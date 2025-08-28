Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Φινάλε και στην δεύτερη ημέρα του Eurobasket 2025, με την Εθνική Ελλάδας να ξεκινά με πολύτιμη νίκη επί της Ιταλίας με 75-66 για τον Γ’ όμιλο, έχοντας σε σούπερ ημέρα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 31 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από εκεί και πέρα για τον ίδιο όμιλο η Γεωργία έκανε την έκπληξη απέναντι στην αποδυναμωμένη Ισπανία, επικρατώντας με 83-69, ενώ στο τρίτο ματς του ομίλου η Βοσνία – Ερζεγοβίνη νίκησε εύκολα την οικοδέσποινα Κύπρο με 91-64.

Επόμενο παιχνίδι για την Εθνική μας, αυτό με την Κύπρο στις 30 Αυγούστου και ώρα 18:15 στη Λεμεσό.

Εξάλλου νίκες πέτυχαν για τον Δ’ όμιλο και το Ισραήλ, η Γαλλία, και η Πολωνία.

Τα αποτελέσματα της 2ης ημέρας στο Eurobasket 2025

Πέμπτη 28/8



Γ’ όμιλος

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Βοσνία – Ερζεγοβίνη 91-64

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

Δ’ όμιλος

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Βέλγιο – Γαλλία 64-92

Σλοβενία – Πολωνία 95-105

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (29/8)

Παρασκευή 29/8

Α΄ όμιλος

Τουρκία – Τσεχία 14:45

Εσθονία – Λετονία 18:00

Πορτογαλία – Σερβία 21:15

Β’ όμιλος

Γερμανία – Σουηδία 13:30

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30