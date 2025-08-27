Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη ενόψει Eurobasket: «Με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της η Εθνική»

Η Εθνική Ανδρών ξεκινά την Πέμπτη (28/8, 21:30) τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025 αντιμετωπίζοντας την Ιταλία και ο Νίκος Γκάλης θέλησε μα στείλει το δικό του μήνυμα συσπείρωσης και συμπαράστασης στον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του.

Ο μεγαλύτερος Έλληνας καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών, ο οποίος έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την χρυσή επιτυχία του Ευρωμπάσκετ του ’87 έγραψε στο προφίλ του στα προφίλ που διατηρεί στα social media: «Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας».

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για την Εθνική