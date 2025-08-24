Ελλάδα – Γαλλία 77-92: Έκλεισε με ήττα την προετοιμασία η Εθνική και τώρα Ευρωμπάσκετ (vid)

Με απολογισμό 4 νίκες και 3 ήττες, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του Ευρωμπάσκετ, που είδε τη Γαλλία να επικρατεί με 92-77 στο ΟΑΚΑ και πλέον στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα της διοργάνωσης κόντρα στην Ιταλία.

Η Εθνική μας ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, όμως πλήρωσε την κακή της παρουσία στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι «τρικολόρ» πήγαν πολύ στη δύναμη και την αθλητικότητα, χτίζοντας από ένα σημείο και μετά αρκετά μεγάλες διαφορές για τα δεδομένα του αγώνα, φτάνοντας στη νίκη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Γαλλία να έχει σε τρομερή κατάσταση τον Γκερσόν Γιαμπουσελέ ο οποίος ευστόχησε σε τρία σερί μακρινά σουτ για να βάλει μπροστά την ομάδα του με 9-3. Η Ελλάδα απάντησε γρήγορα και όχι μόνο μείωσε, αλλά πέρασε και μπροστά με 13-11 στο 5′ και με 16-11 στο 6′. Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε αισθητά με τις αλλαγές, αλλά η Εθνική μας μπόρεσε να βρεθεί στο +7 με το 20-13 στο 9′. Όμως οι «τρικολόρ» με ένα σερί 4-0 μείωσαν σε 20-17, με το οποίο έκλεισε και η πρώτη περίοδος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε εξαιρετικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με δύο μακρινά σουτ προηγήθηκε με +9 (26-17) στο 11′. Από εκεί και πέρα η Γαλλία είχε τις λύσεις για να πλησιάσει και να μην επιτρέψει στην Ελλάδα να ξεφύγει στο σκορ, μειώνοντας σε 33-32 στο 15′. Η Εθνική μας πάντως έδειξε την ποιότητά της, χτύπησε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έφτασε στο +10 για πρώτη φορά (46-36) στο 18′. Οι «τρικολόρ» πλησίασαν σε 46-40 λίγο πριν το φινάλε και το πρώτο μέρος έκλεισε στο 49-43 υπέρ της Ελλάδας.

Η Γαλλία άρχισε δυναμικά το δεύτερο ημίχρονο με τον Μπιλάλ Κουλιμπαλί να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους ώστε να προηγηθεί με 50-49. Το παιχνίδι είχε γίνει ντέρμπι, με τις «μάχες» να θυμίζουν αρκετά επίσημο ματς, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 56-56 στο 25′. Κάπου εκεί οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους 15-2 για να φτάσουν πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (71-58), εκμεταλλευόμενοι την χρησιμοποίηση του δεύτερου ροτέισον από τον Σπανούλη. Έτσι η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 71-61 υπέρ των «τρικολόρ».

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Γαλλία άρχισε με ένα 4-0 σερί από τον Σαρ για να βρεθεί στο +14 (75-61) στο 31′ και στο +16 (82-66) στο 35′. Το παιχνίδι κάπου εκεί είχε πάρει τον… δρόμο του με τους δύο προπονητές να συνεχίζουν τις δοκιμές μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, που ολοκληρώθηκε στο 92-77.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα