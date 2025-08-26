Οι πέντε rising stars του Eurobasket: Από τον Σαμοντούροφ μέχρι τον… Ρισασέ (pics, vids)

Το Eurobasket ετοιμάζεται για το πρώτο του τζάμπολ και οι απανταχού φίλοι του μπάσκετ ανυπομονούν για ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα κριθεί από τις προσωπικότητες και την ποιότητα των ομάδων.

Όμως δεν είναι μόνο οι μεγάλοι παίκτες που θα κάνουν την διαφορά στο τουρνουά. Υπάρχουν και… διαμαντάκια, τα οποία μπορούν να αποδειχθούν κομβικά στην προσπάθεια των ομάδων τους.

Τα «φώτα» λοιπόν στους πέντε rising stars του Eurobasket που αναμένεται να… λάμψουν και να μας απασχολήσουν στο τουρνουά, όχι μόνο με βάση την ηλικία τους.

1. Aλέξανδρος Σαμοντούροφ

Το δικό μας… αστεράκι, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ άρπαξε την… ευκαιρία από τα μαλλιά και βρέθηκε στην 12αδα της Εθνικής μας ομάδας, λόγω της έλλειψης στην θέση «5».

Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις σε όλη την προετοιμασία και… ανάγκασε τον Βασίλη Σπανούλη να τον πάρει μαζί του στο Eurobasket.

Ο Σαμοντούροφ λοιπόν κατάφερε να μπει… σφήνα στο ροτέισον των ψηλών και να διατηρήσει μια σταθερή παρουσία. Το μέγεθός του (2,10μ), σε συνδυασμό με το αρκετά σταθερό μακρινό σουτ του (5/8 τρίποντα) παρά τις λίγες προσπάθειες, τον έκαναν να ξεχωρίσει. Επίσης είναι πολύ καλός στην άμυνα και λόγω μεγέθους, αλλά και λόγω ικανότητας.

Στοιχεία που θα χρειαστούν στο Eurobasket, καθώς με την ενέργειά του ο «Σάμο» μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή ρυθμού ενός αγώνα.

2. Ζακαρί Ρισασέ

Το νούμερο ένα του περυσινού draft του NBA και παίκτης των Ατλάντα Χοκς είναι ένας από τους πυλώνες της «νέας» και γεμάτης ταλέντο Γαλλίας.

Ο γιος του παλιού μας γνώριμου από το πέρασμά του, Στεφάν Ρισασέ είχε κάποια πάνω-κάτω στην απόδοσή του στην πρώτη σεζόν του στο NBA, όμως αυτό είναι απόλυτα λογικό, για ένα παιδί στα 19 του χρόνια που προέρχεται από την Ευρώπη. Με τους Χοκς είχε 12.2 πόντους μέσο όρο, με 39.3% πίσω από την γραμμή των τριών πόντων.

Είναι πολύ καλός αμυντικός και σε συνδυασμό με το γεγονός πως έχει μεγάλο impact στην επίθεση, αλλά και λόγω του μακρινού του σουτ, μπορεί να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές των «μπλε» στο Eurobasket 2025.

3. Σέρχιο Λαρέα

Ο 19χρονος γκαρντ της Βαλένθια ήταν ένας από τους καλύτερους νέους παίκτες στην Ευρώπη και ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποφάσισε να του δώσει μία θέση στην τελική 12αδα των ανδρών στο πλαίσιο της αναδόμησης του ισπανικού ρόστερ.

Είναι τρομερός σουτέρ πίσω από τα 6.75μ. , με το ποσοστό του να ξεπερνά το 45% (45.2%), ενώ μπορεί να κάνει την διαφορά και με την πολύ καλή οργάνωση του παιχνιδιού με την ικανότητα που έχει στο να φτιάχνει παιχνίδι. Αν αγωνιστεί ο Λαρέα, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την Ισπανία, η οποία έχει αρκετές ελλείψεις στα γκαρντ.

4. Αλεξάντερ Σαρ

O Σαρ με την λειψανδρία που υπάρχει στην frontline της Γαλλίας, θα είναι ο πρωταγωνιστής στην γραμμή των ψηλών για τους «μπλε».

Ο 20χρονος σέντερ αγωνίζεται στο χειρότερο franchise του NBA τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και κάνει την διαφορά στην ομάδα του. Κατάφερε να μπει την περασμένη σεζόν στο top10 των παικτών με τα περισσότερα κοψίματα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Είναι κορυφαίος rim protector, ενώ είναι και αρκετά καλός ριμπάουντερ. Στην επίθεση εξαρτάται κυρίως από τους «κοντούς» και αρέσκεται να τελειώνει τις φάσεις τόσο πάνω από το καλάθι, όσο και μέσα από το ζωγραφιστό.

5. Γκαμπριέλε Πρότσιντα

Ο πιο μεγάλος της λίστας, καθώς έχει συμπληρώσει τα 23 χρόνια ζωής του, όμως βρίσκεται σε αυτήν καθώς είναι το πρώτο μεγάλο τουρνουά στο οποίο θα παίξει με την Εθνική ομάδα της Ιταλίας, σε επίπεδο ανδρών.

Φέτος έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του παίρνοντας μεταγραφή από την Άλμπα Βερολίνου στην Ρεάλ Μαδρίτης, με την καριέρα του να βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Αν καταφέρει να έχει σταθερότητα στην απόδοσή του μπορεί να βοηθήσει την Ιταλία, η οποία φέτος παρουσιάζει μια διαφορετική version της, πιο νεανική και με περισσότερη ενέργεια.

Μπορεί να είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του τουρνουά, με τους Ιταλούς να έχουν πολλά χρόνια να παρουσιάσουν κάτι αξιόλογο στο Eurobasket.