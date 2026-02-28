Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0: «Βλέπουν» play-off 5-8 οι Περιστεριώτες

Με γκολ του Μακάνα Μπάκου στο 41ο λεπτό, ο Ατρόμητος «λύγισε» με 1-0 τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι για την 23η αγωνιστική της Super League. Με τη νίκη της αυτή, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων πάτησε στην 8η θέση της βαθμολογίας (27β) και πλέον βλέπει για τα καλά τις θέσεις 5-8 και τα αντίστοιχα play-off, αφού τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές έχει φτάσει τους 10 βαθμούς, με 3 νίκες και 1 ισοπαλία.

Αντίθετα, η 8η ήττα της ομάδας του Αγρινίου στις 10 τελευταίες αγωνιστικές, την έχουν αφήσει πολύ πίσω, στους 21 και την 11η θέση. Πέρα από το γκολ όμως, η φάση του αγώνα για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ είναι αυτή του 77ου λεπτού, όταν ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι έπιασε το πέναλτι του Μάτσαν και κράτησε το σκορ στο 1-0. Το πολύτιμο αυτό «τρίποντο» για τον Ατρόμητο, ήταν μόλις το δεύτερο εντός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα!

Δείτε τα highlights του αγώνα

Καλύτερος ο Παναιτωλικός στο ξεκίνημα

Για περίπου ένα τέταρτο στο Περιστέρι ο Παναιτωλικός ήταν η ομάδα που προσπαθούσε περισσότερο για το γκολ. Στο 6′ ο Μάτσαν έχασε μεγάλη ευκαιρία, στην πρώτη σημαντική επέμβαση του Γκουγκεσασβίλι στο ματς. Πέντε λεπτά μετά, στο 11′, ο Γεωργιανός γκολκίπερ έπιασε και το σουτ του Ρόσα. Λίγο μετά, ο Μπάτζι δεν κατάφερε να σουτάρει σε μια ακόμη φάση των φιλοξενούμενων με ωραία ανάπτυξη.

Ο δε Ατρόμητος, είχε την πρώτη του τελική στο 20′ με ένα καλό σουτ του Τσούμπερ λίγο άουτ, ενώ στο 23′ ο Γιουμπιτάνα σούταρε λίγο άουτ σε μια μεγάλη ευκαιρία για το 1-0. Στη συνέχεια, κάποια εκατέρωθεν σουτ δεν απείλησαν και το ματς έφτασε στο 41′. Ο Μίχορλ εκτέλεσε έξοχα φάουλ, ο Κουτσερένκο έδιωξε με υπερένταση, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και ο ανενόχλητος Μπάκου έκανε με κεφαλιά το 1-0 από κοντά.

Ο Γκουγκεσασβίλι το καθάρισε στο δεύτερο

Ο Παναιτωλικός πίεσε και στο δεύτερο ημίχρονο για το γκολ, όμως για πολλή ώρα δεν μπορούσε να απειλήσει πραγματικά. Στο 53′ ο Μάτσαν δεν κατάφερε να εκτελέσει μετά από καλή πάσα του Μπουχαλάκη, ενώ επόμενη φάση στο ματς είναι στο 69′ ένα σουτ του Μπάκου που μπλόκαρε εύκολα ο Κουτσερένκο.

Τελικά, στο 76′ ο Παναιτωλικός θα είχε τη μεγάλη ευκαιρία του. Μέσω VAR, ο Βεργέτης έδωσε πέναλτι για χέρι του Ουκάκι που είχε μπει λίγα λεπτά πριν στο ματς, ο Μάτσαν το εκτέλεσε, αλλά ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι τον «ψάρωσε», έπεσε σωστά και απέκρουσε κρατώντας το 1-0. Ως το φινάλε δεν άλλαξε κάτι και έτσι ο Ατρόμητος πανηγύρισε μόλις για δεύτερη φορά φέτος στο «σπίτι» του.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας (82′ Καραμάνης), Γιουμπιτάνα (69′ Ουκάκι), Μίχορλ (93′ Μήτογλου), Μπάκου, Τσούμπερ (82′ Τσαντίλας).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης (85′ Γκαρσία), Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (66′ Μπρέγκου), Μάτσαν, Λομπάτο (66′ Άλεξιτς), Ρόσα (85′ Μίχαλακ), Μπάτζι.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας)

Τέταρτος: Ιωάννης Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)