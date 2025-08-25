Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Τα κανάλια που δείχνουν τα παιχνίδια της Εθνικής
Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ομίλων της διοργάνωσης του Eurobasket 2025 - Από δύο κανάλια η μετάδοση των αγώνων της Εθνικής Ελλάδας.
- Απόγνωση ή ευρηματικότητα; Σε αεροπλάνα του Ψυχρού Πολέμου και τακτικές Α’ ΠΠ καταφεύγουν οι Ουκρανοί
- Μπορούν πάνοπλοι στρατιώτες να πατάξουν το έγκλημα; - Τι λένε τα στοιχεία και η εμπειρία
- Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι: Κατέρρευσε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό
- «Φωτιά» οι τιμές στις φοιτητικές κατοικίες – Τι ωθεί στην εκτόξευση των ενοικίων
Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket 2025 (27/8-14/9), με την Εθνική Ελλάδος να είναι πανέτοιμη για την πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία στη Λεμεσό (28/8, 21:30), με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τις Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο.
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απολογισμό 4 νίκες και 3 ήττες, με τη Γαλλία να επικρατεί με 92-77 στο ΟΑΚΑ στη χθεσινή πρόβα τζενεράλε ενόψει του Eurobasket.
Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τα κανάλια Novasports, με την ΕΡΤ να μεταδίδει επίσης τα ματς της Εθνικής μας ομάδας και κάποιους από τους σημαντικότερους αγώνες της διοργάνωσης.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ομίλων του Eurobasket 2025:
Τετάρτη 27/8
13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4
14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start
16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4
18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start
20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4
21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start
Πέμπτη 28/8
15:00 Ισραήλ – Ισλανδία, Novasports 4
15:00 Γεωργία – Ισπανία, Novasports Start
18:00 Βέλγιο – Γαλλία, Novasporrts 4
18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Novasports Start
21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4
21:30 Ελλάδα – Ιταλία, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start
Παρασκευή 29/8
13:30 Γερμανία – Σουηδία, Novasports 4
14:45 Τουρκία – Τσεχία, Novasports Start
16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο, Νοvasports 4
18:00 Εσθονία – Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
21:15 Πορτογαλία – Σερβία, Novasports Start
Σάββατο 30/8
13:30 Λιθουανία – Γερμανία, Novasports 5
14:45 Τσεχία – Εσθονία, Novasports 4
15:00 Ισλανδία – Βέλγιο, Novasports 6
15:00 Ιταλία – Γεωργία, Novasports Start
16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Novasports 5
18:00 Λετονία – Σερβία, Novasports 4
18:00 Γαλλία – Σλοβενία, Novasports 6
18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start
20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία, Novasports 5
21:15 Τουρκία – Πορτογαλία, Novasports 4
21:30 Πoλωνία – Ισραήλ, Novasports 6
21:30 Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Novasports Start
Κυριακή 31/8
15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start
15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4
18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4
18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start
21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4
21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start
Δευτέρα 1/9
13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο, Novasports 4
14:45 Εσθονία – Τουρκία, Novasports Start
16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
18:00 Πορτογαλία – Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία – Λιθουανία, Novasports 4
21:15 Σερβία – Τσεχία, Novasports Start
Τρίτη 2/9
15:00 Βέλγιο – Ισραήλ, Novasports 4
15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start
18:00 Ισλανδία – Σλοβενία, Novasports 4
18:15 Κύπρος – Γεωργία, Novasports Start
21:30 Γαλλία – Πολωνία, Novasports 4
21:30 Ιταλία – Ισπανία, Novasports Start
Τετάρτη 3/9
13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
14:45 Εσθονία – Πορτογαλία, Novasports Start
16:30 Λιθουανία – Σουηδία, Novasports 4
18:00 Τσεχία – Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία – Γερμανία, Novasports 4
21:15 Τουρκία – Σερβία, Novasports Start
Πέμπτη 4/9
15:00 Βοσνία – Γεωργία, Novasports Start
15:00 Γαλλία – Ισλανδία, Novasports 4
18:00 Ισραήλ – Σλοβενία, Novasports 4
18:15 Ιταλία – Κύπρος, Novasports Start
21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start
21:30 Πολωνία – Βέλγιο, Novasports 4
- Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο χρήματα, είναι και συναίσθημα
- Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
- Eurobasket 2025: Την Τρίτη (26/8) αναχωρεί για τη Λεμεσό η Εθνική μας ομάδα
- Ο Παναθηναϊκός πάει για 2+2 μεταγραφές μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΚ: Στο «στόχαστρο» ξένων ομάδων Μήτογλου και Πιερό
- Φεντερίκο Μπονατσόλι: Ο οπαδός της Ίντερ που… σκότωσε τη Μίλαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις