Αυτές είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» του Eurobasket
Λετονία και Λιθουανία είναι ακόμη δύο ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» του Eurobasket – Τι ισχύει στους ομίλους του τουρνουά.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της 4ης αγωνιστικής στο Eurobasket 2025, ακόμη δύο Εθνικές ομάδες προστέθηκαν στη λίστα αυτών που έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των «16».
Πρόκειται για τη Λετονία από τον 1ο όμιλο και τη Λιθουανία από τον 2ο, ενώ η Τσεχία ήταν η πρώτη… άτυχη, καθώς μετά την αποψινή ήττα της από την Σερβία αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στους «16» του Eurobasket
1ος όμιλος
Προκρίθηκαν: Σερβία, Τουρκία, Λετονία
Θέση διεκδικούν: Εσθονία, Πορτογαλία
Αποκλείστηκε: Τσεχία
2ος όμιλος
Προκρίθηκαν: Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία
Θέση διεκδικούν: Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία
3ος όμιλος
Προκρίθηκε: Ελλάδα
Θέση διεκδικούν: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία
4ος όμιλος
Προκρίθηκε: Πολωνία
Θέση διεκδικούν: Βέλγιο, Γαλλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Σλοβενία
