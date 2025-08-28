Η παρουσίαση των αντιπάλων της Εθνικής στο Eurobasket

Το Eurobasket ξεκίνησε και η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στον Γ’ όμιλο όπου θα αντιμετωπίσει τις Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία, Γεωργία και φυσικά την Κύπρο, η οποία και θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια του γκρουπ για τη διοργάνωση. Ξεκίνημα κόντρα στην Ιταλία για την γαλανόλευκη το βράδυ της Πέμπτης.

Πρόκειται για έναν αρκετά δυνατό όμιλο με παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ όπως η «φούρια ρόχα» και η «σκουάντρα ατζούρα», αλλά και ομάδες που μπορούν να κάνουν τη… ζημιά όπως οι Γεωργιανοί και οι Βόσνιοι. Οι Κύπριοι βρίσκονται πιο πίσω, αλλά ως οικοδεσπότες κανείς δεν πρέπει να τους υποτιμήσει. Δείτε αναλυτικά τους αντιπάλους της Εθνικής μας…

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η «φούρια ρόχα» μπαίνει στο τουρνουά ως η κάτοχος του τίτλου, αφού το 2022 έφτασε ως το τέλος αν και λίγοι ήταν εκείνοι που την περιμέναν να το κάνει. Οι Ισπανοί έχουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους σε σχέση με άλλα χρόνια, όμως παραμένουν ένα μεγάλο… σχολείο στο μπάσκετ.

Παραμένουν φυσικά οι… κακοί μας δαίμονες όμως πλέον φοβίζουν όπως έκαναν παλαιότερα. Το ταλέντο τους πάντως παραμένει σε καλό επίπεδο και όσοι τους αντιμετωπίσουν θα χρειαστεί να είναι αρκετά προσεκτικοί. Ειδικά απέναντι σε παίκτες όπως οι Αλντάμα, Χουάντσο, Γουίλι και Μπριθουέλα.

Το ρόστερ

Σάντι Αλντάμα

Ντάριο Μπριθουέλα

Μάριο Σεντ-Σούπερι

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Σέρχιο Ντε Λαρέα

Τσάμπι Λόπεθ-Αρόστεγκι

Ζοέλ Πάρα

Χάιμε Πραντίγια

Ζοσέπ Πουέρτο

Γιανκούμπα Σίμα

Σάντι Γιούστα

ΙΤΑΛΙΑ

Οι Ιταλοί ήταν εκείνοι που το 2022 είχαν πετάξει εκτός προημιτελικών τη Σερβία. Μια καλά δομημένη ομάδα από τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο που μπορεί να βάλει δύσκολα σε άλλες καλές ομάδες. Όπως οι Ισπανοί δεν έχει πλέον το ταλέντο άλλων ετών, αλλά μπορεί να ελπίζει σε μια καλή πορεία.

Παίκτες όπως οι Μέλι, Παγιόλα και Φοντέκιο θα δώσουν εμπειρία σε παίκτες όπως οι Πρότσιντα και Σπανιόλο που θεωρούνται μεγάλα ταλέντα. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον «γερόλυκο» Ντανίλο Γκαλινάρι, που μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια αλλά παραμένει ένας εντυπωσιακός παίκτης.

Το ρόστερ

Μάριο Σπίσου

Ντάριους Τόμπσον

Ντανίλο Γκαλινάρι

Νίκολο Μέλι

Σιμόνε Φοντέκιο

Τζιανπάολο Ρίτσι

Ματέο Σπανιόλο

Γκαμπριέλε Πρότσιντα

Σαλιού Νιάνγκ

Μόμο Ντιουφ

Νίκολα Ακέλε

Αλεσάντρο Παγιόλα

ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι Γεωργιανοί θέλουν να αποτελέσουν, δίχως αμφιβολία, την έκπληξη του ομίλου. Μια ομάδα που βασίζεται κυρίως στις καλές μονάδες που διαθέτει, ωστόσο ξέρει πως όταν χρειαστεί το «βάθος» του πάγκου υπάρχει σημαντικό πρόβλημα.

Φυσικά από το ρόστερ της ξεχωρίζουν οι ΝΒΑερ Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι, ο Σενγκέλια που καλείται να μείνει υγιείς, ο «αειθαλής» Σερμανίντι που ακόμα παίζει σε υψηλό επίπεδο και ο νατουραλιζέ από Μπόλντγουιν που αγωνίστηκε πέρσι στην Μπασκόνια και τώρα ανήκει στην Μπάγερν Μονάχου.

Το ρόστερ

Ράτι Αντροκελασβίλι

Καμάρ Μπόλντγουιν

Γκιόργκι Οχκικίτζε

Ντούντα Σανάτζε

Κάχα Γινχαράτζε

Αλεξάντρε Πεβάτζε

Μπέκα Μπουριανάτζε

Τορνίκε Σενγκέλια

Γκιόργκι Κορσάντια

Γκόγκα Μπιτάτζε

Γκιόρκι Σερμαντίνι

Ίλια Λονταρίτζε

Σάντρο Μαμουκελασβίλι

ΒΟΣΝΙΑ

Οι Βόσνιοι δεν έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως την καλή φουρνιά που είχαν στις μικρές εθνικές ομάδες πριν περίπου δέκα χρόνια, όμως κατάφεραν να βρίσκονται στο Eurobasket, ψάχνοντας να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση σε ένα δύσκολο όμιλο.

Από τους παίκτες της ομάδας τα «φώτα» πέφτουν στον ΝΒΑερ Νούρκιτς, στον γνώριμό μας από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, Άτιτς, στον Κενάν Καμένιας της Dubai BC, αλλά και στον νατουραλιζέ Τζον Ρόμπερσον.

To ρόστερ

Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς

Έντιν Άτιτς

Γιουσούφ Νούρκιτς

Μίραλεμ Χαλίλοβιτς

Αμάρ Γκέγκιτς

Αϊντίν Πενάβα

Αλεκσάνταρ Λάζιτς

Αντίν Βράμπατς

Αντνάν Αρσλάναγκιτς

Κενάν Καμένιας

Τζον Ρόμπερσον

Ταρίκ Χρέλια

ΚΥΠΡΟΣ

Τέλος, οι Κύπριοι θέλησαν να διοργανώσουν έναν όμιλο για να πάρουν το εισιτήριο για το Eurobasket και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε κορυφαίες ομάδες. Πρόκειται για το πιο αδύναμο σύνολο στο γκρουπ, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου η Κύπρος μπορεί να κάνει τη… ζημιά αν χρειαστεί.

Οι παίκτες που αναμένεται να ξεχωρίσουν είναι ο Ανδρέας Χριστοδούλου που έχει περάσει από πολλές ομάδες της Stoiximan GBL, o Στέφανος Ιλιάδης, αλλά και ο νατουραλιζέ, Ντάραλ Γουίλις που έχει αγωνιστεί στον Άρη.

Το ρόστερ

Ανδρέας Χριστοδούλου

Ιωάννης Γιανναράς

Αενέας Γιουνγκ

Μιχάλης Κούμης

Στέφανος Ιλιάδης

Χρήστος Λοϊζίδης

Σιμόν Μιχαήλ

Ιωάννης Πασιαλής

Κωνσταντίνος Σιμιτζής

Νίκος Στυλιανού

Φίλιππος Τίγκας

Ντάραλ Γουίλις