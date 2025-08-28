sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Η παρουσίαση των αντιπάλων της Εθνικής στο Eurobasket
Μπάσκετ 28 Αυγούστου 2025 | 11:17

Η παρουσίαση των αντιπάλων της Εθνικής στο Eurobasket

Τα ρόστερ, οι κορυφαίοι παίκτες και οι στόχοι των ομάδων που θα βρει απέναντί της η Εθνική Ελλάδος στη φάση των ομίλων του Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Spotlight

Το Eurobasket ξεκίνησε και η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στον Γ’ όμιλο όπου θα αντιμετωπίσει τις Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία, Γεωργία και φυσικά την Κύπρο, η οποία και θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια του γκρουπ για τη διοργάνωση. Ξεκίνημα κόντρα στην Ιταλία για την γαλανόλευκη το βράδυ της Πέμπτης.

Πρόκειται για έναν αρκετά δυνατό όμιλο με παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ όπως η «φούρια ρόχα» και η «σκουάντρα ατζούρα», αλλά και ομάδες που μπορούν να κάνουν τη… ζημιά όπως οι Γεωργιανοί και οι Βόσνιοι. Οι Κύπριοι βρίσκονται πιο πίσω, αλλά ως οικοδεσπότες κανείς δεν πρέπει να τους υποτιμήσει. Δείτε αναλυτικά τους αντιπάλους της Εθνικής μας…

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η «φούρια ρόχα» μπαίνει στο τουρνουά ως η κάτοχος του τίτλου, αφού το 2022 έφτασε ως το τέλος αν και λίγοι ήταν εκείνοι που την περιμέναν να το κάνει. Οι Ισπανοί έχουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους σε σχέση με άλλα χρόνια, όμως παραμένουν ένα μεγάλο… σχολείο στο μπάσκετ.

Παραμένουν φυσικά οι… κακοί μας δαίμονες όμως πλέον φοβίζουν όπως έκαναν παλαιότερα. Το ταλέντο τους πάντως παραμένει σε καλό επίπεδο και όσοι τους αντιμετωπίσουν θα χρειαστεί να είναι αρκετά προσεκτικοί. Ειδικά απέναντι σε παίκτες όπως οι Αλντάμα, Χουάντσο, Γουίλι και Μπριθουέλα.

Το ρόστερ

Σάντι Αλντάμα
Ντάριο Μπριθουέλα
Μάριο Σεντ-Σούπερι
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Γουίλι Ερνανγκόμεθ
Σέρχιο Ντε Λαρέα
Τσάμπι Λόπεθ-Αρόστεγκι
Ζοέλ Πάρα
Χάιμε Πραντίγια
Ζοσέπ Πουέρτο
Γιανκούμπα Σίμα
Σάντι Γιούστα

ΙΤΑΛΙΑ

Οι Ιταλοί ήταν εκείνοι που το 2022 είχαν πετάξει εκτός προημιτελικών τη Σερβία. Μια καλά δομημένη ομάδα από τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο που μπορεί να βάλει δύσκολα σε άλλες καλές ομάδες. Όπως οι Ισπανοί δεν έχει πλέον το ταλέντο άλλων ετών, αλλά μπορεί να ελπίζει σε μια καλή πορεία.

Παίκτες όπως οι Μέλι, Παγιόλα και Φοντέκιο θα δώσουν εμπειρία σε παίκτες όπως οι Πρότσιντα και Σπανιόλο που θεωρούνται μεγάλα ταλέντα. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον «γερόλυκο» Ντανίλο Γκαλινάρι, που μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια αλλά παραμένει ένας εντυπωσιακός παίκτης.

Το ρόστερ

Μάριο Σπίσου
Ντάριους Τόμπσον
Ντανίλο Γκαλινάρι
Νίκολο Μέλι
Σιμόνε Φοντέκιο
Τζιανπάολο Ρίτσι
Ματέο Σπανιόλο
Γκαμπριέλε Πρότσιντα
Σαλιού Νιάνγκ
Μόμο Ντιουφ
Νίκολα Ακέλε
Αλεσάντρο Παγιόλα

ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι Γεωργιανοί θέλουν να αποτελέσουν, δίχως αμφιβολία, την έκπληξη του ομίλου. Μια ομάδα που βασίζεται κυρίως στις καλές μονάδες που διαθέτει, ωστόσο ξέρει πως όταν χρειαστεί το «βάθος» του πάγκου υπάρχει σημαντικό πρόβλημα.

Φυσικά από το ρόστερ της ξεχωρίζουν οι ΝΒΑερ Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι, ο Σενγκέλια που καλείται να μείνει υγιείς, ο «αειθαλής» Σερμανίντι που ακόμα παίζει σε υψηλό επίπεδο και ο νατουραλιζέ από Μπόλντγουιν που αγωνίστηκε πέρσι στην Μπασκόνια και τώρα ανήκει στην Μπάγερν Μονάχου.

Το ρόστερ

Ράτι Αντροκελασβίλι
Καμάρ Μπόλντγουιν
Γκιόργκι Οχκικίτζε
Ντούντα Σανάτζε
Κάχα Γινχαράτζε
Αλεξάντρε Πεβάτζε
Μπέκα Μπουριανάτζε
Τορνίκε Σενγκέλια
Γκιόργκι Κορσάντια
Γκόγκα Μπιτάτζε
Γκιόρκι Σερμαντίνι
Ίλια Λονταρίτζε
Σάντρο Μαμουκελασβίλι

ΒΟΣΝΙΑ

Οι Βόσνιοι δεν έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως την καλή φουρνιά που είχαν στις μικρές εθνικές ομάδες πριν περίπου δέκα χρόνια, όμως κατάφεραν να βρίσκονται στο Eurobasket, ψάχνοντας να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση σε ένα δύσκολο όμιλο.

Από τους παίκτες της ομάδας τα «φώτα» πέφτουν στον ΝΒΑερ Νούρκιτς, στον γνώριμό μας από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, Άτιτς, στον Κενάν Καμένιας της Dubai BC, αλλά και στον νατουραλιζέ Τζον Ρόμπερσον.

To ρόστερ

Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς
Έντιν Άτιτς
Γιουσούφ Νούρκιτς
Μίραλεμ Χαλίλοβιτς
Αμάρ Γκέγκιτς
Αϊντίν Πενάβα
Αλεκσάνταρ Λάζιτς
Αντίν Βράμπατς
Αντνάν Αρσλάναγκιτς
Κενάν Καμένιας
Τζον Ρόμπερσον
Ταρίκ Χρέλια

ΚΥΠΡΟΣ

Τέλος, οι Κύπριοι θέλησαν να διοργανώσουν έναν όμιλο για να πάρουν το εισιτήριο για το Eurobasket και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε κορυφαίες ομάδες. Πρόκειται για το πιο αδύναμο σύνολο στο γκρουπ, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου η Κύπρος μπορεί να κάνει τη… ζημιά αν χρειαστεί.

Οι παίκτες που αναμένεται να ξεχωρίσουν είναι ο Ανδρέας Χριστοδούλου που έχει περάσει από πολλές ομάδες της Stoiximan GBL, o Στέφανος Ιλιάδης, αλλά και ο νατουραλιζέ, Ντάραλ Γουίλις που έχει αγωνιστεί στον Άρη.

Το ρόστερ

Ανδρέας Χριστοδούλου
Ιωάννης Γιανναράς
Αενέας Γιουνγκ
Μιχάλης Κούμης
Στέφανος Ιλιάδης
Χρήστος Λοϊζίδης
Σιμόν Μιχαήλ
Ιωάννης Πασιαλής
Κωνσταντίνος Σιμιτζής
Νίκος Στυλιανού
Φίλιππος Τίγκας
Ντάραλ Γουίλις

Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ρίχνεται απόψε (28/8, 21:30 / ΕΡΤ NEWS) στη μάχη του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ιταλία, για την 1η αγωνιστική του Γ' ομίλου.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Μπάσκετ 27.08.25

Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας

Το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της πρώτης ημέρας (Τετάρτης 27/8)- Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94: Άνετη νίκη στην πρεμιέρα με πρωταγωνιστή τον Βαλαντσιούνας
Μπάσκετ 27.08.25

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94: Άνετη νίκη στην πρεμιέρα με πρωταγωνιστή τον Βαλαντσιούνας

Η Λιθουανία είχε εύκολο έργο απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, επικρατώντας 94-70 στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Σύνταξη
Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
Μπάσκετ 27.08.25

Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Η ανυπομονησία του Κίναν Έβανς για επιστροφή στη δράση είναι τεράστια και δεν το κρύβει. Τι είπαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά την πρώτη συγκέντρωσή τους στο ΣΕΦ για την έναρξη της σεζόν.

Σύνταξη
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
Eurobasket 2025 26.08.25

Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

O Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας νοσηλεύεται λόγω οξείας λοίμωξης και δεν θα καθίσει στον πάγκο στον πρώτο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»
Μπάσκετ 26.08.25

Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας «πέταξε» για την Κύπρο όπου θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025 και κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στον «άσο», προσθέτοντας πως το όποιο θέμα το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι...

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατέσσερις οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - 14 οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
