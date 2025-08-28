sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!
Μπάσκετ 28 Αυγούστου 2025

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ρίχνεται απόψε (28/8, 21:30 / ΕΡΤ NEWS) στη μάχη του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ιταλία, για την 1η αγωνιστική του Γ' ομίλου.

Στη μάχη του Eurobasket με πίστη και όρεξη για διάκριση ρίχνεται το βράδυ της Πέμπτης (28/8, 21:30 / ΕΡΤ NEWS, Novasport Start) η Εθνική Ελλάδας. Η «επίσημη αγαπημένη» όλων των Ελλήνων ξεκινά με ντέρμπι τις υποχρεώσεις της στον Γ’ όμιλο, αντιμετωπίζοντας την ισχυρή Ιταλία για την 1η αγωνιστική του γκρουπ που φιλοξενείται στη Λεμεσό.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν αποκλείεται να είναι και το πιο κρίσιμο στον όμιλο της γαλανόλευκης, αφού οι Ιταλοί είναι οι πιο ποιοτικοί αντίπαλοι που θα βρει μπροστά της. Ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς μας ολοκλήρωσαν την προετοιμασία χωρίς προβλήματα, με τον «V-Span» να δηλώνει στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης ότι το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του τον αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο, ενώ παράλληλα τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είχε κάποια μικροπροβλήματα κατά την περίοδο της προετοιμασίας, τα έχει ξεπεράσει πλήρως και θα αγωνίζεται χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό.

«Δεν προσπαθούμε να βάλουμε παραπάνω πίεση. Είναι σημαντικό παιχνίδι, όπως τα υπόλοιπα. Κοιτάζω μέρα τη μέρα. Είχαμε μια σταθερή προετοιμασία. Ξέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας, τι ομάδα είμαστε. Είμαι αισιόδοξος για το Eurobasket», δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, δίνοντας πρώτος το σύνθημα για μια πορεία της Εθνικής που άπαντες ελπίζουν να φτάσει μέχρι τα μετάλλια, για πρώτη φορά μετά το 2009 όταν ακόμη ο Βασίλης Σπανούλης ήταν παίκτης της. Τότε, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης είχε νικήσει και πάλι την Ιταλία, όπως ακριβώς θέλει η Εθνική να ξεκινήσει και το φετινό τουρνουά.

Ως προς την αντίπαλο της Εθνικής, Ιταλία, μπαίνει και αυτή στο τουρνουά με στόχο τη διάκριση, αφού ούτε η εμπειρία της λείπει, ούτε η ποιότητα. Με τον… ιδιαίτερο, Τζιανμάρκο Ποτσέκο, που δήλωσε ότι σκοπεύει να σταματήσει τον Γιάννη με… ελεύθερο σκοπευτή, να έχει επιστρέψει στον πάγκο της και με σπουδαίους ηγέτες εντός παρκέ, η «σκουάντρα ατζούρα»… καλοβλέπει και αυτή τα μετάλλια, στηριζόμενοι σε παίκτες όπως ο Σιμόνε Φοντέκιο των Μαϊάμι Χιτ και οι πολύπειροι Ντανίλο Γκαλινάρι και Νικολό Μέλι, οι οποίοι δίπλα τους θα έχουν τους νεαρούς και υπερταλαντούχους, Γκαμπριέλε Πρότσιντα της Ρεάλ Μαδρίτης, Ματέο Σπανιόλο της Μπασκόνια και Σαλιού Νιάνγκ της Βίρτους Μπολόνια.

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

Η αποστολή της Ελλάδας: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Κατσίβελης, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Η αποστολή της Ιταλίας: Μάρκο Σπίσου, Ντανίλο Γκαλινάρι, Σιμόνε Φοντέκιο, Γκαμπριέλε Πρότσιντα, Ματέο Σπανιόλο, Μόμο Ντιουφ, Νίκολα Ακέλε, Νικολό Μέλι, Τζανπάολο Ρίτσι, Σαλιού Νιάνγκ, Ντάριους Τόμπσον, Αλεσάντρο Παγιόλα.

