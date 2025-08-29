Σπανούλης: «Δεν κάνω χάρη σε κανέναν, βγάζω το καπέλο στον Θανάση»

Στην προσπάθεια που κατέβαλε η Εθνική, τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά απέναντι στην Ιταλία στάθηκε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Σπανούλης.

Παράλληλα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στην απόδοση του Θανάση Αντετοκούνμπο, ξεκαθαρίζοντας σε όλους πως δεν κάνει χάρες σε κανέναν.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά, επιθετικά είχαμε καλές και κάποιες όχι τόσο καλές στιγμές. Δεν κοιτάζω τα ατομικά στατιστικά, αλλά το είπα σε εκείνον καθώς ερχόμασταν στη συνέντευξη Τύπου, ο Κώστας (σ.σ. Αντετοκούνμπο) έκανε πολύ καλή δουλειά ακόμα και χωρίς να σκοράρει, ήταν πολύ καλός ο Παπανικολάου ήταν εκπληκτικός, ο Θανάσης ήταν καλός, όλα τα παιδιά έκαναν καλή δουλειά.

Πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερη υπομονή στην επίθεσή μας και να σκοράρουμε περισσότερους πόντους στον αιφνιδιασμό. Η ομάδα μπορεί να τρέξει, να σουτάρει και πρέπει να βρούμε λύσεις για να σκοράρουμε περισσότερο στο επιθετικό τρανζίσιον.

Έχω 12 παίκτες και μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικά σχήματα στο παιχνίδι μας. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και τους το λέω, το τουρνουά είναι μεγάλο σε διάρκεια. Αν θέλουμε να πάμε μακριά, πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι και να έχουν τη νοοτροπία του Κώστα (σ.σ. Αντετοκούνμπο): Ίσως σκοράρει 10, ίσως κανέναν, ίσως 2, ίσως 40, δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει όλοι να έχουν τον ρόλο τους και να δίνουν κάτι στην ομάδα.

Πολλές φορές μπορείς να έχεις ασίστ και πολλές φορές μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα για κάποιον παίκτη στο ένας εναντίον ενός. Γενικά έχουμε καλή συγκομιδή στις ασίστ στα φιλικά.

Είμαστε μια ομάδα, ο Γιάννης είναι ο Γιάννης, αλλά όλοι έχουμε πολύ καλή χημεία.

Ο Θανάσης είχε σοβαρό τραυματισμό πριν από 15 μήνες, αλλά είναι εκπληκτικός αθλητής και είναι ένα παιδί που δίνει τα πάντα για την ομάδα. Είχαμε μια συζήτηση πριν κληθεί στην Εθνική και του είπα ότι εξαρτάται από εκείνον. Μπορεί να μείνεις μία ή 15 ημέρες ή και να μείνεις στην ομάδα. Δεν κάνω χάρες εδώ, ο Θανάσης κέρδισε τη θέση του, πάλεψε, μας έδωσε πάθος, είναι καλός συμπαίκτης, είναι ομιλητικός. Παίζει για να νικήσει, δεν τον ενδιαφέρουν τα στατιστικά. Του βγάζω το καπέλο. Έκανε εκπληκτική προετοιμασία και κέρδισε τη θέση του εδώ».