Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Τα κανάλια που δείχνουν τα παιχνίδια της Εθνικής

Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket 2025 (27/8-14/9), με την Εθνική Ελλάδος να είναι πανέτοιμη για την πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία στη Λεμεσό (28/8, 21:30), με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τις Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απολογισμό 4 νίκες και 3 ήττες, με τη Γαλλία να επικρατεί με 92-77 στο ΟΑΚΑ στη χθεσινή πρόβα τζενεράλε ενόψει του Eurobasket.

Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τα κανάλια Novasports, με την ΕΡΤ να μεταδίδει επίσης τα ματς της Εθνικής μας ομάδας και κάποιους από τους σημαντικότερους αγώνες της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα των ομίλων του Eurobasket 2025:

Τετάρτη 27/8

13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4

14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4

18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start

20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4

21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start

Πέμπτη 28/8

15:00 Ισραήλ – Ισλανδία, Novasports 4

15:00 Γεωργία – Ισπανία, Novasports Start

18:00 Βέλγιο – Γαλλία, Novasporrts 4

18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4

21:30 Ελλάδα – Ιταλία, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start

Παρασκευή 29/8

13:30 Γερμανία – Σουηδία, Novasports 4

14:45 Τουρκία – Τσεχία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο, Νοvasports 4

18:00 Εσθονία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

21:15 Πορτογαλία – Σερβία, Novasports Start

Σάββατο 30/8

13:30 Λιθουανία – Γερμανία, Novasports 5

14:45 Τσεχία – Εσθονία, Novasports 4

15:00 Ισλανδία – Βέλγιο, Novasports 6

15:00 Ιταλία – Γεωργία, Novasports Start

16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Novasports 5

18:00 Λετονία – Σερβία, Novasports 4

18:00 Γαλλία – Σλοβενία, Novasports 6

18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start

20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία, Novasports 5

21:15 Τουρκία – Πορτογαλία, Novasports 4

21:30 Πoλωνία – Ισραήλ, Novasports 6

21:30 Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Novasports Start

Κυριακή 31/8

15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start

15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4

18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4

18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4

21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start

Δευτέρα 1/9

13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο, Novasports 4

14:45 Εσθονία – Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

18:00 Πορτογαλία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία, Novasports 4

21:15 Σερβία – Τσεχία, Novasports Start

Τρίτη 2/9

15:00 Βέλγιο – Ισραήλ, Novasports 4

15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start

18:00 Ισλανδία – Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Κύπρος – Γεωργία, Novasports Start

21:30 Γαλλία – Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ιταλία – Ισπανία, Novasports Start

Τετάρτη 3/9

13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία – Σουηδία, Novasports 4

18:00 Τσεχία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Γερμανία, Novasports 4

21:15 Τουρκία – Σερβία, Novasports Start

Πέμπτη 4/9

15:00 Βοσνία – Γεωργία, Novasports Start

15:00 Γαλλία – Ισλανδία, Novasports 4

18:00 Ισραήλ – Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Ιταλία – Κύπρος, Novasports Start

21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start

21:30 Πολωνία – Βέλγιο, Novasports 4