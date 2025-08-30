sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Σπανούλης: «Ιστορικό ότι ακούστηκε μόνο ένας Εθνικός Υμνος»
Σπορ 30 Αυγούστου 2025 | 20:36

Σπανούλης: «Ιστορικό ότι ακούστηκε μόνο ένας Εθνικός Υμνος»

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στη νίκη της Ελλάδας επί της Κύπρου, αλλά και στη μη χρησιμοποίηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Η Ελλάδα δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην Κύπρο και έφτασε στη δεύτερη νίκη της στο Eurobasket 2025 σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το παιχνίδι και στάθηκε στο πόσο ιστορικό ήταν αυτό το ματς, ενώ ξεκαθάρισε ότι ήταν στο πλάνο της ομάδας να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Στο μυαλό μου δεν υπάρχουν 10οι-12οι παίκτες. Όλοι είναι σημαντικοί, όλοι θα χρειαστούν. Δείξαμε σοβαρότητα σε όλη την διάρκεια. Παίξαμε το μπάσκετ μας, σεβαστήκαμε την αντίπαλό μας σε ένα ιστορικό ματς, που ακούστηκε μόνο ένας εθνικός ύμνος. Κάτι πρωτόγνωρο. Είδαμε αρκετά πράγματα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά».

Για το αν ήταν στο πλάνο της ομάδας το να ξεκουραστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ακριβώς, ναι. Ήταν μέσα στο πλάνο μας. Όλα είναι όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην Γεωργία».

World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
LIVE: Κύπρος – Ελλάδα
Eurobasket 2025 30.08.25

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Ελλάδα, για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ
Μπάσκετ 30.08.25

Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Καταιγιστικοί οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ

Η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία ήταν καταιγιστική για άλλη μια φορά, επικρατώντας με 107-88 της Λιθουανίας για το 3/3 στο Eurobasket 2025. Τρίτη συνεχόμενη κατοστάρα με κορυφαίο τον Ντένις Σρέντερ (26 πόντοι).

Σύνταξη
Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
Μπάσκετ 30.08.25

Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)

Χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεφ για εκτός φάσης γροθιά σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του Πορτογαλία – Σερβία.

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη
Super League 30.08.25

Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Σίριλ Ντέσερς, όμως ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της Ρέιντζερς για το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Νιγηρίας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
Ελλάδα 30.08.25

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Σύνταξη
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
Αμπού Ομπέιντα 30.08.25

Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς

Πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε στόχο τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Σύνταξη
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά
Κλιμάκωση 30.08.25

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν νωρίτερα το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά

Σύνταξη
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Σύνταξη
