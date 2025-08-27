sports betsson
27.08.2025
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Μπάσκετ 27 Αυγούστου 2025

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Spotlight

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την Ελλάδα που θα λάβει μέρος σε ακόμα ένα Eurobasket!

To πρόγραμμα της διοργάνωσης ανοίγει την Τετάρτη (27/8), με δύο ομίλους, σε Τάμπερε και Ρίγα. Ο όμιλος της Ελλάδας, στη Λεμεσό, ξεκινάει την Πέμπτη (28/8), με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 21:30.

Όσον αφορά στα σημερινά ματς, το πρώτο χρονικά που κάνει και το τζάμπολ ολόκληρης της διοργάνωσης είναι αυτό ανάμεσα σε Μεγάλη Βρετανία και Λιθουανία στις 13:30. Στη συνέχεια η Τσεχία κοντράρεται με την Πορτογαλία, ενώ το Μαυροβούνιο παίζει με τη Γερμανία που δεν θα έχει τον Μουμπρού στον πάγκο της. Στις 18:00 θα λάβει χώρα το πολύ ενδιαφέρον Λετονία – Τουρκία, ενώ στις 20:30 θα παίξουν Φινλανδία – Σουηδία. Το πρόγραμμα κλείνει με το Σερβία – Εσθονία στις 21:15.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα άλλα… όπλα

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για να εγκλιματιστεί και να ξεκινήσει το ταξίδι της με στόχο να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά στη διοργάνωση, μια διάκριση που η γαλανόλευκη κυνηγά, αλλά αποτυγχάνει να πετύχει εδώ και πολλά χρόνια.

Το μεγάλο αστέρι της Ελλάδας είναι φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» θα φορέσει για ακόμη μία φορά το Εθνόσημο και θα αποτελέσει δίχως αμφιβολία μία από τις… ατραξιόν του τουρνουά. Εκείνος αναμένεται να παίρνει τις περισσότερα αποφάσεις μέσα στο παρκέ και με την κατάλληλη βοήθεια θα προσπαθήσει να οδηγήσει ψηλά τη χώρα μας.

Φυσικά, πέραν του Αντετοκούνμπο, υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που θα χρειαστεί να κάνουν τη διαφορά για να μπορέσει η Ελλάδα να πετύχει τους στόχους της στη διοργάνωση. Κομβικό ρόλο θα παίξει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αφού ο ομογενής γκαρντ είναι ο καλύτερο σουτέρ της ομάδας και αν βρει ρυθμό δύσκολα μπορεί να σταματηθεί από τους αντιπάλους.

Ο Κώστας Σλούκας θα είναι το… μυαλό του συνόλου του Βασίλη Σπανούλη και θα βάζει σε τάξη τους συμπαίκτες του, ενώ πολύ σημαντικοί είναι ο Κώστας Παπανικολάου, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Ντίνος Μήτογλου που έκανε εξαιρετική προετοιμασία.

Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο θα κληθούν να φέρουν μπόλικη ενέργεια στο παρκέ, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης θα αναλάβει ρόλο «εξολοθρευτή» με την εντυπωσιακή του άμυνα. Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Δημήτρης Κατσίβελης θα βοηθήσουν με την εμπειρία τους, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ έχει τον ενθουσιασμό για να δώσει πολύτιμες λύσεις.

Οι σημαντικές απουσίες της Ελλάδας

Όπως οι περισσότερες ομάδες, έτσι και η Εθνική μας έχει να διαχειριστεί κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές απουσίες που θα μπορούσαν να δώσουν μια διαφορετική «νότα» στο ρόστερ της.

Ίσως η πιο κομβική να είναι εκείνη του Νικ Καλάθη. Ο ομογενής γκαρντ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς πέρσι και δεν είχε τη σεζόν που ήθελε. Το ταλέντο του στην οργάνωση και την πάσα θα λείψει πολύ από την Ελλάδα, αφού θα έδινε λύσεις όταν ο Σλούκας δεν θα ήταν στο παρκέ.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επέλεξαν να μην αγωνιστούν αυτό το καλοκαίρι. Δύο παίκτες που αναμφίβολα θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά και να προσφέρουν ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Τέλος, ούτε ο Τόμας Γουόκαπ βρίσκεται στα πλάνα του Σπανούλη, αφού τα τελευταία χρόνια παίζει ασταμάτητα και η μέση του πέρσι τον «πρόδωσε». Ο Τεξανός θα μπορούσε να δώσει οργανωτικές λύσεις στην περιφέρεια, ωστόσο ότι χάσει σε αυτό η Ελλάδα το κερδίζει από το σουτ του Ντόρσεϊ. Θυμίζουμε πως μόνο ένας από τους δύο θα μπορούσε να αγωνιστεί καθώς και ο σκόρερ του Ολυμπιακού θεωρείται νατουραλιζέ.

Η 12άδα της Εθνικής στο Eurobasket

Κώστας Σλούκας
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Βασίλης Τολιόπουλος
Δημήτρης Κατσίβελης
Κώστας Παπανικολάου
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Αλέξανδρος Σαμοντούροφ
Θανάσης Αντετοκούνμπο
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ντίνος Μήτογλου
Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο όμιλος της Ελλάδας

Η Ελλάδα τοποθετήθηκε στο Group C του τουρνουά που θα λάβει χώρα στη Λεμεσό. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γεωργία, τη Βοσνία και την οικοδέσποινα Κύπρο. Ένας όμιλος που θεωρείται αρκετά «γεμάτος», αλλά με καμία ομάδα που πραγματικά να τρομάζει.

Το Group C:

Ισπανία
Ελλάδα
Ιταλία
Γεωργία
Βοσνία
Κύπρος

Οι διασταυρώσεις στον όμιλο

Ο όμιλος της Ελλάδα θα διασταυρωθεί με το Group D όπου συμμετέχουν Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Ισραήλ, Βέλγιο και Ισλανδία. Οι δύο πρώτες χώρες να είναι φυσικά οι πιο επικίνδυνες, ωστόσο αν η «γαλανόλευκη» τερματίσει ψηλά και αν οι υπόλοιποι κάνουν το ίδιο τότε δεν πρόκειται να συναντηθούν στη φάση των «16». Θυμίζουμε πως προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News

Σάββατο 30 Αυγούστου

Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1

Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ

Οι όμιλοι του Eurobasket 2025

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία
Λετονία
Τσεχία
Τουρκία
Εσθονία
Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία
Λιθουανία
Μαυροβούνιο
Φινλανδία
Μεγάλη Βρετανία
Σουηδία

Group C (Λεμεσός – Κύπρος)

Ισπανία
Ελλάδα
Ιταλία
Γεωργία
Βοσνία
Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία
Σλοβενία
Πολωνία
Ισραήλ
Βέλγιο
Ισλανδία

Το σύστημα διεξαγωγής του Eurobasket 2025

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 24 ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε τέσσερις ομίλους των έξι. Στην πρώτη φάση κάθε ομάδα θα δώσει πέντε αγώνες. Θα αντιμετωπίσει δηλαδή όλες τις ομάδες του ομίλου της από μία φορά. Στην επόμενη φάση -αυτή των 16 και πρώτη- προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, με τον πρώτο όμιλο να διασταυρώνεται με τον δεύτερο και τον τρίτο με τον τέταρτο. Από τη φάση των 16 κι έπειτα όλοι οι αγώνες είναι νοκ-άουτ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων της διοργάνωσης:

27 Αυγούστου

13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία
14:45 Τσεχία – Πορτογαλία
16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία
18:00 Λετονία – Τουρκία
20:30 Σουηδία – Φινλανδία
21:15 Σερβία – Εσθονία

28 Αυγούστου

15:00 Γεωργία – Ισπανία
15:00 Ισραήλ – Ισλανδία
18:00 Βέλγιο – Γαλλία
18:15 Βοσνία – Κύπρος
21:30 Ελλάδα – Ιταλία
21:30 Σλοβενία – Πολωνία

29 Αυγούστου

13:30 Γερμανία – Σουηδία
14:45 Τουρκία – Τσεχία
16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο
18:00 Εσθονία – Λετονία
20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία
21:15 Πορτογαλία – Σερβία

30 Αυγούστου

13:30 Λιθουανία – Γερμανία
14:45 Τσεχία – Εσθονία
15:00 Ισλανδία – Βέλγιο
15:00 Ιταλία – Γεωργία
16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία
18:00 Γαλλία – Σλοβενία
18:00 Λετονία – Σερβία
18:15 Κύπρος – Ελλάδα
20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία
21:15 Τουρκία – Πορτογαλία
21:30 Ισπανία – Βοσνία
21:30 Πολωνία – Ισραήλ

31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία – Ελλάδα
15:00 Σλοβενία – Βέλγιο
18:00 Ισραήλ – Γαλλία
18:15 Ισπανία – Κύπρος
21:30 Βοσνία – Ιταλία
21:30 Πολωνία – Ισλανδία

1 Σεπτεμβρίου

13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο
14:45 Εσθονία – Τουρκία
16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία
18:00 Πορτογαλία – Λετονία
20:30 Φινλανδία – Λιθουανία
21:15 Σερβία – Τσεχία

2 Σεπτεμβρίου

15:00 Βέλγιο – Ισραήλ
15:00 Ελλάδα – Βοσνία
18:00 Ισλανδία – Σλοβενία
18:15 Κύπρος – Γεωργία
21:30 Γαλλία – Πολωνία
21:30 Ιταλία – Ισπανία

3 Σεπτεμβρίου

13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία
14:45 Εσθονία – Πορτογαλία
16:30 Λιθουανία – Σουηδία
18:00 Τσεχία – Λετονία
20:30 Φινλανδία – Γερμανία
21:15 Τουρκία – Σερβία

4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία – Γεωργία
15:00 Γαλλία – Ισλανδία
18:00 Ισραήλ – Σλοβενία
18:15 Ιταλία – Κύπρος
21:30 Ισπανία – Ελλάδα
21:30 Πολωνία – Βέλγιο

Η φάση των 16

6 Σεπτεμβρίου: Τέσσερις αγώνες της φάσης των 16
7 Σεπτεμβρίου: Τέσσερις αγώνες της φάσης των 16

Η προημιτελική φάση

9 Σεπτεμβρίου: Δύο αγώνες της προημιτελικής φάσης
10 Σεπτεμβρίου: Δύο αγώνες της προημιτελικής φάσης

Οι ημιτελικοί

12 Σεπτεμβρίου

Μικρός και Μεγάλος Τελικός

14 Σεπτεμβρίου

17:00 Μικρός τελικός
21:00 Μεγάλος τελικός

