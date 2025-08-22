Εθνική: Τα προγνωστικά θρύλων του μπάσκετ για την Ελλάδα στο Eurobasket
Η FIBA δημοσίευσε τις προβλέψεις διάφορων προσωπικοτήτων για το βάθρο του Eurobasket αλλά και τον MVP της διοργάνωσης.
Λιγότερο από μία εβδομάδα απομένει για το Eurobasket 2025 (27/8-14/9) και η FIBA για να βάλει τον κόσμο στο ρυθμό της διοργάνωσης, ζήτησε τις προβλέψεις διάφορων προσωπικοτήτων για τον επόμενο πρωταθλητή Ευρώπης, τις ομάδες που θα βρεθούν στο βάθρο αλλά και τον MVP της διοργάνωσης.
Στα ονόματα που ρωτήθηκαν, βρίσκονται μερικοί θρύλοι του μπάσκετ, όπως οι Γκόραν Ντράγκιτς, Ντιρκ Νοβίτσκι, Βλάντε Ντίβατς και Ρόυντι Φερνάντεθ, ενώ στη λίστα βρίσκονται και τρεις Έλληνες, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Γιάννης Μπουρούσης και ο Κώστας Τσαρτσαρής.
Συνολικά, 15 άτομα βρίσκονται στη λίστα, με τη συντριπτική πλειοψηφία (10/15) να πιστεύει ότι η Σερβία θα επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί, και θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, ενώ μόλις δύο άτομα θεωρούν ότι δεν θα τερματίσει καν στο βάθρο. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στο θέμα του MVP, με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι ο… εκλεκτός για τη θέση από 9 άτομα.
Η Εθνική μας ομάδα μπορεί να μην τοποθετήθηκε στην κορυφή του βάθρου σε κάποια πρόβλεψη, όμως συνολικά 9 άτομα πιστεύουν ότι θα κατακτήσει μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.
Οι προβλέψεις των Ελλήνων
Παναγιώτης Γιαννάκης: 1η Σερβία, 2η Γερμανία, 3η Ελλάδα, MVP Γιάννης Αντετοκούνμπο
Γιάννης Μπουρούσης: 1η Σερβία, 2η Ελλάδα, 3η Ιταλία, MVP Νίκολα Γιόκιτς
Κώστας Τσαρτσαρής: 1η Γαλλία, 2η Σερβία, 3η Ισπανία, MVP Ζακαρί Ρισασέ
Αναλυτικά οι προβλέψεις θρύλων του μπάσκετ – Πού τοποθετούν την Εθνική Ελλάδας
