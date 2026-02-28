Στάση του Ηρακλή στο μνημείο των Τεμπών κατά την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid)

Μπορεί ο Ηρακλής να γιόρταζε την άνοδό του στη Super League μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια, ωστόσο εκτός από τους πανηγυρισμούς των κυανόλευκων με τους οπαδούς τους, υπήρξε και μια στιγμή σιωπής. Ήταν όταν η αποστολή κατά την επιστροφή της από την Καρδίτσα έκανε μια στάση φόρο τιμής στο μνημείο Τεμπών, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα.

«Σήμερα, καθώς γιορτάζουμε την επάνοδο μας στη Superleague, η καρδιά μας σταμάτησε για μια στιγμή. Στάση στο μνημείο των Τεμπών, για να τιμήσουμε, να θυμηθούμε, να σεβαστούμε τις ζωές που χάθηκαν. Ο αθλητισμός ενώνει, η μνήμη μας κρατά ανθρώπους και οι αξίες ζωντανούς», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης της ΠΑΕ Ηρακλής.

Από εκεί και πέρα η αποστολή των κυανόλευκων έτυχε θερμής υποδοχής από τον κόσμο της κατά την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.