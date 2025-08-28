Βοσνία – Κύπρος 91-64: Οι Κύπριοι δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό… (vid)
Η Κύπρος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη Βοσνία κι έτσι ηττήθηκε με το βαρύ 91-64 στην πρεμιέρα του Eurobasket, για τον 3ο όμιλο στον οποίο μετέχει και η Εθνική Ελλάδας.
Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025 η Κύπρος, η οποία στην παρθενική της εμφάνιση στη διοργάνωση είδε τη Βοσνία να επικρατεί με 91-64 για την 1η αγωνιστική του Γ’ ομίλου, στον οποίο μετέχει και η Εθνικής μας.
Οι Βόσνιοι είχαν τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, μην αφήνοντας πολλά περιθώρια στους Κύπριους, πλην κάποιων σερί τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά για την ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς με 18 πόντους, ενώ από δέκα πόντους μέτρησαν οι Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς, Αμάρ Γκέγκιτς και Αντίν Βράμπατς. Από πλευράς Κυπρίων, ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής είχες 22 πόντους και ο Φίλιππος Τίγκας 12.
Τα δεκάλεπτα: 23-13, 47-26, 58-49, 91-64
Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
ΒΟΣΝΙΑ (Μπεκίρ): Νούρκιτς 18 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρόμπερσον 8 (1/2 δίποντα, 2/9 τρίποντα), Αλιμπέγκοβιτς 10 (2/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 8 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκέγκιτς 10 (2 τρίποντα, 6 ασίστ), Πενάβα 7, Λάζιτς 7 (1), Χρέλια 4, Βράμπατς 10 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καμένιας 9 (8 ριμπάουντ).
ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 22 (3/6 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 6 ασίστ), Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 5 (1), Ηλιάδης 5 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ, Γιανναράς, Κυμής, Τίγκας 12 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουίλις 9 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ), Στυλιανού 7 (1/7 τρίποντα).
