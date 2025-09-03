sports betsson
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Vita.gr
Η φάση των ομίλων του Eurobasket οδεύει προς την ολοκλήρωση της, με το τουρνουά να περνάει στο κυρίως… μενού από τις 6 Σεπτεμβρίου, που δεν είναι άλλο από τη νοκ-άουτ φάση. Ουσιαστικά έχουν μείνει δύο ημέρες δράσης για τους ομίλους με την τελευταία αγωνιστική που θα κρίνει και ποιες ομάδες θα περάσουν στους «16», αλλά και την τελική κατάταξη, που έχει μεγάλη σημασία για το «μονοπάτι» μέχρι και τον τελικό.

Αρκετές ομάδες έχουν δείξει πολύ καλό πρόσωπο από τη μέχρι τώρα πορεία τους και έχουν εξασφαλίσει από αρκετά νωρίς την παρουσία τους στη φάση των «16» της διοργάνωσης, ενώ είναι και κάποιες άλλες που ακόμη παλεύουν να «κλειδώσουν» την πρόκριση και να μην υποστούν «κάζο» την τελευταία αγωνιστική.

Συγκεκριμένα, η Σερβία, η Γερμανία, η Τουρκία πανηγύρισαν από τις πρώτες την πρόκρισή τους ενώ και η Ελλάδα μετά το αρχικό τρία στα τρία στον όμιλό της πήρε την πρόκριση κι εκείνη, μόνο που δεν γνωρίζει τη θέση που θα τερματίσει, αφού μπορεί την τελευταία αγωνιστική που αντιμετωπίζει την Ισπανία, ανάλογα το αποτέλεσμα να βγει από πρώτη μέχρι και τέταρτη.

Συνολικά, 12 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των «16» του Euobasket και απομένουν τέσσερα εισιτήρια, ενώ τέσσερις ομάδες δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης. Μόνο στον τέταρτο όμιλο έχουν γίνει γνωστές οι τέσσερις ομάδες που έχουν εξασφάλισε την πρόκριση ενώ στον δεύτερο τρεις ομάδες διεκδικούν ένα εισιτήριο για τη νοκ άουτ φάση. Η Τσεχία, η Κύπρος, το Βέλγιο και η Ισλανδία δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης στη φάση των «16» του Eurobasket.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στους «16» του Eurobasket από κάθε όμιλο

Group A
Σερβία, Τουρκία, Λετονία
Εσθονία και Πορτογαλία διεκδικούν την πρόκριση

Group B
Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία
Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Μαυροβούνιο διεκδικούν την πρόκριση

Group C
Ελλάδα, Ιταλία
Βοσνία, Ισπανία, Γεωργία διεκδικούν την πρόκριση

Group D
Γαλλία, Ισραήλ, Πολωνία, Σλοβενία

