«Πέταξε» για Κύπρο και για διάκριση στο Eurobasket η Εθνική (pics)

Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025 ξεκίνησε! Η «γαλανόλευκη» αποστολή βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τρίτης (26/8), από όπου αναχωρεί για την Κύπρο, όπου θα δώσει τα πρώτα παιχνίδια της στο σπουδαίο τουρνουά, με την ελπίδα για μια σημαντική διάκριση μετά από χρόνια.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θα ταξιδέψουν για τη Λάρνακα και από εκεί οδικώς για τη Λεμεσό. Μάλιστα, στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανός», θα διεξαχθούν τα ματς της ομάδας, για το Group C.

Δείτε εικόνες από την αναχώρηση:

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδος

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Βασίλης Τολιόπουλος

Δημήτρης Κατσίβελης

Ντίνος Μήτογλου

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

Θάνασης Αντετοκούνμπο