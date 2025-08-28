Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.
Φινάλε και στην δεύτερη ημέρα του Eurobasket 2025, με την Εθνική Ελλάδας να ξεκινά με πολύτιμη νίκη επί της Ιταλίας με 75-66 για τον Γ’ όμιλο, έχοντας σε σούπερ ημέρα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 31 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από εκεί και πέρα για τον ίδιο όμιλο η Γεωργία έκανε την έκπληξη απέναντι στην αποδυναμωμένη Ισπανία, επικρατώντας με 83-69, ενώ στο τρίτο ματς του ομίλου η Βοσνία – Ερζεγοβίνη νίκησε εύκολα την οικοδέσποινα Κύπρο με 91-64.
Επόμενο παιχνίδι για την Εθνική μας, αυτό με την Κύπρο στις 30 Αυγούστου και ώρα 18:15 στη Λεμεσό.
Εξάλλου νίκες πέτυχαν για τον Δ’ όμιλο και το Ισραήλ, η Γαλλία, και η Πολωνία.
Τα αποτελέσματα της 2ης ημέρας στο Eurobasket 2025
Πέμπτη 28/8
Γ’ όμιλος
Γεωργία – Ισπανία 83-69
Βοσνία – Ερζεγοβίνη 91-64
Ελλάδα – Ιταλία 75-66
Δ’ όμιλος
Ισραήλ – Ισλανδία 83-71
Βέλγιο – Γαλλία 64-92
Σλοβενία – Πολωνία 95-105
Το πρόγραμμα της Παρασκευής (29/8)
Παρασκευή 29/8
Α΄ όμιλος
Τουρκία – Τσεχία 14:45
Εσθονία – Λετονία 18:00
Πορτογαλία – Σερβία 21:15
Β’ όμιλος
Γερμανία – Σουηδία 13:30
Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30
Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30
