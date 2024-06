Ο Ρισασέ στο νούμερο 1 του NBA Draft – Αναλυτικά όλη η λίστα

Στην περίπτωση του Ζακαρί Ρισασέ κατέληξαν οι Ατλάντα Χοκς, με τον 19χρονο φόργουορντ από τη Γαλλία να επιλέγεται στο Νο. 1 του φετινού draft.

Στο Eurocup ο 19χρονος περιφερειακός μέτρησε 11,3 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 0,4 τάπες σε 23 αγώνες. Ο Ρισασέ διαδέχεται τον συμπατριώτη του, Βίκτορ Γουεμπανιάμα ως πρώτο πικ.

Δεύτερος επελέγη ο συμπατριώτης του, Άλεξ Σαρ, από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ενώ στο Νο. 3 οι Χιούστον Ρόκετς διάλεξαν τον Ριτ Σέπαρντ.

Ακολούθησε ο Στεφόν Καστλ στο Νο. 4 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με την πεντάδα να κλείνει με τον Ρον Χόλαντ που είναι πλέον παίκτης των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 12 πρώτες θέσεις της λίστας είναι πέντε ευρωπαίοι με τη Γαλλία να έχει την τιμητική της. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Ρισασέ (νο. 1, Γαλλία), Σαρ (νο.2, Γαλλία), Σολέ (νο.6 Γαλλία), Μπουζέλις (νο.11, Λιθουανία) και Τόπιτς (νο. 12, Σερβία).

Αναλυτικά τα lottery picks:

1. Ζακαρί Ρισασέ (F) – Ατλάντα Χοκς

2. Άλεξ Σαρ (C) – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς

3. Ριντ Σέπαρντ (G) – Χιούστον Ρόκετς

4. Στεφόν Καστλ (G) – Σαν Αντόνιο Σπερς

5. Ρον Χόλαντ (F) – Ντιτρόιτ Πίστονς

6. Τιτζάν Σαλόν (F) – Σάρλοτ Χόρνετς

7. Ντόνοβαν Κλίνγκαν (C) – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

8. Ρομπ Ντίλιγχαμ (G) – Μινεσότα Τίμπεργουλβς (με trade στο Σαν Αντόνιο)

9. Ζακ Έντι (C) – Μέμφις Γκρίζλις

10. Κόντι Γουίλιαμς (F) – Γιούτα Τζαζ

11. Μάτας Μπουζέλις (F) – Σικάγο Μπουλς

12. Νίκολα Τόπιτς (G) – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

13. Ντέβιν Κάρτερ (G) – Σακραμέντο Κινγκς

14. Κάρλτον Κάρινγκτον (G) – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς