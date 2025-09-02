Ο τούρκος δημοσιογράφος Dr. Sefa Karahasan, αναφερόμενος στον αγώνα του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, συγκρίνει σε ανάρτησή του στο X τον πανηγυρισμό του Μερίχ Ντεμιράλ με το σύμβολο των «Γκρίζων Λύκων», με το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, του διεθνή κύπριου παίκτη (φωτογραφίες, επάνω, από το Χ).

Ο πανηγυρισμός του Ντεμιράλ έγινε στη διάρκεια του EURO 2024, στον αγώνα της Τουρκίας με την Αυστρία, στον οποίο ο τούρκος παίκτης πέτυχε δυο γκολ και έστειλε την ομάδα του στις «οκτώ» της διοργάνωσης.

«Το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις»

Ο τούρκος δημοσιογράφος έγραψε ότι «το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις.

»Μετά τον αγώνα μεταξύ Ελλάδας και “νότιας” Κύπρου, ο Στυλιανού δήλωσε ότι “δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η Κύπρος είναι Ελλάδα”.

»Τα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ο Στυλιανού με το τατουάζ του έστειλε μήνυμα. Ο ελληνικός εθνικός ύμνος ακούστηκε επίσης για τις δυο ομάδες πριν τον αγώνα.

»Η UEFA είχε επιβάλει ποινή αποκλεισμού 2 αγώνων στον Μερίχ Ντεμιράλ για τον χαιρετισμό με το σύμβολο του γκρίζου λύκου μετά από γκολ».

📍Rum Basketbol milli takımında oynayan Nikos Stylianou’nun Kıbrıs’ı Yunanistan gösteren dövmesi tartışmalara neden oldu. Yunanistan ile güney Kıbrıs karşılaşması sonrasında açıklama yapan Stylianou, ‘’Kıbrıs, Yunanistan ayrımı olmadığını, Kıbrıs’ın Yunanistan olduğunu’’ öne… pic.twitter.com/rUnwcE8fsA — Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) September 1, 2025

Η δήλωση Στυλιανού

Ο Νίκος Στυλιανού σε δηλώσεις του στο Eurohoops, ανέφερε ότι «το τατουάζ μου δείχνει την Ελλάδα, τη χώρα που γεννήθηκα, και την Κύπρο που είναι η χώρα που μεγάλωσα και είναι η καταγωγή μου. Το τατουάζ το έκανα στα 18 μου στην Αμερική».