Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη ενόψει Eurobasket: «Με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της η Εθνική»
Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της συμμετοχής της Εθνικής μας ομάδας στο EuroBasket 2025.
Η Εθνική Ανδρών ξεκινά την Πέμπτη (28/8, 21:30) τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025 αντιμετωπίζοντας την Ιταλία και ο Νίκος Γκάλης θέλησε μα στείλει το δικό του μήνυμα συσπείρωσης και συμπαράστασης στον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του.
Ο μεγαλύτερος Έλληνας καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών, ο οποίος έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την χρυσή επιτυχία του Ευρωμπάσκετ του ’87 έγραψε στο προφίλ του στα προφίλ που διατηρεί στα social media: «Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας».
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για την Εθνική
🏀 Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο #EuroBasket2025
Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας 🇬🇷 είναι η Ομάδα μας. #pantadipla #NickGalis #basketball #legacy pic.twitter.com/9k2Nazghb5
— Nick Galis (@NickGalis6) August 27, 2025
