Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
«Πέταξε» για Κύπρο και για διάκριση στο Eurobasket η Εθνική (pics)
Μπάσκετ 26 Αυγούστου 2025 | 12:24

Η Εθνική Ελλάδας αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) για την Κύπρο, όπου θα διεξαχθεί η πρώτη φάση του Eurobasket 2025.

Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025 ξεκίνησε! Η «γαλανόλευκη» αποστολή βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τρίτης (26/8), από όπου αναχωρεί για την Κύπρο, όπου θα δώσει τα πρώτα παιχνίδια της στο σπουδαίο τουρνουά, με την ελπίδα για μια σημαντική διάκριση μετά από χρόνια.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θα ταξιδέψουν για τη Λάρνακα και από εκεί οδικώς για τη Λεμεσό. Μάλιστα, στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανός», θα διεξαχθούν τα ματς της ομάδας, για το Group C.

Δείτε εικόνες από την αναχώρηση:

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδος

Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Βασίλης Τολιόπουλος
Δημήτρης Κατσίβελης
Ντίνος Μήτογλου
Κώστας Παπανικολάου
Κώστας Σλούκας
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Κώστας Αντετοκούνμπο
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Αλέξανδρος Σαμοντούροφ
Θάνασης Αντετοκούνμπο

Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Μοχάμεντ για αντί-Ιωαννίδη»
Super League 26.08.25

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Μοχάμεντ - Τι δήλωσε αιγυπτιακή «πηγή» για την υπόθεση

Αιγυπτιακή ιστοσελίδα παρουσίασε αποκλειστικό ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μοσταφά Μοχάμεντ, με δηλώσεις προσώπου που γνωρίζει την υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Super League 26.08.25

Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός απαιτεί περισσότερα χρήματα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένει την άδεια της Μπόκα για να έρθει στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική

Το τρίτο σετ και η απώλειά του, παρά το σημαντικό προβάδισμα, έφερε τελικά την ήττα – αποκλεισμό της Ελλάδας, από τη Γαλλία (3-1). Σπουδαία η παρουσία των διεθνών μας με τις Ανθούλη, Μπακοδήμου και Στράντζαλη να κάνουν ξανά μεγάλη εμφάνιση.

Σύνταξη
Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»
Μπάσκετ 26.08.25

Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας «πέταξε» για την Κύπρο όπου θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025 και κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στον «άσο», προσθέτοντας πως το όποιο θέμα το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι...

Σύνταξη
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)
Σοβαρό επεισόδιο 25.08.25

Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε με τη λήξη του παιχνιδιού Δομινικανή Δημοκρατία - Αργεντινή, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία για το FIBA AmeriCup - Συμπλοκή και γροθιές ανάμεσα στους παίκτες.

Σύνταξη
Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»
Μπάσκετ 25.08.25

Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»

O τζένεραλ μάνατζερ των Χιούστον Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν βάζει τέλος στη φημολογία στην πιθανότητα ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Μοχάμεντ για αντί-Ιωαννίδη»
Super League 26.08.25

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Μοχάμεντ - Τι δήλωσε αιγυπτιακή «πηγή» για την υπόθεση

Αιγυπτιακή ιστοσελίδα παρουσίασε αποκλειστικό ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μοσταφά Μοχάμεντ, με δηλώσεις προσώπου που γνωρίζει την υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα
Super League 26.08.25

Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός απαιτεί περισσότερα χρήματα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένει την άδεια της Μπόκα για να έρθει στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair Γκρέιντον Κάρτερ για όλα
Go Fun 26.08.25

Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair για όλα

Ο Γκρέιντον Κάρτερ, ο άνδρας που επαναπροσδιόρισε το lifestyle Τύπο με τη θητεία του στη βίβλο του Χόλιγουντ Vanity Fair, μίλησε στην El Pais για τη φτήνια της νέα show biz

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη
Πολιτική 26.08.25

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη

Ο εκπρόσωπος

Σύνταξη
Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική

Το τρίτο σετ και η απώλειά του, παρά το σημαντικό προβάδισμα, έφερε τελικά την ήττα – αποκλεισμό της Ελλάδας, από τη Γαλλία (3-1). Σπουδαία η παρουσία των διεθνών μας με τις Ανθούλη, Μπακοδήμου και Στράντζαλη να κάνουν ξανά μεγάλη εμφάνιση.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Μανέ: «Είναι τρελοί οι οπαδοί του» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Μανέ: «Είναι τρελοί οι οπαδοί του» (pics, vids)

Ο Αμπντουλί Μανέ έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τη σουηδική Μιάλμπι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο επιθετικός από τη Γκάμπια.

Σύνταξη
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26.08.25

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τρελάθηκε» ο Κάραγκερ στο νικηφόρο γκολ της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ (vid)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

«Τρελάθηκε» ο Κάραγκερ στο νικηφόρο γκολ της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ (vid)

Θρύλος της Λίβερπουλ και γέννημα-θρέμμα της πόλης, ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν θα μπορούσε να μην πανηγυρίσει με την ψυχή του το γκολ που χάρισε στους «ρεντς» τη νίκη επί της Νιούκαστλ...

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν
Σφοδρά πυρά 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν

Το in.gr αποκάλυψε ότι σε ένα άσχετο νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να ακρωτηριάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο Αθηνών

Με τα πυρά από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αντιπολίτευση να είναι σφοδρά για την κατάσταση του ΕΣΥ στη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», έχοντας πλάι του τον υπουργός Υγείας

Σύνταξη
