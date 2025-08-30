Σπανούλης: «Ιστορικό ότι ακούστηκε μόνο ένας Εθνικός Υμνος»
Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στη νίκη της Ελλάδας επί της Κύπρου, αλλά και στη μη χρησιμοποίηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Η Ελλάδα δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Κύπρο και έφτασε στη δεύτερη νίκη της στο Eurobasket 2025 σε ισάριθμες αναμετρήσεις.
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το παιχνίδι και στάθηκε στο πόσο ιστορικό ήταν αυτό το ματς, ενώ ξεκαθάρισε ότι ήταν στο πλάνο της ομάδας να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης:
«Στο μυαλό μου δεν υπάρχουν 10οι-12οι παίκτες. Όλοι είναι σημαντικοί, όλοι θα χρειαστούν. Δείξαμε σοβαρότητα σε όλη την διάρκεια. Παίξαμε το μπάσκετ μας, σεβαστήκαμε την αντίπαλό μας σε ένα ιστορικό ματς, που ακούστηκε μόνο ένας εθνικός ύμνος. Κάτι πρωτόγνωρο. Είδαμε αρκετά πράγματα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά».
Για το αν ήταν στο πλάνο της ομάδας το να ξεκουραστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ακριβώς, ναι. Ήταν μέσα στο πλάνο μας. Όλα είναι όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην Γεωργία».
