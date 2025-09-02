Αυτές είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» του Eurobasket

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της 4ης αγωνιστικής στο Eurobasket 2025, ακόμη δύο Εθνικές ομάδες προστέθηκαν στη λίστα αυτών που έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των «16».

Πρόκειται για τη Λετονία από τον 1ο όμιλο και τη Λιθουανία από τον 2ο, ενώ η Τσεχία ήταν η πρώτη… άτυχη, καθώς μετά την αποψινή ήττα της από την Σερβία αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στους «16» του Eurobasket

1ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Σερβία, Τουρκία, Λετονία

Θέση διεκδικούν: Εσθονία, Πορτογαλία

Αποκλείστηκε: Τσεχία

2ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία

Θέση διεκδικούν: Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία

3ος όμιλος

Προκρίθηκε: Ελλάδα

Θέση διεκδικούν: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία

4ος όμιλος

Προκρίθηκε: Πολωνία

Θέση διεκδικούν: Βέλγιο, Γαλλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Σλοβενία