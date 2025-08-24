Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη 12άδα της Εθνικής Ελλάδας για το Ευρωμπάσκετ – Ποιος κόπηκε τελευταίος

Γνωστή έκανε ο Βασίλης Σπανούλης την τελική 12άδα της Εθνικής Ανδρών, η οποία θα αγωνιστεί για τη χώρα μας στο επικείμενο Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός είχε μείνει με 13 παίκτες και μετά την φιλική ήττα με 77-92 από τους Γάλλους αποφάσισε να αφήσει εκτός συνέχειας τον Βαγγέλη Ζούγρη.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη πρεμιέρα της στο τουρνουά απέναντι στην Ιταλία (28/8, 21:30).

Η τελική 12άδα της Εθνικής Ελλάδας για το Ευρωμπάσκετ 2025:

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Βασίλης Τολιόπουλος

Δημήτρης Κατσίβελης

Ντίνος Μήτογλου

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

Θάνασης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα