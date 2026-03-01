ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν στο Ιράν πολλούς τρόπους να έχει ένα μη στρατιωτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας αλλά η προσφορά αυτή συνάντησε «παιχνίδια και κόλπα», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.
Ο αξιωματούχος, που αρνήθηκε να κατονομαστεί, προσέθεσε πως η έλλειψη σοβαρότητας εκ μέρους της Τεχεράνης στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμά της δεν άφησε άλλη επιλογή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παρά να επιτεθεί.
«Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα», δήλωσε στους δημοσιογράφους υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.
