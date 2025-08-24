Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη 12άδα της Εθνικής Ελλάδας για το Ευρωμπάσκετ – Ποιος κόπηκε τελευταίος
Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική 12άδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ.
Γνωστή έκανε ο Βασίλης Σπανούλης την τελική 12άδα της Εθνικής Ανδρών, η οποία θα αγωνιστεί για τη χώρα μας στο επικείμενο Ευρωμπάσκετ 2025.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός είχε μείνει με 13 παίκτες και μετά την φιλική ήττα με 77-92 από τους Γάλλους αποφάσισε να αφήσει εκτός συνέχειας τον Βαγγέλη Ζούγρη.
Πλέον, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη πρεμιέρα της στο τουρνουά απέναντι στην Ιταλία (28/8, 21:30).
Η τελική 12άδα της Εθνικής Ελλάδας για το Ευρωμπάσκετ 2025:
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Βασίλης Τολιόπουλος
Δημήτρης Κατσίβελης
Ντίνος Μήτογλου
Κώστας Παπανικολάου
Κώστας Σλούκας
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Κώστας Αντετοκούνμπο
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Αλέξανδρος Σαμοντούροφ
Θάνασης Αντετοκούνμπο
Οι 12 του Ευρωμπάσκετ 2025! 🇬🇷🏀#HellasBasketball #PantaDipla#EuroBasket#MakeYourMark pic.twitter.com/01Uw80oN8u
— HellenicBF (@HellenicBF) August 24, 2025
Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων
28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα
