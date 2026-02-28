Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι
Ο Κροζέτο είχε προγραμματίσει να επιστρέψει το Σάββατο με την οικογένειά του στην Ιταλία, αλλά έχει προσωρινά αποκλειστεί - Οι Ιταλοί τουρίστες και εργαζόμενοι, που βρίσκονταν στο Ιράν, έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα
- Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο βρίσκεται στο Ντουμπάι όπου είχε μεταβεί χθες και επί του παρόντος δεν μπορεί να επιστρέψει στην Ιταλία, λόγω της ισραηλινοαμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν.
Ο Κροζέτο είχε προγραμματίσει να επιστρέψει σήμερα, Σάββατο, με την οικογένειά του στην Ιταλία, αλλά έχει προσωρινά αποκλειστεί. Νωρίτερα, πήρε μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση που συγκάλεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, για την ανάλυση των τελευταίων δραματικών εξελίξεων.
Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, στο μεταξύ, δήλωσε ότι οι Ιταλοί τουρίστες και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο Ιράν, έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα και ότι πρόκειται να οργανωθεί επιχείρηση ασφαλούς μεταφοράς για τους Ιταλούς πολίτες, μόνιμους κατοίκους του Ιράν, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οικογένεια και ζουν εδώ και πολλά χρόνια εκεί.
Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα στο Ντουμπάι, μία από τις πιο εμβληματικές και τουριστικές περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Θραύσματα πυραύλου εθεάθησαν και στον ουρανό του Jumeirah Village Circle.
Όσον αφορά στο Παλμ Τζουμέιρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε μεγάλη λάμψη και έντονο κρότο, σκορπώντας ανησυχία στους κατοίκους και σε όσους διαμένουν στα γύρω πολυτελή ξενοδοχεία και κατοικίες.
Οι Aρχές έσπευσαν στο σημείο ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί στο Ντουμπάι.
