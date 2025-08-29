sports betsson
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Σπανούλης: «Δεν κάνω χάρη σε κανέναν, βγάζω το καπέλο στον Θανάση»
Μπάσκετ 29 Αυγούστου 2025 | 08:15

Σπανούλης: «Δεν κάνω χάρη σε κανέναν, βγάζω το καπέλο στον Θανάση»

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στην παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο με την Ιταλία και ξεκαθάρισε πως δεν κάνει χάρες σε κανέναν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Spotlight

Στην προσπάθεια που κατέβαλε η Εθνική, τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά απέναντι στην Ιταλία στάθηκε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Σπανούλης.

Παράλληλα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στην απόδοση του Θανάση Αντετοκούνμπο, ξεκαθαρίζοντας σε όλους πως δεν κάνει χάρες σε κανέναν.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά, επιθετικά είχαμε καλές και κάποιες όχι τόσο καλές στιγμές. Δεν κοιτάζω τα ατομικά στατιστικά, αλλά το είπα σε εκείνον καθώς ερχόμασταν στη συνέντευξη Τύπου, ο Κώστας (σ.σ. Αντετοκούνμπο) έκανε πολύ καλή δουλειά ακόμα και χωρίς να σκοράρει, ήταν πολύ καλός ο Παπανικολάου ήταν εκπληκτικός, ο Θανάσης ήταν καλός, όλα τα παιδιά έκαναν καλή δουλειά.

Πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερη υπομονή στην επίθεσή μας και να σκοράρουμε περισσότερους πόντους στον αιφνιδιασμό. Η ομάδα μπορεί να τρέξει, να σουτάρει και πρέπει να βρούμε λύσεις για να σκοράρουμε περισσότερο στο επιθετικό τρανζίσιον.

Έχω 12 παίκτες και μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικά σχήματα στο παιχνίδι μας. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και τους το λέω, το τουρνουά είναι μεγάλο σε διάρκεια. Αν θέλουμε να πάμε μακριά, πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι και να έχουν τη νοοτροπία του Κώστα (σ.σ. Αντετοκούνμπο): Ίσως σκοράρει 10, ίσως κανέναν, ίσως 2, ίσως 40, δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει όλοι να έχουν τον ρόλο τους και να δίνουν κάτι στην ομάδα.

Πολλές φορές μπορείς να έχεις ασίστ και πολλές φορές μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα για κάποιον παίκτη στο ένας εναντίον ενός. Γενικά έχουμε καλή συγκομιδή στις ασίστ στα φιλικά.

Είμαστε μια ομάδα, ο Γιάννης είναι ο Γιάννης, αλλά όλοι έχουμε πολύ καλή χημεία.

Ο Θανάσης είχε σοβαρό τραυματισμό πριν από 15 μήνες, αλλά είναι εκπληκτικός αθλητής και είναι ένα παιδί που δίνει τα πάντα για την ομάδα. Είχαμε μια συζήτηση πριν κληθεί στην Εθνική και του είπα ότι εξαρτάται από εκείνον. Μπορεί να μείνεις μία ή 15 ημέρες ή και να μείνεις στην ομάδα. Δεν κάνω χάρες εδώ, ο Θανάσης κέρδισε τη θέση του, πάλεψε, μας έδωσε πάθος, είναι καλός συμπαίκτης, είναι ομιλητικός. Παίζει για να νικήσει, δεν τον ενδιαφέρουν τα στατιστικά. Του βγάζω το καπέλο. Έκανε εκπληκτική προετοιμασία και κέρδισε τη θέση του εδώ».

Business
Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Unicredit – Alpha Bank: Το deal που αλλάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Eurobasket 2025 28.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα - Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία, για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News και Novasports Start.

Σύνταξη
Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)
Eurobasket 2025 28.08.25

Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)

Για το 3ο γκρουπ στο οποίο μετέχει και η Εθνική μας, η Γεωργία με ηγέτη τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι κατατρόπωσε την Ισπανία και πήρε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket με 83-69.

Σύνταξη
Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις
Μπάσκετ 28.08.25

Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι έτοιμος να παίξει στην πρεμιέρα της Euroleague στις 30 Σεπτεμβρίου με την Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Το συγκινητικό μήνυμα του Πολονάρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα με την Ελλάδα: «Να με σκέφτεστε και μένα»
Μπάσκετ 28.08.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Πολονάρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα με την Ελλάδα: «Να με σκέφτεστε και μένα»

Ο Ακίλε Πολονάρα, που δίνει μάχη με τη λευχαιμία, έστειλε μήνυμα στήριξης στην Εθνική ομάδα λίγο πριν την πρεμιέρας της στο Eurobasket κόντρα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ρίχνεται απόψε (28/8, 21:30 / ΕΡΤ NEWS) στη μάχη του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ιταλία, για την 1η αγωνιστική του Γ' ομίλου.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Μπάσκετ 27.08.25

Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας

Το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της πρώτης ημέρας (Τετάρτης 27/8)- Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
Οι κατηγορίες 29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ανάβυσσος: Διέρρηξαν σπίτι και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή
Ήξεραν πού χτυπούσαν 29.08.25

Διέρρηξαν σπίτι στην Ανάβυσσο και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Οι δράστες πήραν από το χρηματοκιβώτιο λεφτά και κοσμήματα, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας που υπήρχαν στο σπίτι στην Ανάβυσσο

Σύνταξη
Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody
Ψέματα 29.08.25

«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody

«Η ταινία είναι γεμάτη ανακρίβιες» δήλωσε η Β., η γυναίκα που πριν τέσσερις μήνες είπε ότι είναι η κόρη του leader των Queen Φρέντι Μέρκιουρι - έστω κι αν πολλοί δεν την πιστεύουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση
Στηρίζουν οι ΗΠΑ 29.08.25

Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 κατά του Ιράν μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση

Τι αποφάσισαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία (Ε3) - Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback» - Η στάση των ΗΠΑ, τι λέει η Τεχεράνη - Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
Μήνυμα 29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων – Επιστολή στον ΟΗΕ
Απειλή για τη σταθερότητα 29.08.25

Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων - Επιστολή της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια - «Γελοίο να λες ότι θα πολεμήσεις τη διάδοση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Σύνταξη
Eurostat: Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα
Eurostat 29.08.25

Η διατροφική ανασφάλεια πλήττει το 35% των φτωχών νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Εurostat πάνω από ένα στα τρία φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για να έχει μέρα παρά μέρα ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης θρεπτικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
