βράδυ στις 21.30 αντιμετωπίζει τους Ισπανούς σε ματς που αν η Εθνική μας νικήσει θα στείλει την Ισπανία σπίτι της, ενώ σε περίπτωση ήττας η «γαλανόλευκη» θα τερματίσει τέταρτη.

Mετά την χθεσινή ημέρα (3/9) στο Eurobasket 2025, ακόμη δύο Εθνικές ομάδες προστέθηκαν στη λίστα αυτών που έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των «16».

Πρόκειται για τη Λετονία από τον 1ο όμιλο και τη Λιθουανία από τον 2ο, ενώ η Τσεχία ήταν η πρώτη… άτυχη, καθώς μετά την αποψινή ήττα της από την Σερβία αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Τα πρώτα ζευγάρια:

Λιθουανία – Λετονία

Τουρκία – Σουηδία

Γερμανία – Πορτογαλία

Σερβία – Φινλανδία

1ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Σερβία, Τουρκία, Λετονία

Αποκλείστηκαν: Τσεχία, Εστονία

2ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Σουηδία

Αποκλείστηκαν: Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο

3ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Ελλάδα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ιταλία

Στη διεκδίκηση: Γεωργία, Ισπανία

Αποκλείστηκε: Κύπρος

4ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Πολωνία, Γαλλία, Ισραήλ, Σλοβενία

Αποκλείστηκαν: Βέλγιο, Ισλανδία