Δεύτερη γηραιότερη ομάδα του Eurobasket 2025 η Ελλάδα

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Eurobasket με το δεύτερο γηραιότερο ρόστερ της διοργάνωσης, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας της Εθνικής ανέρχεται στα 29,8 έτη.

Η πρεμιέρα της «γαλανόλευκης» είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (28/8, 21:30) απέναντι στην Ιταλία, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των αγώνων που διεξάγονται στην Κύπρο.

Από το υπάρχον δυναμικό, μόνο ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ είναι κάτω των 26, ενώ έξι παίκτες έχουν περάσει τα 30 (Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης).

Τη γηραιότερη ομάδα του τουρνουά διαθέτει η Πολωνία, με μέσο όρο ηλικίας τα 31,6 χρόνια.

Αναλυτικά το ρόστερ της Ελλάδας:

Γιάννης Αντετοκούνμπο (6/12/1994) PF/C (2,11μ.) Μιλγουόκι Μπακς

Κώστας Παπανικολάου (31/7/1990) F (2,04μ.) Ολυμπιακός

Κώστας Σλούκας (15/1/1990) G (1,90μ.) Παναθηναϊκός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης (22/9/1993) G/F (1,96μ.) Ολυμπιακός

Ντίνος Μήτογλου (11/6/1996) PF/C (2,10μ.) Παναθηναϊκός

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (2/1/1999) G/F (2,00) Παναθηναϊκό

Δημήτρης Κατσίβελης (1/10/1991) G (1,98μ.) ΑΕΚ

Κώστας Αντετοκούνμπο (20/11/1997) C (2,08μ.) Ολυμπιακό

Βασίλης Τολιόπουλος (15/6/1996) G (1,88μ.) Παναθηναϊκός

Τάιλερ Ντόρσεϊ (18/2/1996) SG (1,96μ.) Ολυμπιακός

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (20/4/2005) PF (2,10μ.) Παναθηναϊκός

Θανάσης Αντετοκούνμπο (18/7/1992) SF/PF (2,01μ.) Eλεύθερος

Οι γηραιότερες ομάδες του Eurobasket 2025: