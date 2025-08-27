Ποτζέκο: «Θα σταματήσουμε τον Γιάννη με… ελεύθερο σκοπευτή στην οροφή»

Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο ανακοίνωσε το ρόστερ της Ιταλίας για το Eurobasket 2025, λίγο πριν την πρεμιέρα με την Ελλάδα (28/8, 21:30). Η ιταλική δωδεκάδα αποτελείται από τους Μάρκο Σπίσου, Ματέο Σπανιόλο, Αλεσάντρο Παγιόλα, Ντάριους Τόμπσον, Σαλιού Νιάνγκ, Ντανίλο Γκαλινάρι, Νικολό Μέλι, Σιμόνε Φοντέκιο, Τζαμπάολο Ρίτσι, Γκαμπριέλε Πρόσιντα, Νίκολα Άκελε και Μόμο Ντιούφ.

Ο Ποτζέκο παραδέχθηκε παράλληλα πως είναι σχεδόν αδύνατο να περιοριστεί η δράση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με νόμιμα μέσα, αλλά δεν έχασε την ευκαιρία για μια αστεία ατάκα στη συνέντευξη Τύπου. «Έχω έναν πολύ καλό φίλο sniper. Θα τον βάλουμε στην οροφή του κτιρίου. Αυτό είναι το πλάνο για την πρώτη περίοδο. Και μετά δεν θα μπορεί να παίξει στη συνέχεια. Χωρίς πλάκα, είναι πολύ δύσκολο να τον περιορίσεις. Είναι σπουδαίος παίκτης. Όμως δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Το παιχνίδι είναι Ελλάδα-Ιταλία».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο προπονητής της Ιταλίας:

Για την προσωπική του σχέση με τον Greek Freak: «Στο φιλικό που τον είδα προ ημερών ήταν έτοιμος να με πάρει αγκαλιά και πάλι. Εγώ έκανα πως πάω να πηδήξω στην αγκαλιά του, αλλά σταμάτησα και του είπα ‘δεν είμαι στην ίδια φόρμα με τότε’. Γελάσαμε, είναι φοβερό παιδί».

Για το αν θα μπορούσε να «κλειδώσει» στα αποδυτήρια τον Σπανούλη ή τον Γιάννη, τι θα επέλεγε: «Τον αντιμετώπισα για πρώτη φορά το 1995 και έλεγα ‘ποιος είναι αυτός ο τύπος;’. Μου έκανε εντύπωση, δεν ήταν τόσο ψηλός ή αθλητικός, αλλά είχε κάτι. Όλοι στην Ευρώπη ξέρουν πόσο εστιάζει στο μπάσκετ. Μιλούσαμε πριν το φιλικό και νιώθεις πόσο αγαπά το μπάσκετ. Η νοοτροπία του είναι κάτι σπουδαίο για όλους τους παίκτες. Θα είναι ανταγωνιστικός όπως σε όλη την καριέρα του».

Στα προβλήματα της ομάδας του: «Ο Ακίλε (Πολονάρα) δεν είναι μαζί μας λόγω προβλήματος υγείας και μας λείπει πολύ. Μας λείπει επίσης ο Τονούτ, που τραυματίστηκε. Και οι δύο είναι μέλη της οικογένειά μας και αυτό που χτίσαμε τα τελευταία χρόνια είναι πάνω από το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ροσάτο, που ήταν από την πρώτη μέρα μαζί μας και παρότι γνώριζε, ειδικά τις τελευταίες μέρες ότι θα κοπεί από τη δωδεκάδα, ήταν επαγγελματίας και μας βοήθησε πολύ. Ανησυχώ λίγο γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε προβλήματα τραυματισμών με τον Ρίτσι και τον Ακέλε, που δεν έχουν προπονηθεί εδώ στην Κύπρο. Επίσης ο Τόμπσον και ο Γκαλινάρι ενσωματώθηκαν αργότερα. Όμως δουλεύουμε σκληρά και έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι αύριο».

Για το πρόσφατο φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων: «Παίξαμε με την Ελλάδα πριν λίγες μέρες. Έχουν έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη και διαθέτουν πολύ ταλέντο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, ίσως αυτό λίγο παραπάνω. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι. Χάσαμε από την Ελλάδα χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Αντετοκούνμπο. Οπότε φαντάζομαι τι θα γίνει με αυτούς (γέλια). Όμως έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου».

Για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στο EuroBasket: «Το μπάσκετ αλλάζει. Πολλές ομάδες είναι πλέον πολύ ανταγωνιστικές. Κάποτε μπορούσες να υπολογίσεις πως θα φτάσεις ως το τέλος, γιατί υπήρχαν 5-6 πραγματικά καλές ομάδες. Τώρα όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες. Είναι αδύνατο για όλους μας, ίσως εκτός από τη Σερβία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, να πουν ότι πάνε για μετάλλιο. Υπάρχουν άλλες 7-8 ομάδες που μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικές. Εμείς θέλουμε να επιτρέπουμε στον κόσμο μας να ονειρεύεται».