Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Ελλάδα – Γαλλία 77-92: Έκλεισε με ήττα την προετοιμασία η Εθνική και τώρα Ευρωμπάσκετ (vid)
Μπάσκετ 24 Αυγούστου 2025 | 22:10

Ελλάδα – Γαλλία 77-92: Έκλεισε με ήττα την προετοιμασία η Εθνική και τώρα Ευρωμπάσκετ (vid)

Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Γαλλία με 92-77 στο τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας, έβγαλε τα συμπεράσματά της και πλέον στρέφει την προσοχή της στο Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
Με απολογισμό 4 νίκες και 3 ήττες, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του Ευρωμπάσκετ, που είδε τη Γαλλία να επικρατεί με 92-77 στο ΟΑΚΑ και πλέον στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα της διοργάνωσης κόντρα στην Ιταλία.

Η Εθνική μας ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, όμως πλήρωσε την κακή της παρουσία στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι «τρικολόρ» πήγαν πολύ στη δύναμη και την αθλητικότητα, χτίζοντας από ένα σημείο και μετά αρκετά μεγάλες διαφορές για τα δεδομένα του αγώνα, φτάνοντας στη νίκη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Γαλλία να έχει σε τρομερή κατάσταση τον Γκερσόν Γιαμπουσελέ ο οποίος ευστόχησε σε τρία σερί μακρινά σουτ για να βάλει μπροστά την ομάδα του με 9-3. Η Ελλάδα απάντησε γρήγορα και όχι μόνο μείωσε, αλλά πέρασε και μπροστά με 13-11 στο 5′ και με 16-11 στο 6′. Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε αισθητά με τις αλλαγές, αλλά η Εθνική μας μπόρεσε να βρεθεί στο +7 με το 20-13 στο 9′. Όμως οι «τρικολόρ» με ένα σερί 4-0 μείωσαν σε 20-17, με το οποίο έκλεισε και η πρώτη περίοδος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε εξαιρετικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με δύο μακρινά σουτ προηγήθηκε με +9 (26-17) στο 11′. Από εκεί και πέρα η Γαλλία είχε τις λύσεις για να πλησιάσει και να μην επιτρέψει στην Ελλάδα να ξεφύγει στο σκορ, μειώνοντας σε 33-32 στο 15′. Η Εθνική μας πάντως έδειξε την ποιότητά της, χτύπησε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έφτασε στο +10 για πρώτη φορά (46-36) στο 18′. Οι «τρικολόρ» πλησίασαν σε 46-40 λίγο πριν το φινάλε και το πρώτο μέρος έκλεισε στο 49-43 υπέρ της Ελλάδας.

Η Γαλλία άρχισε δυναμικά το δεύτερο ημίχρονο με τον Μπιλάλ Κουλιμπαλί να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους ώστε να προηγηθεί με 50-49. Το παιχνίδι είχε γίνει ντέρμπι, με τις «μάχες» να θυμίζουν αρκετά επίσημο ματς, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 56-56 στο 25′. Κάπου εκεί οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους 15-2 για να φτάσουν πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (71-58), εκμεταλλευόμενοι την χρησιμοποίηση του δεύτερου ροτέισον από τον Σπανούλη. Έτσι η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 71-61 υπέρ των «τρικολόρ».

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Γαλλία άρχισε με ένα 4-0 σερί από τον Σαρ για να βρεθεί στο +14 (75-61) στο 31′ και στο +16 (82-66) στο 35′. Το παιχνίδι κάπου εκεί είχε πάρει τον… δρόμο του με τους δύο προπονητές να συνεχίζουν τις δοκιμές μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, που ολοκληρώθηκε στο 92-77.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
LIVE: Ελλάδα – Γαλλία
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!
Μπάσκετ 24.08.25

Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!

Αυτή τη φορά συλλεκτική κάρτα με τις υπογραφές του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπε Μπράιαντ πουλήθηκε στα 12,9 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»
Μπάσκετ 24.08.25

Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»

Ο Ακίλε Πολονάρα δήλωσε αισιόδοξος πως θα νικήσει πλήρως για δεύτερη φορά τον καρκίνο και θα επιστρέψει στα παρκέ.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Εθνική: Ο Σπανούλης «έκοψε» τον Νετζήπογλου, με 15 παίκτες συνεχίζει η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 22.08.25

Εθνική: Ο Σπανούλης «έκοψε» τον Νετζήπογλου, με 15 παίκτες συνεχίζει η Ελλάδα (pic)

Μετά το φιλικό με την Ιταλία ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε στον Όμηρο Νετζήπογλου οτι δεν συνεχίζει κι έτσι και η Εθνική μας συνεχίζει την προετοιμασίας της για το Eurobasket με 15 παίκτες.

Σύνταξη
Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα
Τραγωδία 24.08.25

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στους Παξούς

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε», δήλωσε στο MEGA ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της και βρέθηκε νεκρή στην πισίνα γειτονικού συγκροτήματος.

Σύνταξη
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
Σωματική έλξη; 24.08.25

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βόλος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης
Βόλος 24.08.25

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο - «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης

Η αδερφή της άτυχης γυναίκας ξεσπάει καταγγέλλοντας την βίαια και κακοποιητική συμπεριφορά του 40χροονου - «Της έλεγα να χωρίσει αλλά φοβόταν. Φταίμε και εμείς» λέει η αδερφή της 36χρονης

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και άλλες πόλεις – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»
Κοσμοσυρροή 24.08.25

Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλη τη χώρα - «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στα καλέσματα από δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στη απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας. Μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό σύνθημα: «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».

Σύνταξη
Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές
Παράταση καλοκαιριού 24.08.25

Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές

Σε ιδανικό μήνα για διακοπές αναδεικνύεται ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Ο λόγοι είναι δύο: οι καιρικές συνθήκες και οι τιμές.

Σύνταξη
«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι

Ο Λίο Γκουόλκοτ δήλωσε ότι ο Αρσέν Βενγκέρ τού ζήτησε να «σπρώξει» τον Λιονέλ Μέσι κάτω από τις σκάλες της σήραγγας του Καμπ Νου

Βάιος Μπαλάφας
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

