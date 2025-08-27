sports betsson
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 15:37
Στο νοσοκομείο μικρά κορίτσια - Εξερράγη γκαζάκι μέσα στο σπίτι τους
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ποτζέκο: «Θα σταματήσουμε τον Γιάννη με… ελεύθερο σκοπευτή στην οροφή»
Μπάσκετ 27 Αυγούστου 2025 | 16:12

Ποτζέκο: «Θα σταματήσουμε τον Γιάννη με… ελεύθερο σκοπευτή στην οροφή»

Ο προπονητής της Ιταλίας ανακοίνωσε την τελική δωδεκάδα για την πρεμιέρα με την Ελλάδα και απάντησε με χιούμορ στο πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τον Greek Freak.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο ανακοίνωσε το ρόστερ της Ιταλίας για το Eurobasket 2025, λίγο πριν την πρεμιέρα με την Ελλάδα (28/8, 21:30). Η ιταλική δωδεκάδα αποτελείται από τους Μάρκο Σπίσου, Ματέο Σπανιόλο, Αλεσάντρο Παγιόλα, Ντάριους Τόμπσον, Σαλιού Νιάνγκ, Ντανίλο Γκαλινάρι, Νικολό Μέλι, Σιμόνε Φοντέκιο, Τζαμπάολο Ρίτσι, Γκαμπριέλε Πρόσιντα, Νίκολα Άκελε και Μόμο Ντιούφ.

Ο Ποτζέκο παραδέχθηκε παράλληλα πως είναι σχεδόν αδύνατο να περιοριστεί η δράση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με νόμιμα μέσα, αλλά δεν έχασε την ευκαιρία για μια αστεία ατάκα στη συνέντευξη Τύπου. «Έχω έναν πολύ καλό φίλο sniper. Θα τον βάλουμε στην οροφή του κτιρίου. Αυτό είναι το πλάνο για την πρώτη περίοδο. Και μετά δεν θα μπορεί να παίξει στη συνέχεια. Χωρίς πλάκα, είναι πολύ δύσκολο να τον περιορίσεις. Είναι σπουδαίος παίκτης. Όμως δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Το παιχνίδι είναι Ελλάδα-Ιταλία».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο προπονητής της Ιταλίας:

Για την προσωπική του σχέση με τον Greek Freak: «Στο φιλικό που τον είδα προ ημερών ήταν έτοιμος να με πάρει αγκαλιά και πάλι. Εγώ έκανα πως πάω να πηδήξω στην αγκαλιά του, αλλά σταμάτησα και του είπα ‘δεν είμαι στην ίδια φόρμα με τότε’. Γελάσαμε, είναι φοβερό παιδί».

Για το αν θα μπορούσε να «κλειδώσει» στα αποδυτήρια τον Σπανούλη ή τον Γιάννη, τι θα επέλεγε: «Τον αντιμετώπισα για πρώτη φορά το 1995 και έλεγα ‘ποιος είναι αυτός ο τύπος;’. Μου έκανε εντύπωση, δεν ήταν τόσο ψηλός ή αθλητικός, αλλά είχε κάτι. Όλοι στην Ευρώπη ξέρουν πόσο εστιάζει στο μπάσκετ. Μιλούσαμε πριν το φιλικό και νιώθεις πόσο αγαπά το μπάσκετ. Η νοοτροπία του είναι κάτι σπουδαίο για όλους τους παίκτες. Θα είναι ανταγωνιστικός όπως σε όλη την καριέρα του».

Στα προβλήματα της ομάδας του: «Ο Ακίλε (Πολονάρα) δεν είναι μαζί μας λόγω προβλήματος υγείας και μας λείπει πολύ. Μας λείπει επίσης ο Τονούτ, που τραυματίστηκε. Και οι δύο είναι μέλη της οικογένειά μας και αυτό που χτίσαμε τα τελευταία χρόνια είναι πάνω από το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ροσάτο, που ήταν από την πρώτη μέρα μαζί μας και παρότι γνώριζε, ειδικά τις τελευταίες μέρες ότι θα κοπεί από τη δωδεκάδα, ήταν επαγγελματίας και μας βοήθησε πολύ. Ανησυχώ λίγο γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε προβλήματα τραυματισμών με τον Ρίτσι και τον Ακέλε, που δεν έχουν προπονηθεί εδώ στην Κύπρο. Επίσης ο Τόμπσον και ο Γκαλινάρι ενσωματώθηκαν αργότερα. Όμως δουλεύουμε σκληρά και έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι αύριο».

Για το πρόσφατο φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων: «Παίξαμε με την Ελλάδα πριν λίγες μέρες. Έχουν έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη και διαθέτουν πολύ ταλέντο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, ίσως αυτό λίγο παραπάνω. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι. Χάσαμε από την Ελλάδα χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Αντετοκούνμπο. Οπότε φαντάζομαι τι θα γίνει με αυτούς (γέλια). Όμως έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου».

Για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στο EuroBasket: «Το μπάσκετ αλλάζει. Πολλές ομάδες είναι πλέον πολύ ανταγωνιστικές. Κάποτε μπορούσες να υπολογίσεις πως θα φτάσεις ως το τέλος, γιατί υπήρχαν 5-6 πραγματικά καλές ομάδες. Τώρα όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες. Είναι αδύνατο για όλους μας, ίσως εκτός από τη Σερβία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, να πουν ότι πάνε για μετάλλιο. Υπάρχουν άλλες 7-8 ομάδες που μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικές. Εμείς θέλουμε να επιτρέπουμε στον κόσμο μας να ονειρεύεται».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Λιμάνια
ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94: Άνετη νίκη στην πρεμιέρα με πρωταγωνιστή τον Βαλαντσιούνας
Μπάσκετ 27.08.25

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94: Άνετη νίκη στην πρεμιέρα με πρωταγωνιστή τον Βαλαντσιούνας

Η Λιθουανία είχε εύκολο έργο απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, επικρατώντας 94-70 στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Σύνταξη
Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
Μπάσκετ 27.08.25

Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Η ανυπομονησία του Κίναν Έβανς για επιστροφή στη δράση είναι τεράστια και δεν το κρύβει. Τι είπαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά την πρώτη συγκέντρωσή τους στο ΣΕΦ για την έναρξη της σεζόν.

Σύνταξη
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27.08.25

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
Eurobasket 2025 26.08.25

Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

O Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας νοσηλεύεται λόγω οξείας λοίμωξης και δεν θα καθίσει στον πάγκο στον πρώτο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»
Μπάσκετ 26.08.25

Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας «πέταξε» για την Κύπρο όπου θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025 και κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στον «άσο», προσθέτοντας πως το όποιο θέμα το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι...

Σύνταξη
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
Στο Βραδεμβούργο 27.08.25

Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;

Η πόλη Eisenhüttenstadt προσέφερε δωρεάν για δύο εβδομάδες ευρύχωρα διαμερίσματα σε κεντρική τοποθεσία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει αξιόλογους επαγγελματίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»
«Πενήντα ταινίες!» 27.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δεν νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ, δεν πηγαίνει πλέον στον κινηματογράφο και θεωρεί τον ευατό του πρωτίστως ηθοποιού του θεάτρου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1957, ως μέλος του πολιτικού γραφείου του τότε πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή

Σύνταξη
Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Ελλάδα 27.08.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα

Ο νεαρός έβαζε τέρμα τη μουσική νυχτερινές ώρες αναστατώνοντας ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό - Συνελήφθη μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Σύνταξη
Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση
Νεανική επιχειρηματικότητα 27.08.25

Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση

Ο ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα θέλει να ανοίξει δική του επιχείρηση, να γίνει startupper ή «αφεντικό του εαυτού του». Πρόκειται όμως για όνειρο ζωής ή για λύση ανάγκης;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
Πολιτική κρίση 27.08.25

Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή

Η ολλανδική Βουλή συζητά το μέλλον της κυβέρνησης του Ντικ Σκοφ, που έχει απομείνει με 32 βουλευτές σε σύνολο 150. Αν περάσει η πρόταση μομφής, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: 27.08.25

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε συμπληγάδες, λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους, έλλειψης ρευστότητας και μειωμένου τζίρου. Τι έδειξε η νέα έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

Σύνταξη
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»
Μετωπική σύγκρουση 27.08.25

Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»

Για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε απαξωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την σύγκρουση των δύο να μεταφέρεται από την «τοξικότητα» στην χρήση της... ελληνικής γλώσσας

Σύνταξη
Τραμπισμοί
«Όπως Αμερική» 27.08.25

Τραμπισμοί

Η όχι και τόσο κρυφή γοητεία που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην ελληνική κυβέρνηση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια
Περήφανα 27.08.25

Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια

Με τη Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνου και ζεϊμπέκικο ξεσάλωσαν οι παίκτες της σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Τάρπον Σπρινγκς και έγιναν viral.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο