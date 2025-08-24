Σπανούλης: «Αυτό το δεύτερο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει»
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την ήττα της Ελλάδας από τη Γαλλία και στάθηκε στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης.
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του επικείμενου Ευρωμπάσκετ, χάνοντας από τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ με 92-77.
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας η κακή παρουσία της Εθνικής μας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης:
«Ήταν ένα φιλικό παιχνίδι. Ήθελα να βγάλω συμπεράσματα. Ήθελα να δοκιμάσω αρκετά παιδιά κι αρκετά σχήματα.
Κάποια παιδιά προέρχονται από τραυματισμό και έχουν περιορισμό στα λεπτά τους. Κάποια παιδιά έπρεπε να παίξουν λιγότερο γιατί είχαν δύο ματς σερί κι έχουμε το πρώτο επίσημο την Πέμπτη.
Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό το δεύτερο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει, γιατί πιστεύω ότι η Γαλλία μας έριξε μπασκετικό ξύλο.
Πιστεύω ότι δεν αντιδράσαμε σωστά κι αυτό ήταν το τέλειο τεστ για εμάς, για να καταλάβουμε τι θα συναντήσουμε στα παιχνίδια στο Ευρωμπάσκετ».
